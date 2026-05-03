Это путешествие продумано до мелочей и отшлифовано до идеала. Начнётся день с завтрака на рассвете. Затем мы отправимся в экзотическую деревню морских цыган и побываем на острове Джеймса Бонда. На тайской национальной лодке вы доберётесь до карстовых нетуристических пещер и поплаваете по лабиринту закрытых лагун на каноэ. Всё это — без толпы и специально для вас!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рассвет наедине с природой. Этот день начнётся со встречи рассвета в заливе, где вы будете одни. С воды провинция Пханг Нга похожа на лабиринт из мангровых деревьев и сотни островов. Вас ждут места в первом ряду и потрясающее шоу, созданное природой! А также локации, где снимали голливудские фильмы: «Звёздные войны», «Мир юрского периода», «Одиссея Жака Кусто». Мы остановим лодку, заглушим двигатель, и не будем вас никуда торопить, чтобы вы насладились единением с природой.

Остров Бонда. Едем дальше. Высаживаемся на острове Бонда, но так, чтобы не попасть под «лавину» туристов. Гуляем в спокойном темпе и никуда не торопимся. Конечно, делаем панорамные фото на фоне знаменитой локации. Здесь вы узнаете об особенностях этого региона в целом и поймёте, почему даже цвет воды сильно отличается от ближайших островов.

Деревня морских цыган. В знаменитой деревне морских цыган Паньи вы увидите, как очень необычные люди живут в невероятных домах — «цыганское барокко» во всей его красе. Посмотрите на местную школу, детей, играющих в футбол на поле на понтоне, медицинский центр и экзотический быт местных. Услышите всю правду про эту деревню, и поймёте, почему о ней столько баек и легенд.

Новинка сезона. С нашей командой вы можете увидеть ещё одну маленькую деревню на воде, где люди поддерживают традиционный быт: производят креветочную пасту, варят мыло, изготавливают одежду. Уникальное место, которое перенесёт вас в прошлое. Наш с вами секрет, где ещё не было массового туриста.

Лодка, пещера, кофе и нетуристические маршруты. Всё наше путешествие будет проходить на собственной комфортной модернизированной национальной лодке, с самым опытным в заливе капитаном, который будет вам показывать секретные места. Пещера — это нетуристическая локация и ещё одна изюминка нашего путешествия. В полумраке вас проведут по скрытым маршрутам. Это не страшно, ведь рядом надёжный проводник. Внутри увидим мимолетное чудо природы. Мы накроем «каменный стол» местными деликатесами и приготовим ароматный тайский спешелти кофе, а вы насладитесь дегустацией.

Обед. В заключении отобедаем в классическом тайском рыбном ресторане, который плавает на воде уже больше 20 лет. Но недавно он попал во всемирно известный гид Мишлен. Обед из трёх, рекомендованных критиками, блюд из морепродуктов, включён в стоимость экскурсии.

Пикник на необитаемом острове или обзорная площадка Samet Nangshe. Бонусом остановимся на необитаемом острове или отправимся на обзорную площадку. Искупаемся, насладимся видами и напитками или фруктами. Остановка зависит от природных условий и вашего желания.

Кому подойдёт экскурсия

Любителям необычных путешествий и авторских маршрутов, где всё продумано до мелочей

Путешественникам, которые любят насыщенные информационные программы в совмещении с яркими локациями

Для всей семьи и детей любого возраста. Детям будет очень интересно, так как у нас особенный подход и целая команда, которая присмотрит и поможет, а родители смогут по-настоящему отдохнуть!

Организационные детали