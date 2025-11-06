Мои заказы

Острова Пхи-Пхи и Кхай Нок: путешествие в мечту

Погрузиться в атмосферу тропического рая
Мы позаботились о том, чтобы ваша поездка была комфортной, безопасной и запоминающейся.

На скоростном современном катере довезём вас до райских островов — к кристально чистым лагунам, белоснежным пляжам и живописным скалам. Покажем лучшие места для снорклинга. А когда проголодаетесь, угостим вас сытным обедом из национальных блюд.
Ближайшие даты:
27
дек30
дек
Время начала: 08:45

Описание водной прогулки

08:45 — прибытие в порт Нонтасак Марин Сирей. Перед началом путешествия вы сможете насладиться утренним кофе или чаем

09:00 — поездка на катере до острова Пхи-Пхи по лазурным водам Андаманского моря

09:45 — прибытие в залив Майя Бэй. Здесь у вас будет свободное время для плавания и прыжков в море с лодки

10:10 — осмотр бухты Лох-Самах. Вы сможете сделать яркие фото на фоне невероятных видов

10:15 — посещение лагуны Пиле. Её прозрачные бирюзовые воды идеальны для купания

10:45 — осмотр пещеры викингов. Вы окажетесь в месте, которое пользуется особой популярностью у охотников за ласточкиными гнёздами

10:50 — снорклинг у островов Пхи-Пхи. Вы погрузитесь в яркий подводный мир

11:30 — прибытие на пляж Манки и прогулка по острову Пхи-Пхи Дон. Исследуем главные достопримечательности острова и отправимся на Кхай Нок

13:00 — обед на острове Кхай Нок в уютном ресторане

14:00 — свободное время на пляже. Вы сможете заняться снорклингом или просто расслабиться на белоснежном песке

15:30 — отправление с острова Кхай Нок

16:00 — прибытие в порт Нонтасак Марин Сирей

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены:

  • трансфер из вашего отеля на автомобиле и прогулка на катере
  • снаряжение для снорклинга
  • услуги гидов-инструкторов
  • напитки и угощения: сезонные фрукты, питьевая вода, кофе, чай и лёгкий перекус утром
  • обед: рис на пару с жареной курицей, овощи во фритюре, омлет, рыба с пикантным перцем чили
  • страхование

Как решаются вопросы безопасности:

  • Мы проводим обязательный инструктаж по технике безопасности
  • В катере есть жилеты для каждого участника и спасательные круги
  • Всех купающихся контролируют гиды-инструкторы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$110
Дети 5-10 лет$90
Дети до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 77 туристов
Мы старейшая компания по производству быстроходных катеров на Пхукете с 30-летним опытом организации морских экскурсий. Мы работаем с 1990 года и располагаем крупнейшим флотом скоростных катеров на Пхукете. Все лодки построены на собственном заводе, который имеет обширные инженерные возможности для обеспечения надёжности флота.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Татьяна
Татьяна
6 ноя 2025
Ждали данного путешествия, не совру, пол года точно. Трансфер 5 баллов! Организация тура 5 баллов! Сама экскурсия выше всяких похвал! Забрали из отел, завтрак, инструктаж, безопасность, маски что бы посмотреть
читать дальше

рыбок и прочее, обед на острове!!! Ребят скажу вам что на уровне!!! Мы насладились путешествие и погода не подкачала! . … накупались, набирались эмоций и получили заряд энергии. Рекомендую? -однозначно ДА!!!
Возрастные ограничения?.. не думаю!! Были и дети и моя 70 лет мама и все были в восторге, но это мое мнение.

