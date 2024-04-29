Во время экскурсии взимается дополнительная оплата на месте: аренда каное 200 бат, вход в национальный парк 100 бат.

Что взять с собой: Купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы.

Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.

Что вас ожидает: Богатая природа Таиланда Национальный парк Као Сок, общей площадью в 739 кв. км., является самым большим парком девственных дождевых джунглей, расположенных в южном Таиланде. Озеро Чео Лан - одно из наиболее интересных и прекрасных мест на юге Таиланда. История образования этого озера такова - около 20 лет назад местное правительство решило затопить долину в карстовых горах в юго-восточной части национального парка Као Сок при этом, оставив лежать на дне две тайские деревни со всеми постройками, школой и храмом. Максимальная глубина озера 150м. На нашей планете существует всего несколько мест подобных озеру Чео Лан. Место уникально тем, что озеро находится в разломе карстовых гор. Они как древние исполины поднимающиеся со дна озера до высот более 1000 метров. Вертикальные стены гор покрыты сталактитами причудливой формы, здесь и там разбросанно множество пещер и гротов. Важная информация: Внимание! Экскурсия оплачивается заранее в полном объёме напрямую организаторам (наличными батами или рублями переводом на карту).