Всё великолепие Пхукета за 1 день

Главные достопримечательности, традиции и культура райского острова на автомобильной экскурсии

5
5 отзывов
Индивидуальная
Пхукет покорит вас шикарной природой, интересной историей, пляжами с бирюзовой водой, чистым воздухом и буддийскими храмами.

Я отвезу вас на лучшие смотровые площадки, где нет толп туристов, покажу главные и тайные места острова.

Расскажу, как здесь живут люди и животные, какие обряды совершают местные монахи и что отличает Таиланд от других стран Юго-Восточной Азии.
Всё великолепие Пхукета за 1 день
Всё великолепие Пхукета за 1 день
Всё великолепие Пхукета за 1 день
Всё великолепие Пхукета за 1 день
Всё великолепие Пхукета за 1 день
Всё великолепие Пхукета за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пхукет с высоты

Вы посетите самую южную точку острова — храм Лаем Промтеп, расположенный прямо на обрыве скалы. Раскроете его историю и полюбуетесь потрясающей панорамой Андаманского моря. Кроме того, мы поднимемся на смотровую площадку Ветряк, чтобы посмотреть с высоты на пляжи Най Харн и Януи, знаменитые дрейфующими яхтами на бирюзовой воде.

Биг Будда и не только

Я покажу вам один из главных символов Пхукета — величественную статую Большого Будды. Расскажу интересные факты о буддизме и поясню, для чего монахи повязывают на руку веревочку «сайсин» и как при помощи гонга «проверить» свою карму. А еще мы поднимемся на смотровую площадку Карон с роскошными видами на просторы острова и познакомимся с очаровательным местным слоненком.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле класса седан с кондиционером
  • Я готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию на экскурсии можно покормить слоненка, стоимость — 100 бат

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля, виллы или в другом удобном вам месте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Е
5 мар 2022
Удивительная по насыщенности и красоте экскурсия! Море впечатлений и красивейших мест, захватывающих видов и полезной информации о стране - в которую просто не возможно не полюбить всем сердцем также как наш гид – за что ему отдельное большое спасибо! Буду ли рекомендовать друзьям – уже;)
М
15 фев 2022
Иван очень позитивный человек и интересный рассказчик. Приехал вовремя, побывали везде где планировали. Оказался гибким в путешествии при планировании следующей остановки или цели. Мы не впервые на Пхукете, но Иван сумел удивить новыми местами и информацией. Рекомендую!
Ирина
22 янв 2022
Побывав с гидом Иваном на экскурсии "Первое свидание с Пхукетом" решили, что Пхукета много не бывает, а лучше Ивана нам его никто не покажет)), поэтому нашей следующей встречей стала экскурсия "Всё великолепия Пхукета за 1 день". Итог встречи: Пхукет - великолепен, смотровые с пляжами - потрясающи, закаты - неповторимы, слонята - очаровательны, обезьяны - забавны, королевские тигры - величественны и не вероятно красивы (странно, что не они цари зверей)), ну а Иван - безупречен)) Однозначно рекомендуем!
O
12 янв 2022
Хорошая поездка по острову, комфортный автомобиль, Иван приятный гид, живущий на острове, может рассказать и подсказать много интересного о Пхукете.
Андрей
5 янв 2022
Иван. Огромное спасибо за экскурсию. Очень интересно. Познавательно. И с комфортом.

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