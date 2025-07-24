Экскурсия на острова Джеймса Бонда – увлекательное путешествие по живописной бухте Пханг Нга.
Вы посетите знаменитый остров Джеймса Бонда (Khao Tapoo), увидите величественные известняковые скалы Кхао Пинг Кан, прогуляетесь по пещерам острова Панак, насладитесь обедом в плавучей деревне на острове Панье и отдохнете на пляже Plam Beach Club. Вас ждут захватывающие виды, катание на каноэ и незабываемая атмосфера! 🚤🌴
Описание водной прогулки✅ Остров Хонг – красивые лагуны и живописные известняковые скалы. ✅ Бухта Панак – потрясающие пейзажи и прогулка по пещере. ✅ Остров Панье – уникальная деревня на воде и обед в плавучем ресторане. ✅ Остров Джеймса Бонда (Khao Tapoo) – место съемок фильма “Человек с золотым пистолетом”. ✅ Кхао Пинг Кан – знаменитая наклонная скала. ✅ Plam Beach Club – отдых, купание и расслабление на пляже. Важная информация:
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
- Программа тура может быть изменена в зависимости от погодных условий. Решение об изменении программы принимает компания, проводящая тур, исходя из соображений безопасности.
- На экскурсию не допускаются беременные женщины.
- Русскоговорящий гид по понедельникам, средам и пятницам, в другие дни гид англоговорящий.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на микроавтобусе со всех районов Пхукета
- Поездка на скоростном катере
- Кофе и чай в порту
- Спасательные жилеты
- Обед
- Безалкогольные напитки на борту
- Сезонные свежие фрукты
- Услуги опытных гидов
- Страховка
- Прогулка на каноэ
- Оплата национального парка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алевтина
24 июл 2025
Покупала и ехала одна, всё хорошо, во время приехал трансфер, экскурсия со всеми в одном трансфере и кто у местных и кто от отеля. Платила через русскую карту сразу всю
С
Сергей
2 мая 2025
М
Мария
9 апр 2025
Все хорошо. Экскурсия - интересная. Трансфер- без нареканий. Гид- 5+
м
мария
9 апр 2025
