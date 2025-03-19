Наша экскурсия создана для тех, кто хочет отдохнуть среди открыточных видов. Остров Рача — это живописные бухты, мягкий белый песок и прозрачное море. Остров Ко Хэ — богатые коралловые рифы, доступные даже новичкам. Эти места идеальны для семейного отдыха на пляже и снорклинга. Вы посетите уединённые уголки островов и увезёте с собой много ярких фото на память.

Описание водной прогулки

08:45 — прибытие в порт Нонтасак Марин Порт Раваи. Вы можете начать морское путешествие с чашечки кофе или чая в комфортной обстановке.

09:00 — отплытие из порта

09:15 — прибытие на остров Ко Хэ. У вас будет время, чтобы позагорать и поплавать в кристально чистой воде.

12:00 — обед на острове в формате тайского шведского стола

13:00 — отправление к острову Рача

14:00 — прибытие на остров Рача. Вы отдохнёте на белоснежном пляже, а затем посетите бухту Конкае. Это идеальное место для снорклинга — вы понаблюдаете за морскими обитателями в их естественной среде.

15:30 — возвращение на лодку и отправление в порт

16:00 — прибытие в порт Нонтасак Марин Порт Раваи

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены:

трансфер из вашего отеля на автомобиле и прогулка на катере

снаряжение для снорклинга

услуги гидов-инструкторов

напитки и угощения: сезонные фрукты, питьевая вода, кофе, чай и лёгкий перекус утром

обед в формате шведского стола

страхование

Как решаются вопросы безопасности: