За один день мы посетим самые красивые места провинции Пханг Нга — вы побываете на живописной смотровой, увидите водопад, изучите залив с воды.
Насладитесь каждой локацией без спешки, прочувствуете всю красоту и энергетику этих необыкновенных мест. А я сделаю отличные снимки, чтобы сохранить лучшие моменты вашего путешествия.
Насладитесь каждой локацией без спешки, прочувствуете всю красоту и энергетику этих необыкновенных мест. А я сделаю отличные снимки, чтобы сохранить лучшие моменты вашего путешествия.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
- Встретим рассвет на живописной смотровой Самет Нангше с потрясающим видом на мангровый лес и скалы залива Пханг Нга. Здесь же позавтракаем в уютном кафе
- Отправимся исследовать залив на традиционной тайской лодке, чтобы увидеть его жемчужину — знаменитый остров Джеймса Бонда. По пути высадимся на одном из необитаемых островов с большой карстовой пещерой внутри скалы
- Затем вы увидите один из самых мощных и высоких водопадов Таиланда — и при желании искупаетесь в прохладной чистой воде
- В завершение заглянем в атмосферное кафе с красивым видом на море. А затем расслабимся в горячих источниках — это станет идеальным завершением насыщенного дня
Мы не будем спешить и в полной мере насладимся каждой локацией. И конечно, на протяжении поездки я буду делать снимки в самых живописных местах.
Организационные детали
- Через неделю после поездки вы получите от 50 фотографий в цветокоррекции
- Поездка проходит на автомобиле Mazda 2, за доплату можно арендовать кабриолет или другой автомобиль премиум-класса (от $100 до $500)
- Все расходы, кроме питания, включены в стоимость поездки
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — подробности узнавайте в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид на Пхукете
Профессионально занимаюсь фотографией более 10 лет. Ещё я обожаю путешествовать и открывать для себя новые места. В конце 2022 года переехал в Таиланд, на остров Пхукет. За то время, что здесьЗадать вопрос
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