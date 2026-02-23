Пхукет покорит вас шикарной природой, интересной историей, пляжами с бирюзовой водой, чистым воздухом и буддийскими храмами.
Я отвезу вас на лучшие смотровые площадки, где нет толп туристов, покажу главные и тайные места острова.
Расскажу, как здесь живут люди и животные, какие обряды совершают местные монахи и что отличает Таиланд от других стран Юго-Восточной Азии.
Я отвезу вас на лучшие смотровые площадки, где нет толп туристов, покажу главные и тайные места острова.
Расскажу, как здесь живут люди и животные, какие обряды совершают местные монахи и что отличает Таиланд от других стран Юго-Восточной Азии.
Описание экскурсии
Пхукет с высоты
Вы посетите самую южную точку острова — храм Лаем Промтеп, расположенный прямо на обрыве скалы. Раскроете его историю и полюбуетесь потрясающей панорамой Андаманского моря. Кроме того, мы поднимемся на смотровую площадку Ветряк, чтобы посмотреть с высоты на пляжи Най Харн и Януи, знаменитые дрейфующими яхтами на бирюзовой воде.
Биг Будда и не только
Я покажу вам один из главных символов Пхукета — величественную статую Большого Будды. Расскажу интересные факты о буддизме и поясню, для чего монахи повязывают на руку веревочку «сайсин» и как при помощи гонга «проверить» свою карму. А еще мы поднимемся на смотровую площадку Карон с роскошными видами на просторы острова и познакомимся с очаровательным местным слоненком.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле класса седан с кондиционером
- Я готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По желанию на экскурсии можно покормить слоненка, стоимость — 100 батов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, виллы или в другом удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2346 туристов
Всем привет! Меня зовут Иван, я живу на Пхукете уже более 6 лет. Объездил его вдоль и поперёк. Увлекаюсь сёрфингом и снорклингом, занимаюсь боксом и люблю ходить на каяках к
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
е
Очередной раз благодарность Ивану. Второй раз ездим с ним. Очень интересно рассказывает! Учел все наши пожелания, проехались по всем локациям и даже больше! Огромное спасибо за прекрасный день.
Иван
Ответ организатора:
Благодарю Вас ребята. Очень приятно читать такие отзывы. Они очень помогают мне и моей команде. Всех благ Вам. Буду рад встрече в следующий ваш прилёт на остров. Всего хорошего вам с уважением Иван.
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В
все четко по времени. очень познавательный рассказ о пхукете, хотя я тут не первый раз. рекомендую!!!
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Отличная экскурсия, очень интересные рассказы. Весьма познавательно. Виды заката классные!
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Спасибо Ивану, быстро подстраивался под наши пожелания, были с 2мя детьми (12 и 14 лет). Составил программу так, что было интересно и взрослым, и детям. Основные достопримечательности острова успели посмотреть за одну поездку. рекомендуем и обязательно поедем с ним ещё👍
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Всё было великолепно! Иван очень профессионально построил маршрут по нашим желаниям, много рассказал о местных традициях, особенностях, истории. Посетили кучу красивейших мест, многие из которых туристам не показывают, но они того стоят! С ним было просто как на прогулке с обаятельным хорошим другом. Всем рекомендуем!
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У
У нас прошло прекрасная экскурсия с Иваном по красивым локациям Пхукета. С детьми сложно планировать что-либо, поэтому пришлось передвинуть на 1 день экскурсию, и Иван отнесся максимально с пониманием, еще
+1
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