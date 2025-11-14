Увлекательное путешествие вне большого потока туристов за счёт раннего выезда.
Знакомство с миром флоры и фауны страны: джунгли, прогулка на бамбуковых плотах по реке, катание и купание со слоном, шоу слоненка Пещерный храм Ват Суван Куха и купание в водопаде. Мы путешествуем в небольшой группе с русскоговорящим гидом.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Авторская программа в национальном парке Као Лак • 06:00-07:00 — Выезд из отелей;
- Катание на слонах (20 минут);
- Шоу слоненка (5 минут);
- Купание со слоном;
- Неспешная прогулка на бамбуковых плотах по реке;
- Обед с морепродуктами;
- Посещение водопада, купание;
- Пещерный храм Ват Суван Куха (храм конференции Будды), где живут обезьяны.;
- Около 16:00 — возвращение в отели. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. 🧳 Возьмите с собой: Завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн отеля накануне до 17:00); Купальные принадлежности, полотенце; Защита от солнца: крем, очки, головной убор, рубашка; Закрытая одежда для посещения храма (прикрытые плечи и колени); Удобная обувь: сандалии, шлёпки, кроксы; Телефон, камера; По желанию: непромокаемые чехлы для техники; Деньги на личные расходы: корм для животных, сувениры, аптека, чаевые.
По вторникам, четвергам и субботам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Као Лак
- Пещерный храм Ват Суван Куха
Что включено
- Трансфер со всех районов Пхукета и пляжа Натай
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Вход в Храм обезьян
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Индивидуальный трансфер из отелей района Као лак - 4 000 бат за машину
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных
- 🧳 Возьмите с собой:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
