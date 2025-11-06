На скоростном современном катере довезём вас до райских островов — к кристально чистым лагунам, белоснежным пляжам и живописным скалам. Покажем лучшие места для снорклинга. А когда проголодаетесь, угостим вас сытным обедом из национальных блюд.
Описание водной прогулки
08:45 — прибытие в порт Нонтасак Марин Сирей. Перед началом путешествия вы сможете насладиться утренним кофе или чаем
09:00 — поездка на катере до острова Пхи-Пхи по лазурным водам Андаманского моря
09:45 — прибытие в залив Майя Бэй. Здесь у вас будет свободное время для плавания и прыжков в море с лодки
10:10 — осмотр бухты Лох-Самах. Вы сможете сделать яркие фото на фоне невероятных видов
10:15 — посещение лагуны Пиле. Её прозрачные бирюзовые воды идеальны для купания
10:45 — осмотр пещеры викингов. Вы окажетесь в месте, которое пользуется особой популярностью у охотников за ласточкиными гнёздами
10:50 — снорклинг у островов Пхи-Пхи. Вы погрузитесь в яркий подводный мир
11:30 — прибытие на пляж Манки и прогулка по острову Пхи-Пхи Дон. Исследуем главные достопримечательности острова и отправимся на Кхай Нок
13:00 — обед на острове Кхай Нок в уютном ресторане
14:00 — свободное время на пляже. Вы сможете заняться снорклингом или просто расслабиться на белоснежном песке
15:30 — отправление с острова Кхай Нок
16:00 — прибытие в порт Нонтасак Марин Сирей
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены:
- трансфер из вашего отеля на автомобиле и прогулка на катере
- снаряжение для снорклинга
- услуги гидов-инструкторов
- напитки и угощения: сезонные фрукты, питьевая вода, кофе, чай и лёгкий перекус утром
- обед: рис на пару с жареной курицей, овощи во фритюре, омлет, рыба с пикантным перцем чили
- страхование
Как решаются вопросы безопасности:
- Мы проводим обязательный инструктаж по технике безопасности
- В катере есть жилеты для каждого участника и спасательные круги
- Всех купающихся контролируют гиды-инструкторы
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$110
|Дети 5-10 лет
|$90
|Дети до 4 лет
|Бесплатно