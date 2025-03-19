Наша экскурсия создана для тех, кто хочет отдохнуть среди открыточных видов. Остров Рача — это живописные бухты, мягкий белый песок и прозрачное море. Остров Ко Хэ — богатые коралловые рифы, доступные даже новичкам. Эти места идеальны для семейного отдыха на пляже и снорклинга. Вы посетите уединённые уголки островов и увезёте с собой много ярких фото на память.
Описание водной прогулки
08:45 — прибытие в порт Нонтасак Марин Порт Раваи. Вы можете начать морское путешествие с чашечки кофе или чая в комфортной обстановке.
09:00 — отплытие из порта
09:15 — прибытие на остров Ко Хэ. У вас будет время, чтобы позагорать и поплавать в кристально чистой воде.
12:00 — обед на острове в формате тайского шведского стола
13:00 — отправление к острову Рача
14:00 — прибытие на остров Рача. Вы отдохнёте на белоснежном пляже, а затем посетите бухту Конкае. Это идеальное место для снорклинга — вы понаблюдаете за морскими обитателями в их естественной среде.
15:30 — возвращение на лодку и отправление в порт
16:00 — прибытие в порт Нонтасак Марин Порт Раваи
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены:
- трансфер из вашего отеля на автомобиле и прогулка на катере
- снаряжение для снорклинга
- услуги гидов-инструкторов
- напитки и угощения: сезонные фрукты, питьевая вода, кофе, чай и лёгкий перекус утром
- обед в формате шведского стола
- страхование
Как решаются вопросы безопасности:
- Мы проводим обязательный инструктаж по технике безопасности
- В катере есть жилеты для каждого участника и спасательные круги
- Всех купающихся контролируют гиды-инструкторы
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$75
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Дети до 10лет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 77 туристов
Мы старейшая компания по производству быстроходных катеров на Пхукете с 30-летним опытом организации морских экскурсий. Мы работаем с 1990 года и располагаем крупнейшим флотом скоростных катеров на Пхукете. Все лодки построены на собственном заводе, который имеет обширные инженерные возможности для обеспечения надёжности флота.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Асхат
19 мар 2025
Сегодня воспользовался данным туром. Все прошло отлично, мне сегодня крупно повезло, я был один в группе. Для меня одного был организован трансфер, отдельная лодка, и очень грамотно был спланирован маршрут
