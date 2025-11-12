Захватывающее путешествие по живописным островам Джемса Бонда, где снималась одна из серий «Бондианы».
Дикие пляжи, лагуны, пещеры и смотровые площадки — всё это незабываемые впечатления и красивые кадры.
Описание водной прогулкиНаша морская прогулка начнётся на пирсе Ао По. Маршрут пройдёт по национальному парку «залив Пханг Нга», главная особенность которого — будоражащие воображение пейзажи и виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы. Полюбуемся видами и сделаем эффектные фото. Заливу принадлежит свыше 100 островов разной красоты, на скоростной лодке мы с вами пройдём через весь национальный парк и увидим 70-80% всех островов, ну, а пешим порядком и на резиновых каное посетим самые интересные острова. Программа состоит из 5-ти остановок:
- Посетим одну из пещер острова Панак пешим порядком, увидим, как все эти горы выглядят изнутри.
- Покатаемся на резиновых каное, заплывая в самые красивые места острова Хонг.
- Высадимся на остров Джеймса Бонда. Своё современное название он получил в честь главного героя кинофильма «Человек с золотым пистолетом», значительная часть съёмок которого проходила на территории острова. У вас будет время для прогулки и знакомства с его удивительной природой.
- Ланч будет проходить в деревне морских цыган, где после сытного обеда у вас будет возможность самостоятельно прогуляться внутри деревни и увидеть, как живут местные.
• В завершение программы у нас будет пляжная остановка на острове Нака. На острове также есть бары и различные активности в виде гидроциклов, парашютов за отдельную плату. Важная информация:
- Порядок остановок может меняться.
- К морской экскурсии не допускаются: туристы старше 70-ти лет (не рекомендуется), люди с физическими недостатками или серьёзными заболеваниями, беременные женщины (независимо от срока). Если сообщаете о беременности на пирсе отправления, то оплата экскурсии не возмещается. В этом случае, обратный трансфер турист оплачивает самостоятельно.
- Для полного бронирования программу необходимо оплатить за 24 часа до её начала. Оплатить можно будет наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк.
По понедельникам, средам и пятницам в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Панак
- Остров Хонг
- Деревня морских цыган
- Остров Джеймса Бонда
- Остров Нака
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас с ресепшена отеля
Завершение: Трансфер привезет вас к ресепшену отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам и пятницам в 07:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Порядок остановок может меняться
- К морской экскурсии не допускаются: туристы старше 70-ти лет (не рекомендуется), люди с физическими недостатками или серьёзными заболеваниями, беременные женщины (независимо от срока). Если сообщаете о беременности на пирсе отправления, то оплата экскурсии не возмещается. В этом случае, обратный трансфер турист оплачивает самостоятельно
- Для полного бронирования программу необходимо оплатить за 24 часа до её начала. Оплатить можно будет наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
