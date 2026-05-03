На тайской национальной лодке вы доберётесь до карстовых нетуристических пещер и поплаваете по лабиринту закрытых лагун на каноэ. Всё это — без толпы и специально для вас!
Описание экскурсии
Рассвет наедине с природой. Этот день начнётся со встречи рассвета в заливе, где вы будете одни. С воды провинция Пханг Нга похожа на лабиринт из мангровых деревьев и сотни островов. Вас ждут места в первом ряду и потрясающее шоу, созданное природой! А также локации, где снимали голливудские фильмы: «Звёздные войны», «Мир юрского периода», «Одиссея Жака Кусто». Мы остановим лодку, заглушим двигатель, и не будем вас никуда торопить, чтобы вы насладились единением с природой.
Остров Бонда. Едем дальше. Высаживаемся на острове Бонда, но так, чтобы не попасть под «лавину» туристов. Гуляем в спокойном темпе и никуда не торопимся. Конечно, делаем панорамные фото на фоне знаменитой локации. Здесь вы узнаете об особенностях этого региона в целом и поймёте, почему даже цвет воды сильно отличается от ближайших островов.
Деревня морских цыган. В знаменитой деревне морских цыган Паньи вы увидите, как очень необычные люди живут в невероятных домах — «цыганское барокко» во всей его красе. Посмотрите на местную школу, детей, играющих в футбол на поле на понтоне, медицинский центр и экзотический быт местных. Услышите всю правду про эту деревню, и поймёте, почему о ней столько баек и легенд.
Новинка сезона. С нашей командой вы можете увидеть ещё одну маленькую деревню на воде, где люди поддерживают традиционный быт: производят креветочную пасту, варят мыло, изготавливают одежду. Уникальное место, которое перенесёт вас в прошлое. Наш с вами секрет, где ещё не было массового туриста.
Лодка, пещера, кофе и нетуристические маршруты. Всё наше путешествие будет проходить на собственной комфортной модернизированной национальной лодке, с самым опытным в заливе капитаном, который будет вам показывать секретные места. Пещера — это нетуристическая локация и ещё одна изюминка нашего путешествия. В полумраке вас проведут по скрытым маршрутам. Это не страшно, ведь рядом надёжный проводник. Внутри увидим мимолетное чудо природы. Мы накроем «каменный стол» местными деликатесами и приготовим ароматный тайский спешелти кофе, а вы насладитесь дегустацией.
Обед. В заключении отобедаем в классическом тайском рыбном ресторане, который плавает на воде уже больше 20 лет. Но недавно он попал во всемирно известный гид Мишлен. Обед из трёх, рекомендованных критиками, блюд из морепродуктов, включён в стоимость экскурсии.
Пикник на необитаемом острове или обзорная площадка Samet Nangshe. Бонусом остановимся на необитаемом острове или отправимся на обзорную площадку. Искупаемся, насладимся видами и напитками или фруктами. Остановка зависит от природных условий и вашего желания.
Кому подойдёт экскурсия
- Любителям необычных путешествий и авторских маршрутов, где всё продумано до мелочей
- Путешественникам, которые любят насыщенные информационные программы в совмещении с яркими локациями
- Для всей семьи и детей любого возраста. Детям будет очень интересно, так как у нас особенный подход и целая команда, которая присмотрит и поможет, а родители смогут по-настоящему отдохнуть!
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для группы до 10-12 человек. Доплата за каждого дополнительного пассажира $90/$60 взрослый/ребёнок до 12 лет
- Это программа «всё включено», без доплат и навязчивого шоппинга. Дополнительные расходы по желанию только на сувениры. А ещё вас ждут прохладительные напитки в течение дня, кофе, фрукты, множество сюрпризов и вкусной еды
- Возьмите с собой купальные принадлежности (на всякий случай). Наденьте удобную одежду, обувь и головной убор
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В уединении, комфорте, с прекрасным гидом и собеседником Валерием мы встретили невероятно красивый рассвет. Дальше были завораживающие пейзажи: острова, напоминающие гигантских животных, пещеры в сталактитовом убранстве,