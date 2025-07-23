В этой программе не будет долгих рассказов об истории и культуре Таиланда. Наша цель — объехать лучшие фотолокации на Пхукете. Рассвет на стеклянном мосту с видом на карстовые горы, похожие на парящие скалы из «Аватара». Остров Джеймса Бонда и пляж, где над вашей головой садятся и взлетают самолёты. А ещё кафе с амазонскими кувшинками — равнодушным не останется никто!
Описание экскурсии
- 3:55 — 4:15 — ранний выезд из отеля.
- 5:45 — прибытие на уникальную смотровую площадку Beyond Skywalk. Прогулка по стеклянному мосту, откуда открывается захватывающая панорама залива Пханг Нга.
- 6:15 — встреча рассвета: почувствуйте магию первых лучей солнца, освещающих море и живописные карстовые горы-острова.
- 6:45 — завтрак в видовом ресторане.
- 8:00 — прогулка на традиционной длиннохвостой лодке-лонгтейл: обзор с лодки острова Джеймса Бонда и деревни морских цыган, без высадки.
- 9:00 — посещение пещеры и одного из островов залива Пханг Нга.
- 9:30 — возвращение на пирс, отправление на Пхукет.
- 10:15 — пляж, где можно сделать отличные кадры на фоне взлетающих прямо перед вами самолётов.
- 11:30 — визит в кафе с амазонскими кувшинками: здесь вы насладитесь вкусными напитками и сделаете потрясающие снимки на на фоне водоёма с гигантскими лилиями.
- 12:00 — 12:30 — отправление в отель.
- 13:00 — 14:30 — прибытие в отель.
Организационные детали
- Оплата на месте в наличных батах или переводом на карту РФ (актуальный курс уточняйте в переписке).
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или непредвиденными обстоятельствами.
- С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды.
В стоимость входит
- Трансфер от/до вашего отеля на Пхукете.
- Завтрак на смотровой Beyond Skywalk.
- Прогулка на лодке-лонгтейл по заливу Пханг Нга.
- Остановка на пляже с самолётами.
- Визит в кафе Ma Doo Bua (напитки включены).
- Страховка от несчастного случая.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Дополнительные напитки или закуски, сувениры, чаевые.
- Фотосессия на лодке в Ma Doo Bua.
ежедневно в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$92
|Дети до 12 лет
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 4098 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
23 июл 2025
Съездили на данную экскурсию, не смотря на ранний выезд. Минивэм комфортный, предоставляется вода, сам маршрут продуман, локаций немного: стеклянный мост и встреча рассвета на нем, тут же завтрак в кафе,
