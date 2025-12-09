Отправьтесь на встречу с легендой! Вы увидите знаменитую скалу Тапу из фильма о Джеймсе Бонде, проплыв через живописные бухты и пещеры Пханг-Нга.
Морской каякинг, тайны лагун и уникальная деревня на воде создадут атмосферу приключения и восторга.
Описание экскурсииВстреча с легендой Отправившись на экскурсию «Джеймс Бонд», вы увидите легендарную скалу Тапу из кинофильма о секретном агенте 007. Путешествие проходит среди бухт и каньонов Пханг-Нга — здесь можно ощутить себя героем блокбастера, наслаждаясь фантастическими пейзажами. У острова Тапу делаем остановку для фотосессии на фоне знаменитой «скалы Джеймса Бонда». Морской каякинг и тайные лагуны Пересаживайтесь в лёгкие каяки и отправляйтесь с местным проводником к скрытым лагунам, окружённым отвесными скалами. Узкие проходы, пещеры и тоннели ведут в удивительные места, где воцарилась гармония природы и полное уединение. Это приключение подарит яркие эмоции и чувство единения с морем. Плавучая деревня и древние пещеры На острове Ко Паньи вы откроете необычный мир — мусульманскую деревню, построенную на сваях прямо над водой. Здесь можно увидеть плавучее футбольное поле, попробовать свежие морепродукты и оценить колорит местной жизни. В зависимости от маршрута — посещение пещер со сталактитами и древними наскальными рисунками, хранящими тайны доисторического прошлого региона. Важная информация:
- Оплата экскурсии производится заранее и полностью. Возможные способы: наличные в батах через магазины 7/11, перевод в рублях или оплата в криптовалюте.
- Для оформления билетов в национальный парк необходимо заранее отправить организаторам фотографии паспортов всех участников.
- Маршрут может корректироваться в зависимости от погодных условий или других факторов, которые невозможно предугадать.
- Экскурсия на скоростном катере не подходит людям старше 70 лет и беременным женщинам.
- Экскурсия проводится ежедневно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Хонг
- Остров Панак
- Острова Пинган
- Остров Ко Тапу (Джеймса Бонда)
- Деревня на сваях Паний
- Остров Нака
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Чай, кофе, печенье на пирсе
- Гид
- Скоростная лодка
- Катание на каноэ
- Безалкогольные напитки на борту
- Фрукты после купания
- Обед
- Входные билеты в национальный парк
- Страховка на время экскурсии
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Доплата за трансфер из удаленных районов Пхукета
- Плата за пользование пирсом Ао По (50 бат)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
