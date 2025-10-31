Гостеприимство и колорит Во время экскурсионной программы Вас ждет захватывающее погружение в историю Таиланда — страны с богатым прошлым и удивительным культурным наследием. Вы откроете для себя глубинную философию Буддизма, узнаете о древних традициях и выдающемся вкладе правящей династии Чакри, формирующей облик современной тайской нации. Что вас ожидает:

Буддийский храм Пхукета. Вы рассмотрите золотые ступы и резные стены. А также увидите священную реликвию — частицу носа Будды, которая здесь хранится;

Старый город. Вас ждут улицы с яркими домами с резными балконами и арками в китайско-португальском стиле;

Обзорные площадки, с которых открывается захватывающий вид на зелёные холмы, лазурное море и живописные пляжи острова;

Биг Будда — знаменитая белоснежная статуя, возвышающаяся над Пхукетом;

Жемчужная ферма. Вы увидите, как выращиваются эти драгоценные камни, и по желанию сможете купить уникальное изделие;

Шоу крокодилов. Захватывающее представление, в котором профессиональные дрессировщики демонстрируют опасные трюки с огромными рептилиями. Вы увидите, как человек засовывает голову в пасть крокодила!

Шоу змей. Вас ждёт интригующее выступление, в котором змееловы работают с кобрами и питонами. Познакомитесь с древними техниками обращения с ядовитыми змеями и узнаете больше о змеином яде и его применении в медицине;

Фотосессия с тиграми. Уникальная возможность сделать эффектные фотографии рядом с настоящими тиграми — от маленьких тигрят до взрослых хищников. Вас встретят опытные смотрители, которые обеспечат безопасность и помогут выбрать подходящий формат общения с животными.

Королевская аптека Moringa Royal Herbs. Уникальное место под покровительством принцессы Чулабхорн, сестры короля Рамы X. Древние тайские рецепты встречаются с современными технологиями: натуральные травы, масла и моринга на собственных фермах без химии. Попробуйте бальзамы, косметику и продукты с королевскими наградами — отличные полезные сувениры с Пхукета! Важная информация:.

