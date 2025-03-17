К острову Джеймса Бонда на деревянной лодке

Пройти по заливу Пханг Нга, исследовать острова, зайти в лагуны и пообедать в деревне морских цыган
Вас ждёт яркий день, наполненный эмоциями и красивыми фотографиями! На деревянной длиннохвостой лодке с мощным двигателем мы пройдём через залив Пханг Нга, рассматривая острова и карстовые скалы. Пешком и на резиновом каноэ посетим самые популярные из этих мест. Вы увидите, где снимали бондиану, услышите о тайском быте и отдохнёте на тихом пляже.
К острову Джеймса Бонда на деревянной лодке
К острову Джеймса Бонда на деревянной лодке
К острову Джеймса Бонда на деревянной лодке

Описание водной прогулки

На деревянной лодке мы пройдём по заливу Пханг Нга, вы увидите 70–80% всей территории национального парка и рассмотрите острова. Ну а пешком и на резиновом каноэ мы посетим самые интересные и популярные места залива.

Прогуляемся в пещеру острова Панак и заглянем в закрытую лагуну. Насладимся красотой сталактитов и сталагмитов, а если повезёт, то познакомимся с местными жителями, встретим обезьянок или варана.

Прокатимся на резиновых каноэ к самому красивому острову в заливе. Заплывая в лагуны вдоль карстовых образований, вы попадёте в окружение отвесных скал.

Посетим остров Джеймса Бонда. Здесь снимали серию знаменитой бондианы — «Человека с золотым пистолетом». Вы сфотографируетесь на фоне главной достопримечательности острова Тапу.

Пообедаем в деревне морских цыган на воде. А в завершение прогулки подберём место для пляжного отдыха на одном из островов неподалёку от залива.

Мы расскажем вам об островах, тайцах, быте, культуре и в целом о королевстве Таиланд. Ну а в местах, где слова будут излишни, молча насладимся красотой природы.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна для компании до 10 человек, стоимость за каждого дополнительного участника — 1000 батов
  • В программу включено: трансфер от отеля до пирса и обратно, билеты в национальный парк, катание на каноэ, прохладительные напитки, фрукты, лёгкие закуски, обед в деревне Паньи, SUP board
  • На лодке и каноэ есть спасательные жилеты
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Для бронирования экскурсии необходима полная оплата не менее, чем за 48 часов до экскурсии. Мы можем принять у вас оплату у вашего отеля наличными в тайский батах или переводом на карту Сбербанка
  • На экскурсию не допускаются беременные женщины, младенцы до 1 года, участники старше 70 лет, люди с серьёзными заболеваниями
  • Дождь не является причиной для отмены экскурсии. Программа может меняться в связи с погодными условиями, приливами/отливами или другими непредвиденными обстоятельствами

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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