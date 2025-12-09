Проведите день на Симиланских островах — месте, которое заставляет влюбиться с первого взгляда.
Лазурные волны, белоснежные пляжи и невероятно красивый подводный мир создают идеальные условия для отдыха и приключений.
Вы сможете поплавать среди кораллов, понаблюдать за морскими черепахами и ощутить всю магию дикой природы. Это путешествие подарит яркие эмоции и станет одним из самых ярких моментов вашего отдыха.
Лазурные волны, белоснежные пляжи и невероятно красивый подводный мир создают идеальные условия для отдыха и приключений.
Вы сможете поплавать среди кораллов, понаблюдать за морскими черепахами и ощутить всю магию дикой природы. Это путешествие подарит яркие эмоции и станет одним из самых ярких моментов вашего отдыха.
Описание экскурсииПроведите день на Симиланских островах — месте, которое заставляет влюбиться с первого взгляда. Лазурные волны, белоснежные пляжи и невероятно красивый подводный мир создают идеальные условия для отдыха и приключений. Вы сможете поплавать среди кораллов, понаблюдать за морскими черепахами и ощутить всю магию дикой природы. Это путешествие подарит яркие эмоции и станет одним из самых ярких моментов вашего отдыха. Важная информация:
- Оплата экскурсии производится заранее и полностью. Возможные способы: наличные в батах через магазины 7/11, перевод в рублях или оплата в криптовалюте.
- Для оформления билетов в национальный парк необходимо заранее отправить организаторам фотографии паспортов всех участников.
- Маршрут может корректироваться в зависимости от погодных условий или других факторов, которые невозможно предугадать.
- Экскурсия на скоростном катере не подходит людям старше 70 лет и беременным женщинам.
- Экскурсия проводится ежедневно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Чай, кофе, печенье на пирсе
- Скоростная лодка
- Безалкогольные напитки на борту
- Фрукты после купания
- Обед
- Входные билеты в национальный парк
- Страховка на время экскурсии
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Доплата за трансфер из удаленных районов Пхукета
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Оплата экскурсии производится заранее и полностью. Возможные способы: наличные в батах через магазины 7/11, перевод в рублях или оплата в криптовалюте
- Для оформления билетов в национальный парк необходимо заранее отправить организаторам фотографии паспортов всех участников
- Рекомендуем взять с собой: купальники, солнцезащитный крем, головные уборы, полотенце, камеру или телефон для фото и средства на личные расходы
- Маршрут может корректироваться в зависимости от погодных условий или других факторов, которые невозможно предугадать
- Экскурсия на скоростном катере не подходит людям старше 70 лет и беременным женщинам
- Экскурсия проводится ежедневно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Пхукета
Водная прогулка
Симиланские острова: групповая экскурсия на скоростном катере
Прокатиться на катере и отдохнуть на райских островах с белоснежным песком
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
$150 за человека
-
20%
Водная прогулка
На Симиланские острова - на скоростном катамаране
Отыскать жемчужину Андаманского моря и поснорклить у кораллового рифа на групповой прогулке
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 04:00 и 06:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 04:00
11 дек в 06:00
$135
$168 за человека
Водная прогулка
Симиланские острова: райский уголок Андаманского моря
Белоснежные пляжи, роскошный подводный мир и картинки как из фотошопа - в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$135 за человека