Знакомство с южным Пхукетом

Посетить ключевые локации - райские пляжи и необитаемый остров, лучшие смотровые и буддийский храм
Первое знакомство с южной частью Пхукета должно быть красочным и увлекательным.

В моей компании таким и будет! Мы отправимся на три шикарных пляжа, посетим смотровые площадки, заедем на холм к Биг Будде или устроим полёт над джунглями. А ещё встретим красивый закат и поговорим о жизни на острове. И всё это — за полдня и без суеты.
4.9
8 отзывов
Ближайшие даты:
9
дек10
дек11
дек12
дек13
дек14
дек15
дек
Время начала: 13:30

Описание экскурсии

Три красивых пляжа, от одного из которых отправимся на каяке к необитаемому острову.

Аутентичный буддийский храм — поговорим о культурных традициях тайцев.

Три топовых смотровых площадки. Встретим красочный закат на одной из них или в видовом ресторане — по вашему желанию.

На ваш выбор: поднимемся на смотровую площадку у Биг Будды или пролетим над джунглями на зиплайне.

Я расскажу об истории острова, укладе жизни и традициях местного населения.

Поделюсь полезной информацией и личным опытом проживания на Пхукете. Обсудим любые темы — локации, развлечения, шопинг, вкусную еду, медицину, полезные продукты.

Организационные детали

  • Заберу вас от отеля в районе пляжей: Карон, Ката, Ката-Ной, Раваи, Найхарн, Чалонг. Из остальных районов Пхукета — по договорённости
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Yaris

Дополнительные расходы

  • Аренда каяка — 100 батов/час с чел.
  • Полёт на зиплайне — 1500 батов с чел.
  • Ужин в ресторане (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид на Пхукете
Провела экскурсии для 31 туриста
Будем знакомы, я — Татьяна. Много путешествую по России и по миру. Всегда выбираю интересные индивидуальные маршруты с погружением в среду обитания. Я активна, практична, любознательна. Зимой живу в Таиланде,
читать дальше

на Пхукете, летом — в Московском регионе. Мои маршруты по Подмосковью и Пхукету составлены по принципу «интересно, лаконично, красиво и без суеты». Делаю, как для себя. С радостью поделюсь красотой и полезной информацией по локациям моих экскурсий.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
Н
Наталья
11 мар 2025
Очень благодарны Татьяне за проведенную экскурсию. Все четко,легко и интересно. Для те,кто не хочет брать в аренду машину или передвигаться на байках-это супер вариант! Татьяна очень коммуникабельна,прекрасна в общении, отлично в ее компании провели время. Нам все понравилось!
Алина
Алина
11 мар 2025
Произошло отличное знакомство с Пхукетом, самое то, в первые дни отпуска, Татьяна показала красивые и интересные места, храмы, смотровые площадки, рассказывала интересные факты о жизни на острове и секретные места 🤫
А ещё мы встретили чудесный закат на маяке, вечер закончился необычным походом в кафе, где тебе предстоит самому приготовить еду, из выбранных ингредиентов
Всё прошло очень круто! Спасибо!!
Э
Эльвира
26 фев 2025
17 февраля были второй раз у Татьяны на экскурсии с друзьями. Совершенно случайно купили две разные экскурсии с гидом Татьяной, о чём ни на минуту не пожалели. Мы посетили большой
красивый храм, потрясающие видовые площадки, полетали над джунглями с детским восторгом, покормили слоников и обезьянок, сделали множество фотографий. Вечером встретили красивый закат на маяке, после которого отправились ужинать на рыбный рынок, где купили свежие и разнообразные морские деликатесы. Всем нам было комфортно путешествовать нашей маленькой компанией с Татьяной. Выражаем ей огромное человеческое СПАСИБО!!!

Ирина
Ирина
14 фев 2025
Экскурсия очень содержательная и познавательная. Татьяна отлично распланировала маршрут. А главное, индивидуальная экскурсия на автомобиле - это комфортно. Соотношение цена и качество - супер!!! Рекомендуем!
Фарид
Фарид
4 фев 2025
Спасибо Татьяне! Очень понравилась экскурсия, обследовали ближайшие пляжи, встретили закат (супер локация), особенно понравился каякинг и снорклинг, Татьяна очень интересно обьясняла об особенностях Тайланда, была заинтересована в учете наших желаний в осмотрах и локациях. Спасибо!
Е
Екатерина
4 фев 2025
Все супер!!! Однозначно рекомендую Татьяну!!!
Андрей
Андрей
4 фев 2025
Все было супер! Татьяна очень легкий собеседник, все рассказала о положительных и отрицательных сторонах южного Пхукета.
Очень понравилось!
Гульнара
Гульнара
4 фев 2025
Рекомендация от всего сердца!!!!
Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии с Татьяной!
С самого начала нашей встречи Татьяна подарила нам атмосферу уюта и доверия. Ее искренний подход и любовь к своему делу
были очевидны. Татьяна не просто рассказывала факты — она делилась историями, которые оживляли каждое место, которое мы посещали, подсказала особенности местной культуры, пищи, лекарственных средств.
Прекрасная речь, пунктуальность, вежливость, забота. Рассветы, закаты, пляжи с бесплатными лежаками, шикарные виды со смотровых, отличный ресторан со сказочным видом, внезапная поездка на остров, а также множество фактов, которые не расскажут другие. Особенно запомнился момент, когда мы остановились покормить слоненка и его поцелую. Это было невероятно мило и трогательно. Татьяна подсказывала лучшие локации и ракурсы, и даже где больше рыбок плавает! Большая благодарность за внимание к деталям и пожеланиям, и готовность ответить на все наши вопросы. Спасибо, Татьяна за ваше тепло и душевность! Вы сделали нашу экскурсию незабываемой, и я с радостью рекомендую вас своим друзьям, кто хочет не просто увидеть, но и почувствовать атмосферу Пхукета.

