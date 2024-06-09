Отправьтесь в безопасный поход по джунглям в сопровождении опытного гида-проводника! Вы окажетесь в окружении первозданной природы, повстречаете диких животных и насекомых, научитесь разбираться в растениях. Цель нашего хайкинга — спрятанный от любопытных глаз водопад, который поразит вас своей мощью и красотой.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы отправимся на хайкинг по настоящим диким джунглям (а не по искусственно сделанным для туристов). Вы увидите много видов растений, грибов, встретите термитов, пауков, амфибий и ящериц. Услышите интересные факты о местной флоре и фауне, а также полезные советы по прохождению маршрута.

По пути сделаем остановку у скрытого водопада — чистого, малолюдного, первозданного. У вас будет время постоять прямо под бурными струями, отдохнуть, побыть наедине с природой. Если захотите, гид сделает для вас эффектные фото на ваш телефон.

В конце маршрута вас будет ждать ещё один небольшой водопад — прохладный природный душ. Возвращаться той же дорогой назад не придётся! С другой стороны леса вас встретит водитель и отвезёт обратно в отель.

Кому подойдёт программа

Людям с хорошей физической подготовкой. Этот маршрут — средний тяжести. Нам предстоит преодолеть 4,5 км по густому лесу, поэтому рассчитывайте свои силы.

Организационные детали