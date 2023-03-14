Это путешествие продумано до мелочей. Начнётся день с кофейной церемонии и завтрака на рассвете. Затем мы отправимся в экзотическую деревню морских цыган и побываем на острове Джеймса Бонда. На тайской лодке вы доберётесь до сталактитовых пещер с летучими лисицами и поплаваете по лабиринту закрытых лагун. А ещё насладитесь уединённым купанием на безымянном необитаемом острове.

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Описание

Что вас ожидает

Рассвет и ароматный кофе. Этот день начнётся со встречи рассвета на обзорной площадке Samed Nangshe (заберём вас от места проживания). С высоты птичьего полёта провинция Пхангнга похожа на лабиринт из мангровых деревьев. Места в первом ряду и потрясающее шоу, созданное природой! Мы накроем вам пикник с местными деликатесами, приготовим ароматный кофе, и вы насладитесь завтраком на склоне горы.

Остров Бонда. Высаживаемся на острове Бонда, но так, чтобы не попасть под «лавину» туристов. Конечно, делаем панорамные фото на фоне знаменитой локации. Здесь вы узнаете об особенностях этого региона в целом и поймёте, почему даже цвет воды сильно отличается от ближайших островов.

Деревня морских цыган. После вас ждёт катание на каноэ. В знаменитой деревне морских цыган Паньи вы увидите, как очень необычные люди живут в невероятных домах. Посмотрите на местную школу, детей, играющих в футбол на поле на понтоне, медицинский центр и экзотический быт местных.

Лодка, пещеры и летучие лисицы. Затем мы пересядем в тайскую длиннохвостую лодку-лонгтейл и поплывем в сторону сталактитовых пещер. Это нетуристическая локация и ещё одна изюминка нашего путешествия. В полумраке вас проведут по скрытым маршрутам. Это не страшно, ведь рядом надёжный проводник. А внутри мы увидим летучих мышей и летучих лисиц, да-да, такие существуют.

Обед и купание на необитаемом острове. После насыщенной прогулки пришло время подкрепиться: пообедаем в ресторане на воде. В завершение программы бонусом остановимся на необитаемом острове, у которого даже нет названия, насладимся уединением и искупаемся (посещение этой остановки может быть скорректировано в зависимости от приливов и отливов).

Кому подойдёт экскурсия

Любителям авторских маршрутов, где всё продумано до мелочей. Путешественникам, которые любят насыщенные информационные программы в совмещении с яркими локациями. Подходит для всей семьи и детей любого возраста.

Организационные детали