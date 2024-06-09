Джунгли зовут: экскурсия из Пхукета

Покорить настоящие тропические леса, увидеть амфибий и искупаться в диком водопаде
Отправьтесь в безопасный поход по джунглям в сопровождении опытного гида-проводника! Вы окажетесь в окружении первозданной природы, повстречаете диких животных и насекомых, научитесь разбираться в растениях.

Цель нашего хайкинга — спрятанный от любопытных глаз водопад, который поразит вас своей мощью и красотой.
Джунгли зовут: экскурсия из Пхукета
Джунгли зовут: экскурсия из Пхукета
Джунгли зовут: экскурсия из Пхукета
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы отправимся на хайкинг по настоящим диким джунглям (а не по искусственно сделанным для туристов). Вы увидите много видов растений, грибов, встретите термитов, пауков, амфибий и ящериц. Услышите интересные факты о местной флоре и фауне, а также полезные советы по прохождению маршрута.

По пути сделаем остановку у скрытого водопада — чистого, малолюдного, первозданного. У вас будет время постоять прямо под бурными струями, отдохнуть, побыть наедине с природой. Если захотите, гид сделает для вас эффектные фото на ваш телефон.

В конце маршрута вас будет ждать ещё один небольшой водопад — прохладный природный душ. Возвращаться той же дорогой назад не придётся! С другой стороны леса вас встретит водитель и отвезёт обратно в отель.

Кому подойдёт программа

Людям с хорошей физической подготовкой. Этот маршрут — средний тяжести. Нам предстоит преодолеть 4,5 км по густому лесу, поэтому рассчитывайте свои силы.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне или кроссовере. Мы заберём вас из отеля и после экскурсии отвезём обратно.
  • Отдельно оплачивается вход в национальный парк — 400 бат/чел. и обед (по желанию после экскурсии)
  • Маршрут абсолютно безопасный
  • Возьмите купальники и воду
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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