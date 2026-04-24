В этих местах природа говорит сама за себя, никакие слова не опишут эту красоту — лучше поехать и увидеть самостоятельно.
Огромный водопад, деревянный храм, смотровая с чудесными видами… Вы получите незабываемые впечатления, тотальное расслабление в спа-комплексе и яркие профессиональные фото на память.
Описание фото-прогулки
- Деревянный буддийский храм на берегу моря с потрясающей энергетикой.
- 70-метровый водопад в джунглях — самый красивый и мощный в окрестностях Пхукета.
- Ультрасовременный спа-комплекс Mantra Forest. Более 10 видов ванн, лечебные грязи, сауны и стильные фотозоны.
- Смотровая «Самет-Нангше» с захватывающими дух видами на залив Пханг Нга с торчащими из воды скалами.
Примерный тайминг
- Дорога до первой локации — 1,5 ч.
- У водопада мы проводим 40 мин.
- Дорога до спа-комплекса — 30 мин.
- В спа у вас будет 3 ч.
- Дорога до смотровой площадки — 30 мин.
- Время на смотровой «Самет-Нангше» — 30 мин.
- Обратный путь — 1,5 ч.
Организационные детали
- Я снимаю на Sony A6400, объектив 16-55 f2,8.
- В течение недели после съёмки вы получите 30+ фото с цветокоррекцией.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mazda CX5 или минивэне в зависимости от количества участников.
- Посещение спа-комплекса оплачивается дополнительно по желанию, стоимость зависит от выбранных процедур.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид на Пхукете
Организую авторские туры и ретриты с 2021 года. Живу на Пхукете с 2022 года и знаю места, которые поразят даже искушённых путешественников. Сочетаю комфорт, уникальные локации и душевную атмосферу, чтобы ваш отдых стал незабываемым и оставил яркие впечатления на долгое время.
