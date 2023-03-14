Пхукет all inclusive: приключения и комфорт

Завтрак на рассвете, остров Джеймса Бонда, летучие лисицы в пещерах и деревня морских цыган

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Это путешествие продумано до мелочей. Начнётся день с кофейной церемонии и завтрака на рассвете. Затем мы отправимся в экзотическую деревню морских цыган и побываем на острове Джеймса Бонда.

На тайской лодке вы доберётесь до сталактитовых пещер с летучими лисицами и поплаваете по лабиринту закрытых лагун. А ещё насладитесь уединённым купанием на безымянном необитаемом острове.
Пхукет all inclusive: приключения и комфорт
Пхукет all inclusive: приключения и комфорт
Пхукет all inclusive: приключения и комфорт
Пхукет all inclusive: приключения и комфорт
Пхукет all inclusive: приключения и комфорт
Пхукет all inclusive: приключения и комфорт
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Описание

Что вас ожидает

Рассвет и ароматный кофе. Этот день начнётся со встречи рассвета на обзорной площадке Samed Nangshe (заберём вас от места проживания). С высоты птичьего полёта провинция Пхангнга похожа на лабиринт из мангровых деревьев. Места в первом ряду и потрясающее шоу, созданное природой! Мы накроем вам пикник с местными деликатесами, приготовим ароматный кофе, и вы насладитесь завтраком на склоне горы.

Остров Бонда. Высаживаемся на острове Бонда, но так, чтобы не попасть под «лавину» туристов. Конечно, делаем панорамные фото на фоне знаменитой локации. Здесь вы узнаете об особенностях этого региона в целом и поймёте, почему даже цвет воды сильно отличается от ближайших островов.

Деревня морских цыган. После вас ждёт катание на каноэ. В знаменитой деревне морских цыган Паньи вы увидите, как очень необычные люди живут в невероятных домах. Посмотрите на местную школу, детей, играющих в футбол на поле на понтоне, медицинский центр и экзотический быт местных.

Лодка, пещеры и летучие лисицы. Затем мы пересядем в тайскую длиннохвостую лодку-лонгтейл и поплывем в сторону сталактитовых пещер. Это нетуристическая локация и ещё одна изюминка нашего путешествия. В полумраке вас проведут по скрытым маршрутам. Это не страшно, ведь рядом надёжный проводник. А внутри мы увидим летучих мышей и летучих лисиц, да-да, такие существуют.

Обед и купание на необитаемом острове. После насыщенной прогулки пришло время подкрепиться: пообедаем в ресторане на воде. В завершение программы бонусом остановимся на необитаемом острове, у которого даже нет названия, насладимся уединением и искупаемся (посещение этой остановки может быть скорректировано в зависимости от приливов и отливов).

Кому подойдёт экскурсия

Любителям авторских маршрутов, где всё продумано до мелочей. Путешественникам, которые любят насыщенные информационные программы в совмещении с яркими локациями. Подходит для всей семьи и детей любого возраста.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за третьего и четвертого пассажира по 50$.
  • Это программа «всё включено», без доплат. Дополнительные расходы по желанию только на сувениры. А ещё вас ждут прохладительные напитки в течении дня.
  • Возьмите с собой купальные принадлежности. Наденьте удобную одежду, обувь и головной убор.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Летние
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Пещеры
Прогулки на каяках
Смотровые площадки
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