Ждали данного путешествия, не совру, пол года точно. Трансфер 5 баллов! Организация тура 5 баллов! Сама экскурсия выше всяких похвал! Забрали из отел, завтрак, инструктаж, безопасность, маски что бы посмотреть рыбок и прочее, обед на острове!!! Ребят скажу вам что на уровне!!! Мы насладились путешествие и погода не подкачала! . … накупались, набирались эмоций и получили заряд энергии. Рекомендую? -однозначно ДА!!!
Возрастные ограничения?.. не думаю!! Были и дети и моя 70 лет мама и все были в восторге, но это мое мнение.
Марк
Марк
26 окт 2025
Отличная экскурсия, стоит своего до последнего цента, единственное, стоит предупредить, что спидбот очень сильно гудит при езде до островов, это прям действительно громко, может кому-то чувствительному не подойти, в остальном. Фильм "Пляж", виды как из рекламы "Баунти" и будто фотошоп ворвался в реальную жизнь, всё это будет здесь. Прекрасный снорклинг дополнит этот рай.
Отличная экскурсия, стоит своего до последнего цента, единственное, стоит предупредить, что спидбот очень сильно гудит при езде до островов, это прям действительно громко, может кому-то чувствительному не подойти, в остальном. Фильм "Пляж", виды как из рекламы "Баунти" и будто фотошоп ворвался в реальную жизнь, всё это будет здесь. Прекрасный снорклинг дополнит этот рай.
Виктория
Виктория
21 мая 2025
Не смотря на то что не сезон и дождь, было чудесно! На пляж успели до дождя, а потом купались уже под ним, передаваемые ощущения, запомню на всю жизнь 😀 Спасибо Виктории
А
Анна
10 мая 2025
Потрясающий тур! Спасибо большое🏝️ Очень счастливый день
А
Анна
7 мая 2025
Хотите увидеть красивые пляжи, скалы возвышающие над морем и посмотреть на разнообразных рыбок, то эта экскурсия для вас. Ездили вдвоем с подругой, обоим понравилось. Выезжали рано утром, в отеле взяли
читать дальше

завтрак с собой, перекусили по дороге. По приезду в порт нас встретила наш гид Дарья, внесла в список, показала, где расположены туалеты и где будет проводится инструктаж. Во время инструктажа можно попить чай или воду, перекусить (в основном сладости, из фруктов были бананы). После инструктажа выехали на катере до бухты Майя Бэй, посмотрели на тот самый пляж, где снимали фильм Пляж с Леонардо Ди Каприо: очень красивая природа, сделали памятные кадры и отправились дальше. По пути разглядывали острова Пхи-Пхи, видели обезьян-крабоедов. Было 2 остановки на сноркинг, нам выдали жилеты, Дарья выдала нам маски размером поменьше, чем выдают на катере (женский вариант) с обратными клапанами, чтобы через трубку вода не набиралась (рекомендация от бледнокожего: перед сноркингом намажьте ваши ягодицы кремом с спф). Сноркинг очень понравился, залипательно (мы с подругой уплыли подальше и последними забирались на борт), но будьте внимательны, когда подплываете к скалам, там можно поцарапаться о ракушки или зацепить морского ежа. Следующая остановка остров Пхи-Пхи Дон и свободное время. На острове был предоставлен обед, простая и вкусная еда (в основном блюда не острые, из острого брали том ям с рыбой, нам было вкусно). Остров имеет инфраструктуру, чтобы туристам было комфортно: есть лежаки, кафе, можно дополнительно купить себе смузи, но пресной воды нет, смыть соль после купаний у вас не получится. Сколько времени провели на Пхи-Пхи Доне не помню, но успели пообедать, посетить туалет, посмотреть на рыбок, чуть-чуть прогулялись по пляжу, по ощущениям хотелось еще на пол часика там задержаться, полежать на лежаке, но тут очень субъективно. Кратко: виды красивые, катер комфортабельный, команда дружелюбная (по пути предоставили воду, прохладительные напитки, бисквиты и арбуз), Дарья создала очень комфортную дружескую атмосферу, 10/10, рекомендуем.

Хотите увидеть красивые пляжи, скалы возвышающие над морем и посмотреть на разнообразных рыбок, то эта экскурсияХотите увидеть красивые пляжи, скалы возвышающие над морем и посмотреть на разнообразных рыбок, то эта экскурсия
Е
Елена
22 апр 2025
Нашим экскурсоводом на острова Пхи-Пхи была Дарья. Это очень позитивный и комфортный человек. Мы будто провели день со старым другом, так было непринужденно общаться. Услышали много нового по Пхукет и
читать дальше

интересные факты о местных обычаях. Увидели красивейшие острова и подайвили на рифе с яркими рыбками. Даша весь день делала наш отдых комфортным зная все ньюансы данной поездки. Надеюсь что через год еще раз купить экскурсии в ее фирме. И, кстати, эти ребята никогда не будут вас ни на что разводить. Там это купите, туда заедем только там надо брать, только там кушать. У них такого нет совсем! Наоборот, могут по вашим пожеланиям завести вас не по маршруту экскурсии. Вообщем отлично! И все!

