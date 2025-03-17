Вас ждёт яркий день, наполненный эмоциями и красивыми фотографиями! На деревянной длиннохвостой лодке с мощным двигателем мы пройдём через залив Пханг Нга, рассматривая острова и карстовые скалы. Пешком и на резиновом каноэ посетим самые популярные из этих мест. Вы увидите, где снимали бондиану, услышите о тайском быте и отдохнёте на тихом пляже.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

На деревянной лодке мы пройдём по заливу Пханг Нга, вы увидите 70–80% всей территории национального парка и рассмотрите острова. Ну а пешком и на резиновом каноэ мы посетим самые интересные и популярные места залива.

Прогуляемся в пещеру острова Панак и заглянем в закрытую лагуну. Насладимся красотой сталактитов и сталагмитов, а если повезёт, то познакомимся с местными жителями, встретим обезьянок или варана.

Прокатимся на резиновых каноэ к самому красивому острову в заливе. Заплывая в лагуны вдоль карстовых образований, вы попадёте в окружение отвесных скал.

Посетим остров Джеймса Бонда. Здесь снимали серию знаменитой бондианы — «Человека с золотым пистолетом». Вы сфотографируетесь на фоне главной достопримечательности острова Тапу.

Пообедаем в деревне морских цыган на воде. А в завершение прогулки подберём место для пляжного отдыха на одном из островов неподалёку от залива.

Мы расскажем вам об островах, тайцах, быте, культуре и в целом о королевстве Таиланд. Ну а в местах, где слова будут излишни, молча насладимся красотой природы.

Организационные детали

Экскурсия возможна для компании до 10 человек, стоимость за каждого дополнительного участника — 1000 батов

стоимость за каждого дополнительного участника — 1000 батов В программу включено: трансфер от отеля до пирса и обратно, билеты в национальный парк, катание на каноэ, прохладительные напитки, фрукты, лёгкие закуски, обед в деревне Паньи, SUP board

На лодке и каноэ есть спасательные жилеты

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата