Индивидуальное путешествие к озеру духов Чео Лан с трансфером из Пхукета
Авторский тур на Пхукете

Отправиться в 4-часовое плавание на лодке, посетить пещерный храм и деревню морских людей

5
1 отзыв
В 180 км от Пхукета 4 реки объединились в одном живописном ущелье. Образовалось рукотворное озеро Чео Лан, куда мы и отправимся на 2 дня.

Я заберу вас из гостиницы, расскажу интересные факты и истории Таиланда, познакомлю с обитателями озера и открою красоту чистейшего водоёма в самом сердце Малаккского полуострова.

Заедем в пещерный храм, где пообщаемся с монахами и увидим статуи Будды, покормим обезьян и отправимся на сафари.

Остановимся в отеле в плавучей деревне, расслабимся в горячих источниках и отправимся в 4-часовое странствие на традиционной лодке.
Индивидуальное путешествие к озеру духов Чео Лан с трансфером из Пхукета
Индивидуальное путешествие к озеру духов Чео Лан с трансфером из Пхукета
Индивидуальное путешествие к озеру духов Чео Лан с трансфером из Пхукета
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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даты

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: одежду для храмов, наряды для фотосессии, купальные принадлежности, фотоаппарат, деньги на карманные расходы, хорошее настроение.

Поездка на озеро будет удачной в любой сезон, и оказаться под дождём вовсе не страшно: лес начнёт совершенно иначе «дышать», а облака укутают нас уютным одеялом. Рекомендуем проверить прогноз погоды за сутки до путешествия и не забыть дождевики, если ожидается дождь.

Проживание. Остановимся на 1 ночь в отеле «Nattha Waree» в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение с доплатой (обязательно, если вы едете один, подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включено с обеда 1-го дня по обед 2-го дня.

Дети. Любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Пещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафари

Заберём вас из отеля в городе Пхукет в 8:00 и отправимся к буддийскому храму Ват Суван Куха, расположенному в пещере. Увидим 15-метровую статую Будды и ещё несколько в основном зале. Рассмотрим сталактиты и сталагмиты, получим благословение от монахов и покормим обезьян. Следующая локация — дамба Ратчапрафа, откуда открываются живописные виды с высоты.

К обеду заселимся в отель в плавучей деревне на озере. Расслабимся в горячих источниках. Вечером отправимся на сафари в поисках диких животных.

На протяжении всего путешествия передвигаемся на комфортабельном 5-местном автомобиле «Тойота Виос».

Пещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафариПещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафариПещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафариПещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафариПещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафариПещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафариПещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафариПещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафариПещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафариПещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафариПещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафариПещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафариПещерный храм, дамба, отдых в горячих источниках и сафари
2 день

Прогулка по озеру Чео Лан, плавучая деревня и возвращение в Пхукет

Сегодня вдоволь насладимся днём на живописнейшем озере Чео Лан в национальном парке «Као Сок». Водоём является рукотворным и находится в самом сердце Малаккского полуострова. Мы отправимся в 4-часовое странствие на традиционной лодке, полюбуемся панорамой со смотровой площадки и познакомимся с обитателями острова. Рассмотрим известняковые скалы и местные достопримечательности, попробуем на обед морепродукты и прогуляемся по плавучей деревне. Остановимся на смотровой площадке и увидим мост Сарасин.

К 17:30 вернёмся в Пхукет. Проводим вас до гостиницы.

Прогулка по озеру Чео Лан, плавучая деревня и возвращение в ПхукетПрогулка по озеру Чео Лан, плавучая деревня и возвращение в ПхукетПрогулка по озеру Чео Лан, плавучая деревня и возвращение в ПхукетПрогулка по озеру Чео Лан, плавучая деревня и возвращение в ПхукетПрогулка по озеру Чео Лан, плавучая деревня и возвращение в ПхукетПрогулка по озеру Чео Лан, плавучая деревня и возвращение в ПхукетПрогулка по озеру Чео Лан, плавучая деревня и возвращение в ПхукетПрогулка по озеру Чео Лан, плавучая деревня и возвращение в ПхукетПрогулка по озеру Чео Лан, плавучая деревня и возвращение в Пхукет

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Входные билеты в нацпарк
  • Катание на лодке
  • Сафари
  • Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Возможно расширить группу до 12 человек, где стоимость для каждого составит 229 долларов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Пхукета и обратно
  • Сувениры и личные расходы
  • Дополнительные развлечения и питание
  • Чаевые и пожертвования в храмах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, заберём вас из отеля, 8:00
Завершение: Пхукет, проводим вас в отель, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
11 дек 2023
Ездили на озеро вдвоем с ночевкой на воде. Нам очень понравилось, крайне рекомендуем ехать парами;)
Комфортно по сравнению с групповыми, всегда можно сделать остановку или заехать в какое-то место по желанию, изменить маршрут под свои интересы. Гид приветливый и всегда предлагал свою помощь с фото (просто мы не очень любим снимать, а больше смотреть глазами). Нас вкусно накормили на всех точках и даже поговорили с местными и узнали о новых историях и местах, таких как тропа через мангровый лес.

Тур входит в следующие категории Пхукета

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