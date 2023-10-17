Симиланы: на скоростном катере из Пхукета

Отправиться в группе к одному из красивейших архипелагов Андаманского моря и его подводным жителям

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Симиланы не зря называют жемчужиной Таиланда. Только представьте — нетронутая природа, прозрачная вода, пушистый песок.

Хочется ущипнуть себя, настолько всё это похоже на сон! Дайверы со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть коралловые рифы, мурен, скатов и китовых акул. Эти края притягивали даже самого Жак-Ива Кусто. Приглашаем в эту сказку и вас!
Симиланы: на скоростном катере из Пхукета
Симиланы: на скоростном катере из Пхукета
Симиланы: на скоростном катере из Пхукета
Симиланы: на скоростном катере из Пхукета
Симиланы: на скоростном катере из Пхукета
Симиланы: на скоростном катере из Пхукета
Симиланы: на скоростном катере из Пхукета
Симиланы: на скоростном катере из Пхукета
Симиланы: на скоростном катере из Пхукета
Симиланы: на скоростном катере из Пхукета
Симиланы: на скоростном катере из Пхукета
Симиланы: на скоростном катере из Пхукета
Симиланы: на скоростном катере из Пхукета
Симиланы: на скоростном катере из Пхукета
Ближайшие даты:
17
окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пейзажи как с картинки

Симиланские острова имеют вулканическое происхождение. Их ландшафт впечатляет своими формами и размерами. Кристально чистый белый песок, лазурная вода, пальмы и огромные гранитные валуны создают удивительную картину. Для посещения открыты два острова — четвёртый и восьмой.

Сказочный подводный мир и земные красоты

Мы остановимся возле некоторых островов для снорклинга, чтобы полюбоваться красивыми рыбами и фантастическими коралловыми рифами. На четвёртом острове (Ко Мианг) вас ждёт обед и отдых на пляже с белоснежным коралловым песком. На восьмом острове (Ко Симиланы) — знаменитая скала Парус и впечатляющие виды на Андаманское море в окружении гранитных скал.

Программа тура:

06:00 — выезд из отеля
08:00 — прибытие на пирс, регистрация, кофе, перекус
09:00 — отправление к Симиланским островам
10:50 — прибытие на архипелаг, первая остановка для снорклинга вблизи пятого и шестого островов
11:40 — остановка на острове Ко Мианг, обед и отдых на пляже
13:00 — снорклинг у кораллового рифа вблизи девятого острова
14:15 — посещение острова Ко Симиланы
15:30 — отправление с архипелага
16:50 — прибытие на пирс, перекус, отправление в отель
19:00 — прибытие в отель

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, питание, вода и безалкогольные напитки, билеты в национальный парк, страховка, маски и трубки для снорклинга
  • Трансфер от Пхукета до пирса составит 1,5–2 часа, путь на катере до архипелага — около 2 часов в зависимости от погоды
  • Поездка не рекомендуется людям с заболеваниями позвоночника и беременным женщинам

Есть два вида программ:

  • Обычный выезд (5:40–6:30). Стоимость — $125/чел.
  • Ранний выезд (3:30–5:00). Стоимость — $135/чел.

Если мы выезжаем рано, то прибываем на острова до первых групп туристов. Соответственно, можно насладиться природой в спокойной обстановке.

ежедневно в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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