Мои заказы

Пхукет all inclusive: приключения и комфорт

Завтрак на рассвете, остров Джеймса Бонда, деревня морских цыган обед в ресторане Мишлен
Это путешествие продумано до мелочей и отшлифовано до идеала. Начнётся день с завтрака на рассвете. Затем мы отправимся в экзотическую деревню морских цыган и побываем на острове Джеймса Бонда.

На тайской национальной лодке вы доберётесь до карстовых нетуристических пещер и поплаваете по лабиринту закрытых лагун на каноэ. Всё это — без толпы и специально для вас!
5
76 отзывов
Пхукет all inclusive: приключения и комфорт
Пхукет all inclusive: приключения и комфорт
Пхукет all inclusive: приключения и комфорт

Описание экскурсии

Рассвет наедине с природой. Этот день начнётся со встречи рассвета в заливе, где вы будете одни. С воды провинция Пханг Нга похожа на лабиринт из мангровых деревьев и сотни островов. Вас ждут места в первом ряду и потрясающее шоу, созданное природой! А также локации, где снимали голливудские фильмы: «Звёздные войны», «Мир юрского периода», «Одиссея Жака Кусто». Мы остановим лодку, заглушим двигатель, и не будем вас никуда торопить, чтобы вы насладились единением с природой.

Остров Бонда. Едем дальше. Высаживаемся на острове Бонда, но так, чтобы не попасть под «лавину» туристов. Гуляем в спокойном темпе и никуда не торопимся. Конечно, делаем панорамные фото на фоне знаменитой локации. Здесь вы узнаете об особенностях этого региона в целом и поймёте, почему даже цвет воды сильно отличается от ближайших островов.

Деревня морских цыган. В знаменитой деревне морских цыган Паньи вы увидите, как очень необычные люди живут в невероятных домах — «цыганское барокко» во всей его красе. Посмотрите на местную школу, детей, играющих в футбол на поле на понтоне, медицинский центр и экзотический быт местных. Услышите всю правду про эту деревню, и поймёте, почему о ней столько баек и легенд.

Новинка сезона. С нашей командой вы можете увидеть ещё одну маленькую деревню на воде, где люди поддерживают традиционный быт: производят креветочную пасту, варят мыло, изготавливают одежду. Уникальное место, которое перенесёт вас в прошлое. Наш с вами секрет, где ещё не было массового туриста.

Лодка, пещера, кофе и нетуристические маршруты. Всё наше путешествие будет проходить на собственной комфортной модернизированной национальной лодке, с самым опытным в заливе капитаном, который будет вам показывать секретные места. Пещера — это нетуристическая локация и ещё одна изюминка нашего путешествия. В полумраке вас проведут по скрытым маршрутам. Это не страшно, ведь рядом надёжный проводник. Внутри увидим мимолетное чудо природы. Мы накроем «каменный стол» местными деликатесами и приготовим ароматный тайский спешелти кофе, а вы насладитесь дегустацией.

Обед. В заключении отобедаем в классическом тайском рыбном ресторане, который плавает на воде уже больше 20 лет. Но недавно он попал во всемирно известный гид Мишлен. Обед из трёх, рекомендованных критиками, блюд из морепродуктов, включён в стоимость экскурсии.

Пикник на необитаемом острове или обзорная площадка Samet Nangshe. Бонусом остановимся на необитаемом острове или отправимся на обзорную площадку. Искупаемся, насладимся видами и напитками или фруктами. Остановка зависит от природных условий и вашего желания.

Кому подойдёт экскурсия

  • Любителям необычных путешествий и авторских маршрутов, где всё продумано до мелочей
  • Путешественникам, которые любят насыщенные информационные программы в совмещении с яркими локациями
  • Для всей семьи и детей любого возраста. Детям будет очень интересно, так как у нас особенный подход и целая команда, которая присмотрит и поможет, а родители смогут по-настоящему отдохнуть!

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для группы до 10-12 человек. Доплата за каждого дополнительного пассажира $90/$60 взрослый/ребёнок до 12 лет
  • Это программа «всё включено», без доплат и навязчивого шоппинга. Дополнительные расходы по желанию только на сувениры. А ещё вас ждут прохладительные напитки в течение дня, кофе, фрукты, множество сюрпризов и вкусной еды
  • Возьмите с собой купальные принадлежности (на всякий случай). Наденьте удобную одежду, обувь и головной убор

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 956 туристов
Меня зовут Вэл (Валера). Я профессиональный организатор путешествий и активного туризма по всему Таиланду, представляю команду гидов. Мы расскажем вам о религии и традициях, истории и современности, флоре и фауне,
читать дальшеуменьшить

об азиатской кухне и укладе местных жителей. Наша миссия — продумать всё до мелочей, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом своего путешествия. Вы узнаете о скрытых уголках и уникальных особенностях этой страны. 99% мифов и стереотипов о Таиланде — разобьются о наш фактчекинг, а если найдётся тема, в которой мы не разбираемся, мы всё узнаем для вас. В наши программы включено сопровождение лицензированных тайских гидов, страховка, интересные знакомства с местными жителями, мастер-классы и отсутствие скрытых доплат. Мы любим своё дело, и делаем его максимально хорошо!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
3
2
1
Евгений
Выражаю огромную благодарность Валерию за великолепный день, который останется в памяти на долгие годы! Это фантастические впечатления, безупречная организация, душевная дружеская атмосфера. Ощущения как будто побывали в кино, нет даже
читать дальшеуменьшить

почувствовали себя героями приключенческого фильма с одной стороны, а с другой стороны как день, проведенный с другом, который давно уехал в Тайланд, а теперь показал все самое впечатляющее своим старым друзьям!
Эта экскурсия с Валерием точно стоит своих денег. Я сейчас просто ужасаюсь сколь многое мы могли потерять если бы я не нашел предложение Валерия и мы бы всего этого не пережили вместе. Это, пожалуй, лучшие впечатления за годы путешествий с привлечением индивидуальных гидов.
Валерию и его тайскому партнеру желаем успехов, процветания и здоровья на долгие годы!

