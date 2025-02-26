Татьяна — ваш гид на Пхукете

Провела экскурсии для 31 туриста

читать дальше на Пхукете, летом — в Московском регионе. Мои маршруты по Подмосковью и Пхукету составлены по принципу «интересно, лаконично, красиво и без суеты». Делаю, как для себя. С радостью поделюсь красотой и полезной информацией по локациям моих экскурсий.

Будем знакомы, я — Татьяна. Много путешествую по России и по миру. Всегда выбираю интересные индивидуальные маршруты с погружением в среду обитания. Я активна, практична, любознательна. Зимой живу в Таиланде,