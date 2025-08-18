А Анастасия читать дальше Гид Рауф нам многое рассказывал про Тайланд, их жизнь и традиции, не торопил, была дружеская атмосфера. Маршрут запланировал по нашим желаниям и мы все успели посмотреть!!! Все остались очень довольны - рекомендую!!!! Мы все остались очень довольны экскурсией!! Нас было шесть человек, трое из них дети - и как классно, что не надо было ориентироваться на других, все делали в своем темпе.

Романенко

Большой Будда пока закрыт для посещения. читать дальше Там работает только смотровая площадка.

Слоник очаровашка. Мы его покормили, но кататься не стали. Прогулялись по старому городу. Очень понравился храм Ват Чалонг.

Нас завезли на обед в кафе с азербайджанской кухней. Очень вкусно.

Локаций на выбор предлагается много, есть что выбрать. Для знакомства с Пхукетом такой формат экскурсии советуем. Были 13 ноября 2025. У нас гидом был Илья. Очень подробно рассказывал о местных обычаях, отвечал на вопросы. Провез по тем локациям, которые мы оговорили.Большой Будда пока закрыт для посещения.

Г Галина Добрый день!

Сегодня была экскурсия Пхукет с душой!

Это было супер. Мы построили маршрут под себя. Отличные локации, красивые места.

Гид Николай очень тактично себя вёл, интересно рассказывал. Мы посетили крокодиловую ферму с шоу, тигров и обезьянок. Николай нас фотографировал и мы весь вечер любуемся его мастерством!

Спасибо вам за организацию экскурсии, ваши фото!

Мы обязательно посоветуем друзьям вас!

Галя и Таня.

С Сергей читать дальше вообще в Тайланде), очень было важно увидеть остров глазами влюбленного в него человека. Так и вышло!

Экскурсия проходила в очень комфортных условиях: прекрасная поездка на комфортабельном автобусе, который спасал прохладой, а Николай учел все наши пожелания по экскурсии, невероятно красивые виды на море и город, великолепный храм, статуя Будды, Old Town - всё без толп туристов, без суеты, с очень простыми и интересными рассказами о местной жизни, традициях и обычаях. Даже дочь подросток слушала с нескрываемым интересом, и еще и вопросы задавала. Нас очаровали обезьянки, слоники просто зацеловали, еще были змеи и крокодилы и заехали в парк тигров. Замечательно пообедали в безумно вкусном местном кафе по рекомендации Николая, где увидели АКУЛ!)

Мы в восторге!!! Однозначно рекомендуем!!! Спасибо огромное, в следующий приезд только к вам! Потрясающая экскурсия! Спасибо большое за этот великолепный день, который мы провели с гидом Николаем — мега профессионал, отличный гид и просто очень хороший человек!!! Мы впервые на Пхукете (да и

С Сергей Экскурсия была составлена по нашим пожеланиям и прошла в спокойной обстановке. Интересные рассказы во время посещений разных мест на Пхукете. Спасибо большое за прекрасно проведенное время.

Е Елена читать дальше ориентирована на шопинг, чем на экскурсию в классическом смысле, но это был наш осознанный выбор.



Моя мама была в восторге от представления на змеиной фермы (от кремов по завышенным ценам мы там правда, отказались 😄). Зато в “музее сна” мы нашли отличные подушки, а в “музее украшений” впечатляющий выбор украшений по не менее впечатляющим ценам 😊 Один Храм мы всё же посетили, ради атмосферы и красивых фото. Экскурсия прошла спокойно и комфортно. Мы не все предложенные достопримечательности хотели посещать и гид гибко подстроился под наши пожелания - за это отдельное спасибо. В целом наша программа оказалась больше

А Анастасия Прошло замечательно! Рауф много знает и показал нам места которые мы просили, учел индивидуальные пожелания, отличная экскурсия без заездов в магазины

С Сергей Очень комфортная экскурсия. Рауф отличный гид и рассказчик. Однозначно рекомендую

Н Наталья Прекрасная поездка, интересные факты о Таиланде и действительно все с душой. Поездили по тем местам, куда хотели, гибко подошли к формированию программы. Получили удовольствие, несмотря на дождливый день, все сложилось великолепно. Спасибо огромное организаторам!

Ю Юлия С удовольствием провели день в компании Рауфа. Весь маршрут составили из наших пожеланий. Везде, куда хотели, попали. Успели очень многое. Ездили на минивэне (нас пятеро). Машина комфортная, водитель очень хороший. Если приедем на Пхукет снова, обязательно обратимся снова!

л лариса Отличная экскурсия,за несколько часов посмотрели много интересных мест на острове. Рауф очень подробно и интересно рассказал обо всех достопримечательностях,ответил на все наши вопросы. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле,что особенно важно при наличии достаточно маленького ребенка. Спасибо большое за чудесно проведенное время,будем рекомендовать вас друзьям и знакомым!

O Olesya Очень повезло нам с экскурсоводом. Рауф, нам провез по очень интересным местам, которые мы выбрали. По дороге нам рассказал очень много интересного о Тайланде и отвечал на все наши вопросы. Все было индивидуально и для нас. Сам Рауф очень приятный и грамотный молодой человек. Остались очень довольны. Рекомендую

М Марина Не первый раз в Тайланде. Ездили на экскурсию с Рауфом очень понравилась организация все вовремя ничего лишнего! Интересно рассказывал,поситили красивые места! Рауф организовал нам замечательную рыбалку! Спасибо большое за хорошо проведённое время! 👍👍👍👍

А Анатолий Спасибо огромное за прекрасную программу с учетом наших пожеланий. Очень интересно, познавательно, не навязчиво донесена информация. Прекрасно показаны места. Самое главное, программа скорректирована под наши запросы и физические возможности.