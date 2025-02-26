Мы посетим самые интересные локации Пхукета и южной части материка — провинции Пханг Нга. Начнём день красиво — со встречи рассвета на обзорной площадке Самет Нангше.
Затем пересядем на традиционные тайские лодки и отправимся исследовать залив: заглянем в пещеры, побываем на острове Джеймса Бонда. А завершим путешествие наблюдением за самолётами и отдыхом среди лотосов.
Затем пересядем на традиционные тайские лодки и отправимся исследовать залив: заглянем в пещеры, побываем на острове Джеймса Бонда. А завершим путешествие наблюдением за самолётами и отдыхом среди лотосов.
Описание экскурсии
- Вы встретите рассвет на смотровой площадке Самет Нангше на высоте 200 метров. Картинка откроется сказочная — как в «Аватаре»
- Совершите прогулку на длиннохвостой лодке по заливу Пханг Нга: полюбуетесь островами (их здесь более 100!), заглянете в пещеру, посетите остров Джеймса Бонда
- Побываете в парке с красивым водопадом, познакомитесь с народностью карены (женщины этого племени невероятно красивы, и у них очень длинные шеи!)
- Заглянете в гости к слоновьей семье на экоферму. Здесь они свободно гуляют по джунглям. Вы сможете покормить слонов или помыть их
- Посетите аутентичный музей тайского Плюшкина, где собраны предметы быта и техника прошлого столетия
- Заедете в один из древних буддистских храмов и загадаете желание
- Сделаете необычные фото с огромными кувшинками и цветками лотосов в самом фотогеничном кафе Пхукета
- Прогуляетесь по пляжу Май Кхао и понаблюдаете за посадками и взлётами самолётов
По пути я расскажу о достопримечательностях на маршруте, о жизни на Пхукете. И с радостью отвечу на ваши вопросы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Yaris
- Программа подходит взрослым и детям с 5 лет
- Отдельно оплачивается: посещение смотровой площадки Самет Нангше — 90 батов с чел., вход в парк — 100 батов с чел., прогулка к острову Джеймса Бонда — 1500 батов за лодку., обед. А также по желанию: кормление слоников — 400 батов, мытьё слоников — 800 батов, вход в музей — 100 батов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид на Пхукете
Провела экскурсии для 31 туриста
Будем знакомы, я — Татьяна. Много путешествую по России и по миру. Всегда выбираю интересные индивидуальные маршруты с погружением в среду обитания. Я активна, практична, любознательна. Зимой живу в Таиланде,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвира
26 фев 2025
14 февраля взяли экскурсию для празднования дня рождения оригинальным способом встречая рассвет.
Остались в непередаваемом восторге от экскурсии и самого гида. Татьяна не только отличный гид, но и как оказалось просто
Остались в непередаваемом восторге от экскурсии и самого гида. Татьяна не только отличный гид, но и как оказалось просто
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Водная прогулка
Остров Джеймса Бонда + чайная церемония на приватном пляже
Путешествие по островам бухты Пханг Нга с посещением пещеры, лагун и смотровых площадок
Начало: У вашего отеля или виллы
11 ноя в 04:00
13 ноя в 04:00
$440 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Джеймс Бонд и другие острова Пханг Нга
Живописные скалы, катание на каноэ и жители плавучей деревни в путешествии на скоростной лодке
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
12 ноя в 07:30
14 ноя в 07:30
$75 за человека
Фотопрогулка
до 9 чел.
Авторское путешествие из Пхукета в провинцию Пханг Нга
Насладиться живописными локациями острова и получить профессиональные снимки на память
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
от $600 за всё до 9 чел.