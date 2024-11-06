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живу, я успел объехать весь остров и близлежащие провинции, отмечая для себя самые крутые места, куда мне самому хочется возвращаться снова и снова. Я обожаю Таиланд и с радостью готов делиться своим опытом жизни здесь, а также своими любимыми местами. Причём помимо общеизвестных достопримечательностей я покажу вам и уникальные места, о которых мало кто знает👌 Почему стоит поехать в путешествие со мной? 📸 Помимо крутых впечатлений и эмоций вы получите ещё и качественные профессиональные снимки, которые навсегда оставят яркие воспоминания о пребывании в Таиланде. 🤝 Я люблю новые знакомства и живое общение, быстро нахожу общий язык со взрослыми и детьми. Присоединяйтесь к путешествиям с фотографом, и я покажу вам удивительный и прекрасный Таиланд моими глазами! 🤩