К островам Джеймса Бонда на скоростной лодке

Захватывающее путешествие по живописным островам Джемса Бонда, где снималась одна из серий «Бондианы».

Дикие пляжи, лагуны, пещеры и смотровые площадки — всё это незабываемые впечатления и красивые кадры.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание водной прогулки

Наша морская прогулка начнётся на пирсе Ао По. Маршрут пройдёт по национальному парку «залив Пханг Нга», главная особенность которого — будоражащие воображение пейзажи и виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы. Полюбуемся видами и сделаем эффектные фото. Заливу принадлежит свыше 100 островов разной красоты, на скоростной лодке мы с вами пройдём через весь национальный парк и увидим 70-80% всех островов, ну, а пешим порядком и на резиновых каное посетим самые интересные острова. Программа состоит из 5-ти остановок:
  • Посетим одну из пещер острова Панак пешим порядком, увидим, как все эти горы выглядят изнутри.
  • Покатаемся на резиновых каное, заплывая в самые красивые места острова Хонг.
  • Высадимся на остров Джеймса Бонда. Своё современное название он получил в честь главного героя кинофильма «Человек с золотым пистолетом», значительная часть съёмок которого проходила на территории острова. У вас будет время для прогулки и знакомства с его удивительной природой.
  • Ланч будет проходить в деревне морских цыган, где после сытного обеда у вас будет возможность самостоятельно прогуляться внутри деревни и увидеть, как живут местные.

• В завершение программы у нас будет пляжная остановка на острове Нака. На острове также есть бары и различные активности в виде гидроциклов, парашютов за отдельную плату. Важная информация:

  • Порядок остановок может меняться.
  • К морской экскурсии не допускаются: туристы старше 70-ти лет (не рекомендуется), люди с физическими недостатками или серьёзными заболеваниями, беременные женщины (независимо от срока). Если сообщаете о беременности на пирсе отправления, то оплата экскурсии не возмещается. В этом случае, обратный трансфер турист оплачивает самостоятельно.
  • Для полного бронирования программу необходимо оплатить за 24 часа до её начала. Оплатить можно будет наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк.

По понедельникам, средам и пятницам в 07:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Панак
  • Остров Хонг
  • Деревня морских цыган
  • Остров Джеймса Бонда
  • Остров Нака
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас с ресепшена отеля
Завершение: Трансфер привезет вас к ресепшену отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам и пятницам в 07:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Порядок остановок может меняться
  • К морской экскурсии не допускаются: туристы старше 70-ти лет (не рекомендуется), люди с физическими недостатками или серьёзными заболеваниями, беременные женщины (независимо от срока). Если сообщаете о беременности на пирсе отправления, то оплата экскурсии не возмещается. В этом случае, обратный трансфер турист оплачивает самостоятельно
  • Для полного бронирования программу необходимо оплатить за 24 часа до её начала. Оплатить можно будет наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пхукета

