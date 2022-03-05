Что вас ожидает

Пхукет с высоты

Вы посетите самую южную точку острова — храм Лаем Промтеп, расположенный прямо на обрыве скалы. Раскроете его историю и полюбуетесь потрясающей панорамой Андаманского моря. Кроме того, мы поднимемся на смотровую площадку Ветряк, чтобы посмотреть с высоты на пляжи Най Харн и Януи, знаменитые дрейфующими яхтами на бирюзовой воде.

Биг Будда и не только

Я покажу вам один из главных символов Пхукета — величественную статую Большого Будды. Расскажу интересные факты о буддизме и поясню, для чего монахи повязывают на руку веревочку «сайсин» и как при помощи гонга «проверить» свою карму. А еще мы поднимемся на смотровую площадку Карон с роскошными видами на просторы острова и познакомимся с очаровательным местным слоненком.

Организационные детали