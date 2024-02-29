Острова Пхи Пхи известны своими красивыми пляжами, отличными местами для снорклинга и атмосферой райского тропического уголка. Не случайно это одно из самых популярных экскурсионных направлений.
Приглашаем вас в увлекательное однодневное путешествие, во время которого вы побываете в месте, где снимали фильм «Пляж», искупаетесь в лазурных лагунах и поплаваете с яркими рыбками.
Приглашаем вас в увлекательное однодневное путешествие, во время которого вы побываете в месте, где снимали фильм «Пляж», искупаетесь в лазурных лагунах и поплаваете с яркими рыбками.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|от $62.50
|Детский (0-2)
|$0
|Детский (3-11)
|от $51.40
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Острова Пхи-Пхи
- Бухта Майя Бэй
- Остров Кхай Нок
Описание
Морское путешествие в стиле «Баунти» Острова Таиланда прекрасны каждый по-своему, и каждый стоит того, чтобы отдельно уделить ему внимание. Приглашаем вас в морское путешествие по прекрасным островам вблизи Пхукета — Пхи Пхи, Майа Бэй и Кхай. За день мы успеем побывать на нескольких белоснежных пляжах, искупаться в кристально чистой воде живописных лагун и полюбоваться яркими рыбками во время снорклинга. Не случайно некоторые из островов стали локациями для съемок фильмов — вы побываете в месте, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо ди Каприо. Обязательно возьмите с собой камеры и телефоны — вы точно захотите запечатлеть всю эту красоту на память! Что важно знать:
- морская прогулка на скоростной лодке не подходит для беременных женщин;
- возьмите с собой купальные принадлежности и солнцезащитные средства;
- программа может быть изменена из-за погодных условий. Обратите внимание! Для гарантии места в автобусе вам необходимо внести предоплату напрямую организаторам экскурсии. Либо онлайн рублями (вам вышлют ссылку, принимаются все карты), либо наличными (к вам приедет курьер, принимаются только баты).
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- "Транспорт (автобус и лодка)"
- "Вход в нац. парки"
- Питание
- "Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту"
- Маски
- Трубки
- Страховка
- "Русскоговорящий гид"
- "Опытные капитан и экипаж"
- "Спасательные жилеты"
- Что не входит
- "Личные расходы"
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Внимание! Экскурсия оплачивается заранее организатору наличными батами (мы пришлем к вам курьера), либо рублями переводом на карту.
- Внимание! Морская экскурсия на скоростном катере не подходит женщинам в период беременности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 41 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Galiya
29 фев 2024
Все было супер,гид Оксана 👍🏻
В
Владислав
25 фев 2024
Хорошая организация,все понравилось👌🏻
Е
Елена
24 фев 2024
Спасибо,всё отлично!
В
Валерий
20 фев 2024
С
Светлана
10 дек 2023
Гид приятный молодой человек,в целом все неплохо,не понравилось что рассчитывала на русскоязычную группу но было очееень много китайцев с нами(
К
Косточка
21 ноя 2023
Е
Екатерина
19 ноя 2023
У нас был отличный Расул, очень эмоциональный, веселый, создавал классную легкую атмосферу в течении экскурсии.
Сама экскурсия в целом понравилась, очень красивые места, природа, цвет моря.
но мне кажется слишком много мест посещения, получается всё галопом, только вышли, уже обратно в лодку заходить нужно.
Лучше бы было меньше мест, но больше времени бы давали на посещение каждого.
Сама экскурсия в целом понравилась, очень красивые места, природа, цвет моря.
но мне кажется слишком много мест посещения, получается всё галопом, только вышли, уже обратно в лодку заходить нужно.
Лучше бы было меньше мест, но больше времени бы давали на посещение каждого.
Д
Дарья
11 ноя 2023
Цена слишком завышена за экскурсию, экипаж отличный и панда и Кирилл отлично работали. Виды потрясающие,если не считать огромного количества людей везде просто, и огромное количество лодок в каждой локации, один раз съездить на экскурсию можно,но цена неотправдано большая.
В
Вадим
15 окт 2023
К
Кристина
2 окт 2023
Впечатления худшие. Были во многих странах, впервые такие недовольные. Для чего русский гид на экскурсии, если он практически не разговаривает, только указывает: «быстрее выходите из воды». На экскурсии смотреть нечего, гид все время торопит. 2 остановки на пляжах вообще не нужны, там нечего смотреть!
На катере трясёт, ничего не видно, 2 раза мотор глох и нам приходилось менять борт, потеряли два часа на этом!
Подводного мира просто нет: 1 рыбка маленького размера случайно проплывала…
На катере трясёт, ничего не видно, 2 раза мотор глох и нам приходилось менять борт, потеряли два часа на этом!
Подводного мира просто нет: 1 рыбка маленького размера случайно проплывала…
М
Мазный
24 авг 2023
В
Валерия
20 авг 2023
Это было просто великолепно! Все организованно на высшем уровне. Спасибо гиду Яше, он мастер своего дела, знает все про острова. Круто, что сразу можно воспользоваться услугами фотографа.
И
Ирина
18 авг 2023
Увлекательная экскурсия для всей семьи, много мест посетили, купание на двух пляжах, в бухте между скал, очень довольны, впечатления замечательные, особенно в не сезон, когда в каноне волны, на пхи-пхи тихое море! Нид англоязычный и русскоязычный молодцы, организация на высшем уровне! Спасибо за хороший отдых и впечатления!
Д
Денис
10 авг 2023
Места бесподобные. и за них конечно 10 баллов Но дьявол = в логистике. Я конечно был в несезон, зимой - но не предупреждают, что экскурсии сборные. 90% - китайцы, разбавленные индусами. Как и положено порядочным китайцам - жуткий ор и суета. ОЧЕНБ ТЕСНЫЙ пароходик. Мокрые по 1,5 часа в каждую сторону все просто сидят друг на друге.
З
Зауре
15 июля 2023
Насыщенная программа, под конец устали,
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