Экскурсия на остров Джеймса Бонда с Пхукета

Экскурсия на острова Джеймса Бонда – увлекательное путешествие по живописной бухте Пханг Нга.

Вы посетите знаменитый остров Джеймса Бонда (Khao Tapoo), увидите величественные известняковые скалы Кхао Пинг Кан, прогуляетесь по пещерам острова Панак, насладитесь обедом в плавучей деревне на острове Панье и отдохнете на пляже Plam Beach Club. Вас ждут захватывающие виды, катание на каноэ и незабываемая атмосфера! 🚤🌴
5
4 отзыва
Время начала: 09:00

Описание водной прогулки

✅ Остров Хонг – красивые лагуны и живописные известняковые скалы. ✅ Бухта Панак – потрясающие пейзажи и прогулка по пещере. ✅ Остров Панье – уникальная деревня на воде и обед в плавучем ресторане. ✅ Остров Джеймса Бонда (Khao Tapoo) – место съемок фильма “Человек с золотым пистолетом”. ✅ Кхао Пинг Кан – знаменитая наклонная скала. ✅ Plam Beach Club – отдых, купание и расслабление на пляже. Важная информация:
  • Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
  • Программа тура может быть изменена в зависимости от погодных условий. Решение об изменении программы принимает компания, проводящая тур, исходя из соображений безопасности.
  • На экскурсию не допускаются беременные женщины.
  • Русскоговорящий гид по понедельникам, средам и пятницам, в другие дни гид англоговорящий.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на микроавтобусе со всех районов Пхукета
  • Поездка на скоростном катере
  • Кофе и чай в порту
  • Спасательные жилеты
  • Обед
  • Безалкогольные напитки на борту
  • Сезонные свежие фрукты
  • Услуги опытных гидов
  • Страховка
  • Прогулка на каноэ
  • Оплата национального парка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алевтина
24 июл 2025
Покупала и ехала одна, всё хорошо, во время приехал трансфер, экскурсия со всеми в одном трансфере и кто у местных и кто от отеля. Платила через русскую карту сразу всю
читать дальше

сумму. Мне удобно. Можно как угодно, хоть потом лично, хоть как. Единственный минус, уж сильно сайт и система заточена для интровертов, если вы такой вам подойдёт. А мне чтобы уточнить где и на каком этапе карточку отеля заполнять было непонятно, нашла в тг поддержку, пока бот, пока живой оператор, вобщем этот этап -. Я бы наверно момент заполнения отеля и какую инструкцию после оплаты доработала, мол с вами свяжется специалист пришлет ваучер в течение н времени или пишите сюда если долго ждёте.

С
Сергей
2 мая 2025
М
Мария
9 апр 2025
Все хорошо. Экскурсия - интересная. Трансфер- без нареканий. Гид- 5+
м
мария
9 апр 2025
Все хорошо. Экскурсия - интересная. Трансфер- без нареканий. Гид- 5+

Входит в следующие категории Пхукета

