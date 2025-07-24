читать дальше

сумму. Мне удобно. Можно как угодно, хоть потом лично, хоть как. Единственный минус, уж сильно сайт и система заточена для интровертов, если вы такой вам подойдёт. А мне чтобы уточнить где и на каком этапе карточку отеля заполнять было непонятно, нашла в тг поддержку, пока бот, пока живой оператор, вобщем этот этап -. Я бы наверно момент заполнения отеля и какую инструкцию после оплаты доработала, мол с вами свяжется специалист пришлет ваучер в течение н времени или пишите сюда если долго ждёте.