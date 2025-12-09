Мы отправимся на самый необычный пляж Пхукета — Май Као, где сможем полюбоваться взлетающими самолётами и сделать необычные снимки на их фоне. А потом — один из самых живописных пляжей острова — Сурин, где тоже сделаем классные фото. У вас также будет время чтобы отдохнуть, искупаться и прочувствовать атмосферу тропической идиллии.
Описание фото-прогулки
Наш тайминг
- Дорога от вашего отеля до пляжа Май Као — ~45 мин.
- Фотосессия на Май Као — 1–1,5 ч.
- Переезд до пляжа Сурин — 30 мин.
- Фотосессия на Сурине — 1–1,5 ч.
- Дорога до вашего отеля — ~45 мин.
Детали
- Вы получите 20 фотографий в цвето- и светокоррекции в течение 5 рабочих дней.
- За дополнительную плату можно увеличить количество снимков, добавить ретушь.
- Возьмите с собой купальные принадлежности.
- Едем на Mazda 3, есть детское кресло.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид на Пхукете
Я живу на Пхукете уже несколько лет вместе с семьёй. За это время я не просто полюбила остров — я узнала его настоящим: с его скрытыми тропами, нетуристическими местами, тонкой
