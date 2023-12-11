Заберём вас из отеля в городе Пхукет в 8:00 и отправимся к буддийскому храму Ват Суван Куха, расположенному в пещере. Увидим 15-метровую статую Будды и ещё несколько в основном зале. Рассмотрим сталактиты и сталагмиты, получим благословение от монахов и покормим обезьян. Следующая локация — дамба Ратчапрафа, откуда открываются живописные виды с высоты.

К обеду заселимся в отель в плавучей деревне на озере. Расслабимся в горячих источниках. Вечером отправимся на сафари в поисках диких животных.

На протяжении всего путешествия передвигаемся на комфортабельном 5-местном автомобиле «Тойота Виос».