Без толп туристов по секретным местам Пхукета: секретные+MUST see локации: общение со слонами, смотровые с видами на бухты, арт-деревня, тайные храмы и ритуалы.
Это не экскурсия, а настоящее приключение, где Вы познаете настоящий нетуристический Таиланд с его непревзойденной природой и самобытностью БЕЗ спешки, БЕЗ толп туристов, БЕЗ занудных лекций о Таиланде.
Описание экскурсииЭтот тур идеально подходит для тех, кто хочет увидеть Пхукет с необычной стороны – без толп туристов, но с атмосферой настоящего Таиланда. Вы посетите уединённый пляж со слонами, где сможете пообщаться с этими удивительными животными, насладитесь панорамами трёх живописных бухт, исследуете арт-деревню с необычными творениями местных мастеров и побываете в таинственных храмах и смотровых площадках, куда редко доходят туристы. Вас ждёт вкусный обед в уютном кафе с фруктовым садом, медитация у моря и даже ритуалы в знаменитом храме Чалонг. Важная информация: Можно подкорректировать маршрут, исходя их ваших желаний. От этого НЕ будет меняться его стоимость. У каждого свой вкус и кошелек, поэтому стоимость еды и входов в нацпарки оплачивается отдельно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Секретный пляж со слонами
- Смотровая на 3 бухты
- Статуя наги - защитника на «музыкальном» пляже
- Обед в кафе-смотровой с фруктовым садом
- Арт-деревня
- Храм-смотровая
- Секретная смотровая с ритуальным домиком духов
- Рукотворная пещера монаха
- Храм Чалонг
- Ритуалы свободы
- Таинственный монастырь со смотровой для заката
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Патонг
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд из Вашего отеля с 7:00 до 12:00. Если позднее, то не все локации за день можно успеть
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Можно подкорректировать маршрут, исходя их ваших желаний. От этого НЕ будет меняться его стоимость
- У каждого свой вкус и кошелек, поэтому стоимость еды и входов в нацпарки оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
