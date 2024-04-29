Отдых в природе Таиланда: экскурсия в национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан
В Таиланде есть множество интересных мест. Но прежде всего сюда приезжают за невероятной природой. Джунгли, озера, пещеры, горы - все это есть в наицональном парк Као Сок. Приглашаем вас отдохнуть от городской суеты и насладится буйством красок в парке Као Сок. А еще вас ждут слоновьи СПА, катание на тайской лодке и прогулка по пещерам.
Ближайшие даты:
17
мая
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый Стандарт (10+)
|$155
|Детский Стандарт (4-9)
|$135
|Взрослый VIP (10+)
|$236
|Детский VIP (4-9)
|$209
|Детский (0-3)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Храм Ват Махатхат Вачирамонгкон (Ват Банг Тонг)
- Гора Гуилинь
- Озеро Чео Лан
- Национальный парк Као Сок
Описание
Что вас ожидает: Богатая природа Таиланда Национальный парк Као Сок, общей площадью в 739 кв. км., является самым большим парком девственных дождевых джунглей, расположенных в южном Таиланде. Озеро Чео Лан - одно из наиболее интересных и прекрасных мест на юге Таиланда. История образования этого озера такова - около 20 лет назад местное правительство решило затопить долину в карстовых горах в юго-восточной части национального парка Као Сок при этом, оставив лежать на дне две тайские деревни со всеми постройками, школой и храмом. Максимальная глубина озера 150м. На нашей планете существует всего несколько мест подобных озеру Чео Лан. Место уникально тем, что озеро находится в разломе карстовых гор. Они как древние исполины поднимающиеся со дна озера до высот более 1000 метров. Вертикальные стены гор покрыты сталактитами причудливой формы, здесь и там разбросанно множество пещер и гротов. Важная информация: Внимание! Экскурсия оплачивается заранее в полном объёме напрямую организаторам (наличными батами или рублями переводом на карту).
- Во время экскурсии взимается дополнительная оплата на месте: аренда каное 200 бат, вход в национальный парк 100 бат.
- Что взять с собой: Купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы.
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
Ежедневно, кроме воскресенья, в 7:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Ват Махатхат Вачирамонгкон (Ват Банг Тонг)
- Гора Гуилинь
- Озеро Чео Лан
- Национальный парк Као Сок
Что включено
- Транспорт
- Питание по программе
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Проживание по программе
- Катание на слонах
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Вход в национальный парк 100 бат
- Аренда каное 200 бат
- Доплата за одноместное размещение в отеле по программе Стандарт 1200 THB
- Доплата за одноместное размещение в отеле по программе VIP 1500 THB
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме воскресенья, в 7:00
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Экскурсия оплачивается заранее в полном объёме не менее, чем за 2 суток до даты экскурсии. Вам необходимо связаться с организаторами по номеру +79163637120 в whatsapp или telegram. Не забудьте указать номер заказа на Спутнике
- Что взять с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные кремы, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы
- Во время экскурсии взимается дополнительная оплата на месте: аренда каное 200 бат, вход в национальный парк 100 бат
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
29 апр 2024
Е
Елена
20 янв 2024
Это была самая ужасная экскурсия на свете. От гида до еды и жилья. Отвратительная организация и агенты.
Ш
Шолпан
27 дек 2023
Здравствуйте! Незабываемые впечатления были в этой поездке. Рекомендуем всем! Особенно понравилась ночь в джунглях под звуки естественной природы. А также прогулка на плотах. Природа изумительная и наш гид Андрей показал и рассказал все. Большое спасибо!
I
Iradpla
28 ноя 2023
Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан
Программа поездки обширная. Но главное, ради чего поехала- Чео Лан. Это стоило всех тех часов поездки, чтобы увидеть что-то нереальное по красоте, и не передаваемое посредством фотокамеры. Очень повезло с гидом. Вика, спасибо, что на время поездки стала не просто гидом, а другом и проводником, нетривиально рассказывала нам не только о том, что мы видели и посещали, но и вообще о Таиланде. Благодарю за экскурсию❤️🙏🏼
Программа поездки обширная. Но главное, ради чего поехала- Чео Лан. Это стоило всех тех часов поездки, чтобы увидеть что-то нереальное по красоте, и не передаваемое посредством фотокамеры. Очень повезло с гидом. Вика, спасибо, что на время поездки стала не просто гидом, а другом и проводником, нетривиально рассказывала нам не только о том, что мы видели и посещали, но и вообще о Таиланде. Благодарю за экскурсию❤️🙏🏼
П
Петрушевская
30 окт 2023
А
Антон
6 окт 2023
Все было великолепно! 90% успеха экскурсии - это гид. Нам очень повезло и у нас был Андрей. Ловил скорпионов, гикконов, игуан и прочую живность, чтоб показать и рассказать нам про местную флору и фауну.
Даже если будут проблемы с погодой - не беда, скорее всего туман и короткий дождь не смогут испортить вам впечатления.
Лагерь на воде - бесспорно лучшее место где вы можете открыть глаза утром. Рекомендация к посещению двухдневного тура - 100%.
Даже если будут проблемы с погодой - не беда, скорее всего туман и короткий дождь не смогут испортить вам впечатления.
Лагерь на воде - бесспорно лучшее место где вы можете открыть глаза утром. Рекомендация к посещению двухдневного тура - 100%.
С
Светлана
22 янв 2023
Добрый день! 19 и 21 января мы ездили на озеро Чаолан от вашей компании в двухдневный тур. Нам понравилась поездка, очень четко и хорошо все было организовано. Мы хотим поблагодарить нашего гида Павла. Дружеская атмосфера, юмор, интересная информация в достаточном объеме - все было так, как нужно. Спасибо вам за тур, а Павлу за замечательное сопровождение. Надеемся встретимся с ним снова на турах по просторам Таиланда. Будем вас рекомендовать. Светлана, Екатерина и Александра из Москвы
F
Fedor
16 янв 2023
1. Заповедник, озеро и домики офигительные! Полный восторг!
2. Обидный минус, обещали сафари и прогулку по джунглям - этого не было(
3. Горячие источники, водопад и поинтвью можно выкинуть без ущерба для экскурсии)
4. Слоны - огонь!
5. А. очень не выгодные курсы оплаты картой, нет возможности оплатить долларовой (нормальной) картой по нормальному курсу
5. В. Наличку не собирают на второстепенных пляжах
5. С. Нельзя внести предоплату, а потом основную часть при начале экскурсии.
2. Обидный минус, обещали сафари и прогулку по джунглям - этого не было(
3. Горячие источники, водопад и поинтвью можно выкинуть без ущерба для экскурсии)
4. Слоны - огонь!
5. А. очень не выгодные курсы оплаты картой, нет возможности оплатить долларовой (нормальной) картой по нормальному курсу
5. В. Наличку не собирают на второстепенных пляжах
5. С. Нельзя внести предоплату, а потом основную часть при начале экскурсии.
Тур входит в следующие категории Пхукета
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