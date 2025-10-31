Подарите себе захватывающее погружение в историю Таиланда! На экскурсии вы не только посетите главные достопримечательности острова, но и откроете для себя философию буддизма, узнаете о древних традициях и познакомитесь с бытом местного населения.
Описание экскурсии
Гостеприимство и колорит Во время экскурсионной программы Вас ждет захватывающее погружение в историю Таиланда — страны с богатым прошлым и удивительным культурным наследием. Вы откроете для себя глубинную философию Буддизма, узнаете о древних традициях и выдающемся вкладе правящей династии Чакри, формирующей облик современной тайской нации. Что вас ожидает:
- Буддийский храм Пхукета. Вы рассмотрите золотые ступы и резные стены. А также увидите священную реликвию — частицу носа Будды, которая здесь хранится;
- Старый город. Вас ждут улицы с яркими домами с резными балконами и арками в китайско-португальском стиле;
- Обзорные площадки, с которых открывается захватывающий вид на зелёные холмы, лазурное море и живописные пляжи острова;
- Биг Будда — знаменитая белоснежная статуя, возвышающаяся над Пхукетом;
- Жемчужная ферма. Вы увидите, как выращиваются эти драгоценные камни, и по желанию сможете купить уникальное изделие;
- Шоу крокодилов. Захватывающее представление, в котором профессиональные дрессировщики демонстрируют опасные трюки с огромными рептилиями. Вы увидите, как человек засовывает голову в пасть крокодила!
- Шоу змей. Вас ждёт интригующее выступление, в котором змееловы работают с кобрами и питонами. Познакомитесь с древними техниками обращения с ядовитыми змеями и узнаете больше о змеином яде и его применении в медицине;
- Фотосессия с тиграми. Уникальная возможность сделать эффектные фотографии рядом с настоящими тиграми — от маленьких тигрят до взрослых хищников. Вас встретят опытные смотрители, которые обеспечат безопасность и помогут выбрать подходящий формат общения с животными.
Королевская аптека Moringa Royal Herbs. Уникальное место под покровительством принцессы Чулабхорн, сестры короля Рамы X. Древние тайские рецепты встречаются с современными технологиями: натуральные травы, масла и моринга на собственных фермах без химии. Попробуйте бальзамы, косметику и продукты с королевскими наградами — отличные полезные сувениры с Пхукета! Важная информация:.
- Если группа из 4+ человек, то мы предоставляем минивэн с доплатой 2500 бат.
- По желанию программу можно продлить — 500 бат за каждый дополнительный час.
- Для посещения храмов женщинам потребуется платок, чтобы прикрыть плечи и колени.
- С вами поедет один из гидов нашей команды.
Экскурсию можно начать в любой день недели — с понедельника по воскресенье — в удобное для вас время с 08:00 до 13:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Полный трансфер (от отеля до отеля)
- Кормление слонов
- Въезд на территорию парка тигров
- Змеиное шоу
Что не входит в цену
- Входные билеты (Шоу Крокодилов, Вход к вольеру с тигром)
- Катание/Купание со слонами
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лобби вашего отеля
Завершение: Лобби вашего отеля или определенная локация по желанию гостей (торговый центр, пляж, ресторан и т. д.)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно начать в любой день недели — с понедельника по воскресенье — в удобное для вас время с 08:00 до 13:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alina
31 окт 2025
Экскурсия отличная, Рауф все рассказал, везде покатал, даже немного под нас скорректировали программу. Все было хорошо, рекомендую
R
Rustem
26 окт 2025
Спасибо больошое за экскурсию по Пхукету! Были первый раз тут, поэтому очень многое узнали за раз. Попался гид Илья - много знает про Таиланд. Рекомендую однозначно.
И
Иван
25 окт 2025
Отличная экскурсия по Пхукету! Гид Рауф всё рассказал интересно и с юмором!) Узнали много нового, время пролетело незаметно))
Р
Рустам
20 окт 2025
Экскурсия на Пхукете — просто супер! Храм с золотыми ступами и частицей носа Будды впечатлил, а виды с обзорных площадок — завораживающие. Биг Будда — это что-то невероятное! Шоу с крокодилами и змеями захватывают дух. А фотосессия с тиграми — отличный опыт! Всем рекомендую!
