Покорить настоящие тропические леса, увидеть амфибий и искупаться в диком водопаде
Отправьтесь в безопасный поход по джунглям в сопровождении опытного гида-проводника! Вы окажетесь в окружении первозданной природы, повстречаете диких животных и насекомых, научитесь разбираться в растениях.
Цель нашего хайкинга — спрятанный от любопытных глаз водопад, который поразит вас своей мощью и красотой.
Мы отправимся на хайкинг по настоящим диким джунглям (а не по искусственно сделанным для туристов). Вы увидите много видов растений, грибов, встретите термитов, пауков, амфибий и ящериц. Услышите интересные факты о местной флоре и фауне, а также полезные советы по прохождению маршрута.
По пути сделаем остановку у скрытого водопада — чистого, малолюдного, первозданного. У вас будет время постоять прямо под бурными струями, отдохнуть, побыть наедине с природой. Если захотите, гид сделает для вас эффектные фото на ваш телефон.
В конце маршрута вас будет ждать ещё один небольшой водопад — прохладный природный душ. Возвращаться той же дорогой назад не придётся! С другой стороны леса вас встретит водитель и отвезёт обратно в отель.
Кому подойдёт программа
Людям с хорошей физической подготовкой. Этот маршрут — средний тяжести. Нам предстоит преодолеть 4,5 км по густому лесу, поэтому рассчитывайте свои силы.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном минивэне или кроссовере. Мы заберём вас из отеля и после экскурсии отвезём обратно.
Отдельно оплачивается вход в национальный парк — 400 бат/чел. и обед (по желанию после экскурсии)
Маршрут абсолютно безопасный
Возьмите купальники и воду
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 19180 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски и вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.