Отправиться в 4-часовое плавание на лодке, посетить пещерный храм и деревню морских людей
Я заберу вас из гостиницы, расскажу интересные факты и истории Таиланда, познакомлю с обитателями озера и открою красоту чистейшего водоёма в самом сердце Малаккского полуострова.
Заедем в пещерный храм, где пообщаемся с монахами и увидим статуи Будды, покормим обезьян и отправимся на сафари.
Остановимся в отеле в плавучей деревне, расслабимся в горячих источниках и отправимся в 4-часовое странствие на традиционной лодке.
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даты
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: одежду для храмов, наряды для фотосессии, купальные принадлежности, фотоаппарат, деньги на карманные расходы, хорошее настроение.
Поездка на озеро будет удачной в любой сезон, и оказаться под дождём вовсе не страшно: лес начнёт совершенно иначе «дышать», а облака укутают нас уютным одеялом. Рекомендуем проверить прогноз погоды за сутки до путешествия и не забыть дождевики, если ожидается дождь.
Проживание. Остановимся на 1 ночь в отеле «Nattha Waree» в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение с доплатой (обязательно, если вы едете один, подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включено с обеда 1-го дня по обед 2-го дня.
Дети. Любого возраста.
Программа тура по дням
Пещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафари
Заберём вас из отеля в городе Пхукет в 8:00 и отправимся к буддийскому храму Ват Суван Куха, расположенному в пещере. Увидим 15-метровую статую Будды и ещё несколько в основном зале. Рассмотрим сталактиты и сталагмиты, получим благословение от монахов и покормим обезьян. Следующая локация — дамба Ратчапрафа, откуда открываются живописные виды с высоты.
К обеду заселимся в отель в плавучей деревне на озере. Расслабимся в горячих источниках. Вечером отправимся на сафари в поисках диких животных.
На протяжении всего путешествия передвигаемся на комфортабельном 5-местном автомобиле «Тойота Виос».
Прогулка по озеру Чео Лан, плавучая деревня и возвращение в Пхукет
Сегодня вдоволь насладимся днём на живописнейшем озере Чео Лан в национальном парке «Као Сок». Водоём является рукотворным и находится в самом сердце Малаккского полуострова. Мы отправимся в 4-часовое странствие на традиционной лодке, полюбуемся панорамой со смотровой площадки и познакомимся с обитателями острова. Рассмотрим известняковые скалы и местные достопримечательности, попробуем на обед морепродукты и прогуляемся по плавучей деревне. Остановимся на смотровой площадке и увидим мост Сарасин.
К 17:30 вернёмся в Пхукет. Проводим вас до гостиницы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Входные билеты в нацпарк
- Катание на лодке
- Сафари
- Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Возможно расширить группу до 12 человек, где стоимость для каждого составит 229 долларов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Пхукета и обратно
- Сувениры и личные расходы
- Дополнительные развлечения и питание
- Чаевые и пожертвования в храмах
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Комфортно по сравнению с групповыми, всегда можно сделать остановку или заехать в какое-то место по желанию, изменить маршрут под свои интересы. Гид приветливый и всегда предлагал свою помощь с фото (просто мы не очень любим снимать, а больше смотреть глазами). Нас вкусно накормили на всех точках и даже поговорили с местными и узнали о новых историях и местах, таких как тропа через мангровый лес.