Нашим экскурсоводом на острова Пхи-Пхи была Дарья. Это очень позитивный и комфортный человек. Мы будто провели
Ирина
Ирина
26 мар 2025
Спасибо Максиму за организацию и сопровождение на протяжении всего маршрута! Конечно, туристов много, особенно на Maya Bay, но всё очень чётко организовано. Всё успели: и покупаться, и насладиться красотами, и
читать дальше

вкусно покушать! Вся программа (как в описании) выполнена и без спешки! Максим объяснял всё на русском, но был ещё англоговорящий гид и команда с капитаном. Нас было 32 человека, все нормально разместились (лодка расчитана на 35 туристов). Рекомендую!

Спасибо Максиму за организацию и сопровождение на протяжении всего маршрута! Конечно, туристов много, особенно на Maya Bay, но всё очень чётко организовано. Всё успели: и покупаться, и насладиться красотами, и вкусно покушать! Вся программа (как в описании) выполнена и без спешки! Максим объяснял всё на русском, но был ещё англоговорящий гид и команда с капитаном. Нас было 32 человека, все нормально разместились (лодка расчитана на 35 туристов). Рекомендую!
Т
Татьяна
16 мар 2025
Сегодня с сыном получили очень яркие эмоции от экскурсии. Конечно яркие панорамы и шикарное море, все было великолепно. Но, что действительно сделало экскурсию незабываемой, это организация и сопровождение. Нас забрали
читать дальше

из отеля точно в назначенное время, пунктуальность это всегда приятно. По дороге послушали очень интересный рассказ об особенностях этой страны. Максим достаточно подробно все рассказал и сумел захватить все мое внимание и внимание моего ребёнка. Дорога до порта пролетела незаметно. Он сопровождал нас во время всей экскурсии, а это очень важно, особенно для тех, кто не владеет английским языком. Помог разобраться во всех нюансах, и на каждой остановке мы услышали достаточно подробный рассказ о местных достопримечательностях. День получился полным ярких впечатлений, а сын пожалел, что он так быстро закончился.

Анастасия
Анастасия
9 мар 2025
Отличная экскурсия, красивые места. Однозначно стоит побывать. Все было хорошо организованно, нас забрали из отеля, доставили на пирс, в лодке нас было всего 13 человек, комфортно разместились. На каждой точке
читать дальше

есть время насладится красотами и отдохнуть. На борту много воды, напитков разных и ещё арбузом нас угощали. Обед на острове тоже был отличный.
Мои советы:
-позавтракать дома, перед посадкой на катер есть перекус, но там только чай кофе и сладости.
-предлагают таблетку от укачивания, если знаете что вас не укачивает, лучше не пейте, мы выпили и весь день очень хотелось спать …
-на снорклинг нам выдавали только маски без трубок, если хотите плавать с трубками берите свои

Отличная экскурсия, красивые места. Однозначно стоит побывать. Все было хорошо организованно, нас забрали из отеля, доставили на пирс, в лодке нас было всего 13 человек, комфортно разместились. На каждой точке есть время насладится красотами и отдохнуть. На борту много воды, напитков разных и ещё арбузом нас угощали. Обед на острове тоже был отличный.
Мои советы:
-позавтракать дома, перед посадкой на катер есть перекус, но там только чай кофе и сладости.
-предлагают таблетку от укачивания, если знаете что вас не укачивает, лучше не пейте, мы выпили и весь день очень хотелось спать …
-на снорклинг нам выдавали только маски без трубок, если хотите плавать с трубками берите свои
Р
Роман
26 фев 2025
Всё понравилось! Очень красивый остров, пляж, море и рыбки! Много эмоций от езды на лодке по большим волнам! Вкусная еда!
Л
Лариса
9 фев 2025
Замечательная морская поездка! Понравилось очень) Забрали нас вовремя, ехали в удобном авто. Максиму спасибо за отличную организацию и подробные ответы на вопросы! Очень понравился наш гид Шоуки) мне очень нравится, когда гид не торопит, позитивно настроен и делится своим хорошим настроением). Спасибо за чудесный день! Очень рекомендую, не пожалеете)))
Замечательная морская поездка! Понравилось очень) Забрали нас вовремя, ехали в удобном авто. Максиму спасибо за отличную организацию и подробные ответы на вопросы! Очень понравился наш гид Шоуки) мне очень нравится, когда гид не торопит, позитивно настроен и делится своим хорошим настроением). Спасибо за чудесный день! Очень рекомендую, не пожалеете)))

