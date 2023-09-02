Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня

Прокатиться на традиционной лодке, обновиться в горячих источниках и прогуляться в королевском саду

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Отправимся на выходные из Пхукета в Краби — живописную провинцию на побережье Андаманского моря.

Прогуляемся в национальном парке к водопаду, полюбуемся мангровыми зарослями с традиционной лодки и пройдёмся по дороге очищения в храме, имеющем королевский статус.

Увидим 15-метровую статую Будды, сталактиты и сталагмиты, получим благословение монахов и узнаем больше о буддизме.

Попробуем тайскую кухню в ресторане у озера, в котором водятся огромные сомы, и расслабимся в горячих источниках.
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Ближайшие даты:
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9
сен
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23
сен
30
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7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: одежду для храмов, наряды для фотосессии, купальные принадлежности, фотоаппарат, деньги на карманные расходы, хорошее настроение.

Программа тура по дням

1 день

Два пещерных храма, тайская кухня и горячие источники

Заберём вас из отеля в городе Пхукет в 8:00 и отправимся к буддийскому храму Ват Суван Куха, расположенному в пещере. Увидим 15-метровую статую Будды и ещё несколько в основном зале, рассмотрим сталактиты и сталагмиты. Заедем на обед в тайский ресторан на берегу озера, в котором обитают огромные сомы. Затем посетим храм «Пещера Тигра», имеющий королевский статус. Здесь желающие смогут пройти по дороге очищения в 1260 ступеней, получить благословение монахов и узнать больше о буддизме.

К вечеру заселимся в отель, на территории которого находятся горячие источники. Попробуем национальные блюда в ресторане на ужин и отдохнём после насыщенного дня.

Два пещерных храма, тайская кухня и горячие источникиДва пещерных храма, тайская кухня и горячие источникиДва пещерных храма, тайская кухня и горячие источникиДва пещерных храма, тайская кухня и горячие источникиДва пещерных храма, тайская кухня и горячие источникиДва пещерных храма, тайская кухня и горячие источникиДва пещерных храма, тайская кухня и горячие источники
2 день

Горячие источники, национальный парк, королевский сад, пещера, прогулка на лодке и мост Сарасин

Рекомендуем насладиться утром купанием в горячих источниках. После завтрака выселяемся из отеля и направляемся в нацпарк, где прогуляемся к водопаду и по аллее. Увидим сад, который посадила королевская семья, древние рисунки в пещере Тхам Пхи Хуа То Тхам и прокатимся на традиционной лодке, любуясь мангровыми зарослями. Перед нами откроется потрясающая панорама с лучшей смотровой площадки в окрестностях Пхукета. Сделаем эффектные фотографии с моста Сарасин — значимого транспортного узла в регионе.

К 17:30 вернёмся в Пхукет. Проводим вас до гостиницы.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, заберём вас из отеля, 08:00
Завершение: Пхукет, проводим вас в отель, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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