завтрак с собой, перекусили по дороге. По приезду в порт нас встретила наш гид Дарья, внесла в список, показала, где расположены туалеты и где будет проводится инструктаж. Во время инструктажа можно попить чай или воду, перекусить (в основном сладости, из фруктов были бананы). После инструктажа выехали на катере до бухты Майя Бэй, посмотрели на тот самый пляж, где снимали фильм Пляж с Леонардо Ди Каприо: очень красивая природа, сделали памятные кадры и отправились дальше. По пути разглядывали острова Пхи-Пхи, видели обезьян-крабоедов. Было 2 остановки на сноркинг, нам выдали жилеты, Дарья выдала нам маски размером поменьше, чем выдают на катере (женский вариант) с обратными клапанами, чтобы через трубку вода не набиралась (рекомендация от бледнокожего: перед сноркингом намажьте ваши ягодицы кремом с спф). Сноркинг очень понравился, залипательно (мы с подругой уплыли подальше и последними забирались на борт), но будьте внимательны, когда подплываете к скалам, там можно поцарапаться о ракушки или зацепить морского ежа. Следующая остановка остров Пхи-Пхи Дон и свободное время. На острове был предоставлен обед, простая и вкусная еда (в основном блюда не острые, из острого брали том ям с рыбой, нам было вкусно). Остров имеет инфраструктуру, чтобы туристам было комфортно: есть лежаки, кафе, можно дополнительно купить себе смузи, но пресной воды нет, смыть соль после купаний у вас не получится. Сколько времени провели на Пхи-Пхи Доне не помню, но успели пообедать, посетить туалет, посмотреть на рыбок, чуть-чуть прогулялись по пляжу, по ощущениям хотелось еще на пол часика там задержаться, полежать на лежаке, но тут очень субъективно. Кратко: виды красивые, катер комфортабельный, команда дружелюбная (по пути предоставили воду, прохладительные напитки, бисквиты и арбуз), Дарья создала очень комфортную дружескую атмосферу, 10/10, рекомендуем.