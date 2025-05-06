Пхукет славится своими архитектурными и природными достопримечательностями, однако многие из его гостей мечтают как можно скорее увидеть легендарный остров Джеймса Бонда. Мы отвезём вас туда, но этим наша программа не ограничится. Вас также ждёт катание на каноэ по пещерам и лагунам, обед на борту и купание в одном из самых живописных мест Таиланда. Что вас ждёт?

Наша морская прогулка начнётся на пирсе Ао По. Маршрут пройдёт по заливу Пханг Нга, главная особенность которого — будоражащие воображение пейзажи и виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы. Полюбуемся видами и сделаем эффектные фото.

Первую остановку сделаем у острова Панак. Пересядем на резиновые каноэ и отправимся изучать одну из пещер.

Затем посетим ещё один остров — Хонг. Покатаемся на каноэ прямо внутри него.

После сытного обеда на борту корабля отправимся на остров Джеймса Бонда. Своё современное название он получил в честь главного героя кинофильма «Человек с золотым пистолетом», значительная часть съёмок которого проходила на территории острова. У вас будет 30-40 минут на знакомство с его удивительной природой.

• После прогулки немного отдохнём и искупаемся возле острова Лана. И отправимся обратно в порт. Важная информация:

Для полного бронирования, программу необходимо оплатить за 24 часа до её начала. Оплатить можно будет наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк.