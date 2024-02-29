морская прогулка на скоростной лодке не подходит для беременных женщин;

возьмите с собой купальные принадлежности и солнцезащитные средства;

программа может быть изменена из-за погодных условий. Обратите внимание! Для гарантии места в автобусе вам необходимо внести предоплату напрямую организаторам экскурсии. Либо онлайн рублями (вам вышлют ссылку, принимаются все карты), либо наличными (к вам приедет курьер, принимаются только баты).

Морское путешествие в стиле «Баунти» Острова Таиланда прекрасны каждый по-своему, и каждый стоит того, чтобы отдельно уделить ему внимание. Приглашаем вас в морское путешествие по прекрасным островам вблизи Пхукета — Пхи Пхи, Майа Бэй и Кхай. За день мы успеем побывать на нескольких белоснежных пляжах, искупаться в кристально чистой воде живописных лагун и полюбоваться яркими рыбками во время снорклинга. Не случайно некоторые из островов стали локациями для съемок фильмов — вы побываете в месте, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо ди Каприо. Обязательно возьмите с собой камеры и телефоны — вы точно захотите запечатлеть всю эту красоту на память! Что важно знать: