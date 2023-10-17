Симиланы не зря называют жемчужиной Таиланда. Только представьте — нетронутая природа, прозрачная вода, пушистый песок. Хочется ущипнуть себя, настолько всё это похоже на сон! Дайверы со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть коралловые рифы, мурен, скатов и китовых акул. Эти края притягивали даже самого Жак-Ива Кусто. Приглашаем в эту сказку и вас!

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Описание

Что вас ожидает

Пейзажи как с картинки

Симиланские острова имеют вулканическое происхождение. Их ландшафт впечатляет своими формами и размерами. Кристально чистый белый песок, лазурная вода, пальмы и огромные гранитные валуны создают удивительную картину. Для посещения открыты два острова — четвёртый и восьмой.

Сказочный подводный мир и земные красоты

Мы остановимся возле некоторых островов для снорклинга, чтобы полюбоваться красивыми рыбами и фантастическими коралловыми рифами. На четвёртом острове (Ко Мианг) вас ждёт обед и отдых на пляже с белоснежным коралловым песком. На восьмом острове (Ко Симиланы) — знаменитая скала Парус и впечатляющие виды на Андаманское море в окружении гранитных скал.

Программа тура:

06:00 — выезд из отеля

08:00 — прибытие на пирс, регистрация, кофе, перекус

09:00 — отправление к Симиланским островам

10:50 — прибытие на архипелаг, первая остановка для снорклинга вблизи пятого и шестого островов

11:40 — остановка на острове Ко Мианг, обед и отдых на пляже

13:00 — снорклинг у кораллового рифа вблизи девятого острова

14:15 — посещение острова Ко Симиланы

15:30 — отправление с архипелага

16:50 — прибытие на пирс, перекус, отправление в отель

19:00 — прибытие в отель

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, питание, вода и безалкогольные напитки, билеты в национальный парк, страховка, маски и трубки для снорклинга

Трансфер от Пхукета до пирса составит 1,5–2 часа, путь на катере до архипелага — около 2 часов в зависимости от погоды

Поездка не рекомендуется людям с заболеваниями позвоночника и беременным женщинам

Есть два вида программ:

Обычный выезд (5:40–6:30). Стоимость — $125/чел.

Ранний выезд (3:30–5:00). Стоимость — $135/чел.

Если мы выезжаем рано, то прибываем на острова до первых групп туристов. Соответственно, можно насладиться природой в спокойной обстановке.