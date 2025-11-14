Мои заказы

Као Лак комфорт

Увлекательное путешествие вне большого потока туристов за счёт раннего выезда.

Знакомство с миром флоры и фауны страны: джунгли, прогулка на бамбуковых плотах по реке, катание и купание со слоном, шоу слоненка Пещерный храм Ват Суван Куха и купание в водопаде. Мы путешествуем в небольшой группе с русскоговорящим гидом.
Ближайшие даты:
13
ноя15
ноя18
ноя20
ноя22
ноя25
ноя27
ноя
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Авторская программа в национальном парке Као Лак • 06:00-07:00 — Выезд из отелей;
  • Катание на слонах (20 минут);
  • Шоу слоненка (5 минут);
  • Купание со слоном;
  • Неспешная прогулка на бамбуковых плотах по реке;
  • Обед с морепродуктами;
  • Посещение водопада, купание;
  • Пещерный храм Ват Суван Куха (храм конференции Будды), где живут обезьяны.;
  • Около 16:00 — возвращение в отели. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. 🧳 Возьмите с собой: Завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн отеля накануне до 17:00); Купальные принадлежности, полотенце; Защита от солнца: крем, очки, головной убор, рубашка; Закрытая одежда для посещения храма (прикрытые плечи и колени); Удобная обувь: сандалии, шлёпки, кроксы; Телефон, камера; По желанию: непромокаемые чехлы для техники; Деньги на личные расходы: корм для животных, сувениры, аптека, чаевые.

По вторникам, четвергам и субботам

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Као Лак
  • Пещерный храм Ват Суван Куха
Что включено
  • Трансфер со всех районов Пхукета и пляжа Натай
  • Русскоговорящий гид
  • Обед
  • Вход в Храм обезьян
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Индивидуальный трансфер из отелей района Као лак - 4 000 бат за машину
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и субботам
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам
  • Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных
  • 🧳 Возьмите с собой:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пхукета

