Из Пхукета - по Южному Таиланду в рассветный час

Увидеть стеклянный мост Самет Нангши, остров Джеймса Бонда, пляж с самолётами и кувшинки
В этой программе не будет долгих рассказов об истории и культуре Таиланда. Наша цель — объехать лучшие фотолокации на Пхукете. Рассвет на стеклянном мосту с видом на карстовые горы, похожие на парящие скалы из «Аватара». Остров Джеймса Бонда и пляж, где над вашей головой садятся и взлетают самолёты. А ещё кафе с амазонскими кувшинками — равнодушным не останется никто!
5
1 отзыв
Время начала: 04:00

Описание экскурсии

  • 3:55 — 4:15 — ранний выезд из отеля.
  • 5:45 — прибытие на уникальную смотровую площадку Beyond Skywalk. Прогулка по стеклянному мосту, откуда открывается захватывающая панорама залива Пханг Нга.
  • 6:15 — встреча рассвета: почувствуйте магию первых лучей солнца, освещающих море и живописные карстовые горы-острова.
  • 6:45 — завтрак в видовом ресторане.
  • 8:00 — прогулка на традиционной длиннохвостой лодке-лонгтейл: обзор с лодки острова Джеймса Бонда и деревни морских цыган, без высадки.
  • 9:00 — посещение пещеры и одного из островов залива Пханг Нга.
  • 9:30 — возвращение на пирс, отправление на Пхукет.
  • 10:15 — пляж, где можно сделать отличные кадры на фоне взлетающих прямо перед вами самолётов.
  • 11:30 — визит в кафе с амазонскими кувшинками: здесь вы насладитесь вкусными напитками и сделаете потрясающие снимки на на фоне водоёма с гигантскими лилиями.
  • 12:00 — 12:30 — отправление в отель.
  • 13:00 — 14:30 — прибытие в отель.

Организационные детали

  • Оплата на месте в наличных батах или переводом на карту РФ (актуальный курс уточняйте в переписке).
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями или непредвиденными обстоятельствами.
  • С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды.

В стоимость входит

  • Трансфер от/до вашего отеля на Пхукете.
  • Завтрак на смотровой Beyond Skywalk.
  • Прогулка на лодке-лонгтейл по заливу Пханг Нга.
  • Остановка на пляже с самолётами.
  • Визит в кафе Ma Doo Bua (напитки включены).
  • Страховка от несчастного случая.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Дополнительные напитки или закуски, сувениры, чаевые.
  • Фотосессия на лодке в Ma Doo Bua.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$92
Дети до 12 лет$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 4098 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я
изучаю историю Юго-Восточной Азии, постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов. За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании. Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Оксана
23 июл 2025
Съездили на данную экскурсию, не смотря на ранний выезд. Минивэм комфортный, предоставляется вода, сам маршрут продуман, локаций немного: стеклянный мост и встреча рассвета на нем, тут же завтрак в кафе,
особенно хорошо, когда не завтракал в отеле, затем самая долгая по времени морская прогулка на лодке в пещеру, где живут летучие мыши и обезьяны крабоеды и к острову Д. Бонда, следующее место пляж с самолетами, за 30 минут посмотрели 3 самолета, последняя локация кафе с кувшинками, но это даже лучше, они такие спокойные, не особо ограничены по времени, что успеваешь и послушать, и рассмотреть, и сфотографироваться, удобно очень. Наш гид Инна не только рассказывала про места посещения, но и историю Тайланда, причём все это с юмором, так что с ней было легко и интересно. Если думаете брать или нет, берите, не пожалеете.

Съездили на данную экскурсию, не смотря на ранний выезд. Минивэм комфортный, предоставляется вода, сам маршрут продуман, локаций немного: стеклянный мост и встреча рассвета на нем, тут же завтрак в кафе, особенно хорошо, когда не завтракал в отеле, затем самая долгая по времени морская прогулка на лодке в пещеру, где живут летучие мыши и обезьяны крабоеды и к острову Д. Бонда, следующее место пляж с самолетами, за 30 минут посмотрели 3 самолета, последняя локация кафе с кувшинками, но это даже лучше, они такие спокойные, не особо ограничены по времени, что успеваешь и послушать, и рассмотреть, и сфотографироваться, удобно очень. Наш гид Инна не только рассказывала про места посещения, но и историю Тайланда, причём все это с юмором, так что с ней было легко и интересно. Если думаете брать или нет, берите, не пожалеете.

