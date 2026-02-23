Пхукет покорит вас шикарной природой, интересной историей, пляжами с бирюзовой водой, чистым воздухом и буддийскими храмами. Я отвезу вас на лучшие смотровые площадки, где нет толп туристов, покажу главные и тайные места острова. Расскажу, как здесь живут люди и животные, какие обряды совершают местные монахи и что отличает Таиланд от других стран Юго-Восточной Азии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пхукет с высоты

Вы посетите самую южную точку острова — храм Лаем Промтеп, расположенный прямо на обрыве скалы. Раскроете его историю и полюбуетесь потрясающей панорамой Андаманского моря. Кроме того, мы поднимемся на смотровую площадку Ветряк, чтобы посмотреть с высоты на пляжи Най Харн и Януи, знаменитые дрейфующими яхтами на бирюзовой воде.

Биг Будда и не только

Я покажу вам один из главных символов Пхукета — величественную статую Большого Будды. Расскажу интересные факты о буддизме и поясню, для чего монахи повязывают на руку веревочку «сайсин» и как при помощи гонга «проверить» свою карму. А еще мы поднимемся на смотровую площадку Карон с роскошными видами на просторы острова и познакомимся с очаровательным местным слоненком.

Организационные детали