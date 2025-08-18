Подарите себе захватывающее погружение в историю Таиланда! На экскурсии вы не только посетите главные достопримечательности острова, но и откроете для себя философию буддизма, узнаете о древних традициях и познакомитесь с бытом местного населения.
Описание экскурсии
- Буддийский храм Пхукета. Вы рассмотрите золотые ступы и резные стены. А также увидите священную реликвию — частицу носа Будды, которая здесь хранится
- Старый город. Вас ждут улицы с яркими домами с резными балконами и арками в китайско-португальском стиле
- Обзорные площадки, с которых открывается захватывающий вид на зелёные холмы, лазурное море и живописные пляжи острова
- Биг Будда — знаменитая белоснежная статуя, возвышающаяся над Пхукетом
- Жемчужная ферма. Вы увидите, как выращиваются эти драгоценные камни, и по желанию сможете купить уникальное изделие
- Пляж Май Као, где самолёты пролетают всего в 300 метрах от земли. Это одна из лучших фотолокаций на острове!
- Реабилитационный центр слонов, где можно покормить слонов с рук и даже помыть их
- Рынок морских цыган. Вы окунётесь в местную жизнь и полюбуетесь видами на Андаманское море. Здесь продают и сразу готовят свежие морепродукты
Вы узнаете:
- Как развивался буддизм в Таиланде
- Почему дети здесь учатся с 8 утра до 17 вечера и чем наполнен их учебный день
- Почему Таиланд называют страной улыбок
- Какое значение имела династия Чакри в истории Королевства
Также поговорим о местных праздниках, традициях, кухне и различиях в языке и культуре разных народов страны.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле MG5 или Toyota
- Если группа из 4+ человек, то мы предоставляем минивэн с доплатой 2500 батов
- По желанию программу можно продлить — 500 батов за каждый дополнительный час
- Купание и кормление слонов оплачивается отдельно
- Для посещения храмов женщинам потребуется платок, чтобы прикрыть плечи и колени
- По желанию программу можно скорректировать, заменив локации на другие. Подробности уточняйте в переписке с гидом
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауф — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 242 туристов
Я — директор туристической компании на Пхукете, официально аккредитованной и признанной. Мой опыт в сфере туризма насчитывает 9 лет, и за это время мне довелось работать в таких странах, как
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анастасия
18 авг 2025
Мы все остались очень довольны экскурсией!! Нас было шесть человек, трое из них дети - и как классно, что не надо было ориентироваться на других, все делали в своем темпе.
Дата посещения: 17 августа 2025
Романенко
15 ноя 2025
Были 13 ноября 2025. У нас гидом был Илья. Очень подробно рассказывал о местных обычаях, отвечал на вопросы. Провез по тем локациям, которые мы оговорили.
Большой Будда пока закрыт для посещения.
Г
Галина
12 ноя 2025
Добрый день!
Сегодня была экскурсия Пхукет с душой!
Это было супер. Мы построили маршрут под себя. Отличные локации, красивые места.
Гид Николай очень тактично себя вёл, интересно рассказывал. Мы посетили крокодиловую ферму с шоу, тигров и обезьянок. Николай нас фотографировал и мы весь вечер любуемся его мастерством!
Спасибо вам за организацию экскурсии, ваши фото!
Мы обязательно посоветуем друзьям вас!
Галя и Таня.
С
Сергей
7 ноя 2025
Потрясающая экскурсия! Спасибо большое за этот великолепный день, который мы провели с гидом Николаем — мега профессионал, отличный гид и просто очень хороший человек!!! Мы впервые на Пхукете (да и
С
Сергей
6 ноя 2025
Экскурсия была составлена по нашим пожеланиям и прошла в спокойной обстановке. Интересные рассказы во время посещений разных мест на Пхукете. Спасибо большое за прекрасно проведенное время.
Е
Елена
5 окт 2025
Экскурсия прошла спокойно и комфортно. Мы не все предложенные достопримечательности хотели посещать и гид гибко подстроился под наши пожелания - за это отдельное спасибо. В целом наша программа оказалась больше
А
Анастасия
17 сен 2025
Прошло замечательно! Рауф много знает и показал нам места которые мы просили, учел индивидуальные пожелания, отличная экскурсия без заездов в магазины
С
Сергей
24 авг 2025
Очень комфортная экскурсия. Рауф отличный гид и рассказчик. Однозначно рекомендую
Н
Наталья
13 авг 2025
Прекрасная поездка, интересные факты о Таиланде и действительно все с душой. Поездили по тем местам, куда хотели, гибко подошли к формированию программы. Получили удовольствие, несмотря на дождливый день, все сложилось великолепно. Спасибо огромное организаторам!
Ю
Юлия
2 авг 2025
С удовольствием провели день в компании Рауфа. Весь маршрут составили из наших пожеланий. Везде, куда хотели, попали. Успели очень многое. Ездили на минивэне (нас пятеро). Машина комфортная, водитель очень хороший. Если приедем на Пхукет снова, обязательно обратимся снова!
л
лариса
31 июл 2025
Отличная экскурсия,за несколько часов посмотрели много интересных мест на острове. Рауф очень подробно и интересно рассказал обо всех достопримечательностях,ответил на все наши вопросы. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле,что особенно важно при наличии достаточно маленького ребенка. Спасибо большое за чудесно проведенное время,будем рекомендовать вас друзьям и знакомым!
O
Olesya
4 июл 2025
Очень повезло нам с экскурсоводом. Рауф, нам провез по очень интересным местам, которые мы выбрали. По дороге нам рассказал очень много интересного о Тайланде и отвечал на все наши вопросы. Все было индивидуально и для нас. Сам Рауф очень приятный и грамотный молодой человек. Остались очень довольны. Рекомендую
М
Марина
27 июн 2025
Не первый раз в Тайланде. Ездили на экскурсию с Рауфом очень понравилась организация все вовремя ничего лишнего! Интересно рассказывал,поситили красивые места! Рауф организовал нам замечательную рыбалку! Спасибо большое за хорошо проведённое время! 👍👍👍👍
А
Анатолий
11 июн 2025
Спасибо огромное за прекрасную программу с учетом наших пожеланий. Очень интересно, познавательно, не навязчиво донесена информация. Прекрасно показаны места. Самое главное, программа скорректирована под наши запросы и физические возможности.
о
олег
7 июн 2025
Отличная экскурсия для тех, кто впервые на Пхукете! Нам достался замечательный гид - Рауф: очень грамотный, знает историю и современность, очень тактичный, корректный, чутко реагирует на пожелания туристов. Благодаря ему посетили всё самые интересные локации на острове, узнали массу нового и даже попробовали дуриан! Очень ему благодарны, будем рекомендовать друзьям и знакомым.
