Отправляемся туда, где пейзажи входят в тройку красивейших видов Юго-Восточной Азии! Вы увидите легендарный остров Джеймса Бонда, покатаетесь на каноэ по пещерам и лагунам, пообедаете на борту и искупаетесь в одном из самых живописных мест Таиланда.
Описание водной прогулки
Пхукет славится своими архитектурными и природными достопримечательностями, однако многие из его гостей мечтают как можно скорее увидеть легендарный остров Джеймса Бонда. Мы отвезём вас туда, но этим наша программа не ограничится. Вас также ждёт катание на каноэ по пещерам и лагунам, обед на борту и купание в одном из самых живописных мест Таиланда. Что вас ждёт?
- Наша морская прогулка начнётся на пирсе Ао По. Маршрут пройдёт по заливу Пханг Нга, главная особенность которого — будоражащие воображение пейзажи и виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы. Полюбуемся видами и сделаем эффектные фото.
- Первую остановку сделаем у острова Панак. Пересядем на резиновые каноэ и отправимся изучать одну из пещер.
- Затем посетим ещё один остров — Хонг. Покатаемся на каноэ прямо внутри него.
- После сытного обеда на борту корабля отправимся на остров Джеймса Бонда. Своё современное название он получил в честь главного героя кинофильма «Человек с золотым пистолетом», значительная часть съёмок которого проходила на территории острова. У вас будет 30-40 минут на знакомство с его удивительной природой.
• После прогулки немного отдохнём и искупаемся возле острова Лана. И отправимся обратно в порт. Важная информация:
Для полного бронирования, программу необходимо оплатить за 24 часа до её начала. Оплатить можно будет наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк.
По вторникам, четвергам и субботам в 07:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирс Ао По
- Залив Пханг Нга
- Остров Панак
- Остров Хонг
- Остров Джеймса Бонда
- Остров Лана
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер
- Обед, напитки и фрукты на лодке
- Катание на каноэ
- Вход в национальный парк
Что не входит в цену
- Трансфер с отдалённых районов острова Пхукет
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 07:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
- Для полного бронирования
Программу необходимо оплатить за 24 часа до её начала. Оплатить можно будет наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
6 мая 2025
Всё понравилось. Катание на каноэ по пещерам это нечто. Фото на фоне самого острова Джеймса Бонда класс. Обслуживание замечательное. Обед на пять с плюсом. Всем хватило, все наелись, всё вкусно.
Входит в следующие категории Пхукета
