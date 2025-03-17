Описание водной прогулки
На деревянной лодке мы пройдём по заливу Пханг Нга, вы увидите 70–80% всей территории национального парка и рассмотрите острова. Ну а пешком и на резиновом каноэ мы посетим самые интересные и популярные места залива.
Прогуляемся в пещеру острова Панак и заглянем в закрытую лагуну. Насладимся красотой сталактитов и сталагмитов, а если повезёт, то познакомимся с местными жителями, встретим обезьянок или варана.
Прокатимся на резиновых каноэ к самому красивому острову в заливе. Заплывая в лагуны вдоль карстовых образований, вы попадёте в окружение отвесных скал.
Посетим остров Джеймса Бонда. Здесь снимали серию знаменитой бондианы — «Человека с золотым пистолетом». Вы сфотографируетесь на фоне главной достопримечательности острова Тапу.
Пообедаем в деревне морских цыган на воде. А в завершение прогулки подберём место для пляжного отдыха на одном из островов неподалёку от залива.
Мы расскажем вам об островах, тайцах, быте, культуре и в целом о королевстве Таиланд. Ну а в местах, где слова будут излишни, молча насладимся красотой природы.
Организационные детали
- Экскурсия возможна для компании до 10 человек, стоимость за каждого дополнительного участника — 1000 батов
- В программу включено: трансфер от отеля до пирса и обратно, билеты в национальный парк, катание на каноэ, прохладительные напитки, фрукты, лёгкие закуски, обед в деревне Паньи, SUP board
- На лодке и каноэ есть спасательные жилеты
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Для бронирования экскурсии необходима полная оплата не менее, чем за 48 часов до экскурсии. Мы можем принять у вас оплату у вашего отеля наличными в тайский батах или переводом на карту Сбербанка
- На экскурсию не допускаются беременные женщины, младенцы до 1 года, участники старше 70 лет, люди с серьёзными заболеваниями
- Дождь не является причиной для отмены экскурсии. Программа может меняться в связи с погодными условиями, приливами/отливами или другими непредвиденными обстоятельствами