Первое знакомство с южной частью Пхукета должно быть красочным и увлекательным. В моей компании таким и будет! Мы отправимся на три шикарных пляжа, посетим смотровые площадки, заедем на холм к Биг Будде или устроим полёт над джунглями. А ещё встретим красивый закат и поговорим о жизни на острове. И всё это — за полдня и без суеты.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид на Пхукете

Татьяна Ваш гид на Пхукете

Время начала: 13:30

Описание экскурсии

Три красивых пляжа, от одного из которых отправимся на каяке к необитаемому острову.

Аутентичный буддийский храм — поговорим о культурных традициях тайцев.

Три топовых смотровых площадки. Встретим красочный закат на одной из них или в видовом ресторане — по вашему желанию.

На ваш выбор: поднимемся на смотровую площадку у Биг Будды или пролетим над джунглями на зиплайне.

Я расскажу об истории острова, укладе жизни и традициях местного населения.

Поделюсь полезной информацией и личным опытом проживания на Пхукете. Обсудим любые темы — локации, развлечения, шопинг, вкусную еду, медицину, полезные продукты.

Организационные детали

Заберу вас от отеля в районе пляжей: Карон, Ката, Ката-Ной, Раваи, Найхарн, Чалонг. Из остальных районов Пхукета — по договорённости

Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Yaris

Дополнительные расходы