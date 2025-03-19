Мои заказы

К островам Рача и Корал (Ко Хэ)

Насыщенное приключение в колоритных тропических пейзажах
Наша экскурсия создана для тех, кто хочет отдохнуть среди открыточных видов. Остров Рача — это живописные бухты, мягкий белый песок и прозрачное море. Остров Ко Хэ — богатые коралловые рифы, доступные даже новичкам. Эти места идеальны для семейного отдыха на пляже и снорклинга. Вы посетите уединённые уголки островов и увезёте с собой много ярких фото на память.
5
1 отзыв
К островам Рача и Корал (Ко Хэ)© Максим
К островам Рача и Корал (Ко Хэ)© Максим
К островам Рача и Корал (Ко Хэ)© Максим
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:45

Описание водной прогулки

08:45 — прибытие в порт Нонтасак Марин Порт Раваи. Вы можете начать морское путешествие с чашечки кофе или чая в комфортной обстановке.

09:00 — отплытие из порта

09:15 — прибытие на остров Ко Хэ. У вас будет время, чтобы позагорать и поплавать в кристально чистой воде.

12:00 — обед на острове в формате тайского шведского стола

13:00 — отправление к острову Рача

14:00 — прибытие на остров Рача. Вы отдохнёте на белоснежном пляже, а затем посетите бухту Конкае. Это идеальное место для снорклинга — вы понаблюдаете за морскими обитателями в их естественной среде.

15:30 — возвращение на лодку и отправление в порт

16:00 — прибытие в порт Нонтасак Марин Порт Раваи

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены:

  • трансфер из вашего отеля на автомобиле и прогулка на катере
  • снаряжение для снорклинга
  • услуги гидов-инструкторов
  • напитки и угощения: сезонные фрукты, питьевая вода, кофе, чай и лёгкий перекус утром
  • обед в формате шведского стола
  • страхование

Как решаются вопросы безопасности:

  • Мы проводим обязательный инструктаж по технике безопасности
  • В катере есть жилеты для каждого участника и спасательные круги
  • Всех купающихся контролируют гиды-инструкторы

ежедневно в 08:45

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$75
Дети до 4 летБесплатно
Дети до 10лет$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 77 туристов
Мы старейшая компания по производству быстроходных катеров на Пхукете с 30-летним опытом организации морских экскурсий. Мы работаем с 1990 года и располагаем крупнейшим флотом скоростных катеров на Пхукете. Все лодки построены на собственном заводе, который имеет обширные инженерные возможности для обеспечения надёжности флота.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Асхат
19 мар 2025
Сегодня воспользовался данным туром. Все прошло отлично, мне сегодня крупно повезло, я был один в группе. Для меня одного был организован трансфер, отдельная лодка, и очень грамотно был спланирован маршрут
читать дальше

и время. Мы приезжали на каждое место раньше основной массы и были дольше него, всегда успевали занимать удобные места, на обед приехали раньше всех. Гидом, кстати, был сам Максим. Очень душевно и профессионально отнёсся к процессу организации. Рассказал очень многое про культуру и историю народа и этих мест, познавательно и интересно. Никаких минусов выделить совсем не могу. Всем рекомендую данный трип, и уверен, что остальные поездки, которые организовывает Максим очень отличные!

