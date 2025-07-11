Отправляйтесь в увлекательное приключение на гидроциклах и исследуйте райские острова Андаманского моря! Искупайтесь в кристально чистой воде, откройте удивительные локации и зарядитесь адреналином, лавируя по волнам. В зависимости от выбранной программы вы можете посетить 6 или 9 островов.
Описание экскурсииПоездка к островам Эта экскурсия на гидроциклах — идеальный способ соединить приключение, море адреналина и наслаждение природной красотой. Вы будете мчаться по лазурным волнам Андаманского моря, исследуя живописные острова, купаясь в кристально чистой воде и открывая для себя удивительные места вдали от толп туристов. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции и фотографии! Маршрут «6 островов» • Khai Nai Island — изумительный пляж с белым песком, идеально подходящий для отдыха и плавания.
- Khai Nok Island — живописный остров с прекрасными видами и возможностью подводного плавания.
- Rangyai Island — тихое место с кокосовыми пальмами и уютными уголками для фотографий.
- Khai Nui Island — прекрасное место для снорклинга с разнообразным подводным миром.
- Lipe Island — один из самых красивых островов региона.
- Mai Island — остров с уединёнными пляжами и потрясающими видами. Маршрут «9 островов» • Ao Po Island — потрясающий остров с уникальной природой.
- Coconut Island — маленький остров с уютными пляжами.
- Phare Island — живописное место для отдыха.
- Monkey Island — остров, где можно встретить местных обезьян.
- Mangrove Forest — удивительное место, чтобы насладиться природой.
- Mai Island — уединение и природная красота.
- Lipe Island — один из самых красивых островов.
- Rangyai Island — расслабляющая атмосфера и красивые виды.
- Naka Island — остров с широким пляжем и кристально чистой водой.
Каждый день:Начало в 9:00Начало в 13:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Поездка на гидроцикле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
11 июл 2025
Это было великолепно!
Д
Дмитрий
23 мар 2025
Впечатления от экскурсии - великолепные, отдельная благодарность гиду Алексею - очень компетентный специалист и приятный человек, доходчиво объясняет инструктаж и помогает в течении всей поездки. Увидели 9 островов, на 4 из них делали высадку. На последнем острове рекомендую взять квадроцикл в аренду (700 бат)
П
Павел
13 фев 2025
