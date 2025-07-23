читать дальше

особенно хорошо, когда не завтракал в отеле, затем самая долгая по времени морская прогулка на лодке в пещеру, где живут летучие мыши и обезьяны крабоеды и к острову Д. Бонда, следующее место пляж с самолетами, за 30 минут посмотрели 3 самолета, последняя локация кафе с кувшинками, но это даже лучше, они такие спокойные, не особо ограничены по времени, что успеваешь и послушать, и рассмотреть, и сфотографироваться, удобно очень. Наш гид Инна не только рассказывала про места посещения, но и историю Тайланда, причём все это с юмором, так что с ней было легко и интересно. Если думаете брать или нет, берите, не пожалеете.