Выражаю огромную благодарность Валерию за великолепный день, который останется в памяти на долгие годы! Это фантастические
Выражаю огромную благодарность Валерию за великолепный день, который останется в памяти на долгие годы! Это фантастические
Выражаю огромную благодарность Валерию за великолепный день, который останется в памяти на долгие годы! Это фантастические
Выражаю огромную благодарность Валерию за великолепный день, который останется в памяти на долгие годы! Это фантастические
Выражаю огромную благодарность Валерию за великолепный день, который останется в памяти на долгие годы! Это фантастические
Выражаю огромную благодарность Валерию за великолепный день, который останется в памяти на долгие годы! Это фантастические
Выражаю огромную благодарность Валерию за великолепный день, который останется в памяти на долгие годы! Это фантастические
Выражаю огромную благодарность Валерию за великолепный день, который останется в памяти на долгие годы! Это фантастические+2
Выражаю огромную благодарность Валерию за великолепный день, который останется в памяти на долгие годы! Это фантастические
Выражаю огромную благодарность Валерию за великолепный день, который останется в памяти на долгие годы! Это фантастические
Вам был полезен этот отзыв?
A
Великолепная экскурсия, которая оставила массу незабываемых впечатлений и ярких картинок в голове! Огромное спасибо супер гиду Валерию и Боссу Капитану за то чувство приватности, которое присутствует на протяжении всей поездки,
читать дальшеуменьшить

ощущение, что ты находишься одна во всей этой окружающей тебя красоте! Без суеты, без толпы людей, ощущение, что ты просто на прогулке с человеком, который живет в этой стране. Больше никаких групповых экскурсий! - это мнение всей нашей маленькой компании) Маршрут продуманный, с красивейшими локациями, без толп туристов. Потрясающе красивый закат на лодке! На острове Бонда мы были единственными его обитателями, как и на острове с пещерой. Ресторан на воде порадовал вкусными блюдами. Деревня морских цыган оказалась очень самобытным интересным местечком) Вообщем - экскурсия обязательна к посещению!!!)

Великолепная экскурсия, которая оставила массу незабываемых впечатлений и ярких картинок в голове! Огромное спасибо супер гиду
Великолепная экскурсия, которая оставила массу незабываемых впечатлений и ярких картинок в голове! Огромное спасибо супер гиду
Великолепная экскурсия, которая оставила массу незабываемых впечатлений и ярких картинок в голове! Огромное спасибо супер гиду
Великолепная экскурсия, которая оставила массу незабываемых впечатлений и ярких картинок в голове! Огромное спасибо супер гиду
Великолепная экскурсия, которая оставила массу незабываемых впечатлений и ярких картинок в голове! Огромное спасибо супер гиду
Великолепная экскурсия, которая оставила массу незабываемых впечатлений и ярких картинок в голове! Огромное спасибо супер гиду
Великолепная экскурсия, которая оставила массу незабываемых впечатлений и ярких картинок в голове! Огромное спасибо супер гиду
Великолепная экскурсия, которая оставила массу незабываемых впечатлений и ярких картинок в голове! Огромное спасибо супер гиду+4
Великолепная экскурсия, которая оставила массу незабываемых впечатлений и ярких картинок в голове! Огромное спасибо супер гиду
Великолепная экскурсия, которая оставила массу незабываемых впечатлений и ярких картинок в голове! Огромное спасибо супер гиду
Великолепная экскурсия, которая оставила массу незабываемых впечатлений и ярких картинок в голове! Огромное спасибо супер гиду
Великолепная экскурсия, которая оставила массу незабываемых впечатлений и ярких картинок в голове! Огромное спасибо супер гиду
Вам был полезен этот отзыв?
М
Лучшая экскурсия в нашей жизни!
Лучшая экскурсия в нашей жизни!
Лучшая экскурсия в нашей жизни!
Лучшая экскурсия в нашей жизни!
Лучшая экскурсия в нашей жизни!
Лучшая экскурсия в нашей жизни!
Лучшая экскурсия в нашей жизни!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Чудесная экскурсия, где вы почти все время наедине с прекрасной природой, наслаждаетесь окружающими вас видами, слышите птиц, плеск воды и все это только для вас. Где колоритный тайский дедушка сразу
читать дальшеуменьшить

после рассвета катает вас на байдарке вокруг острова, приговаривая на смеси английского с обезьяним и кажется, что семейство обезьян с берега с ним переговаривается. Тайная пещера Фламинго завораживает, а деревня цыган с воды выглядит как царство славного Салтана из сказки Пушкина. И как вишенка на торте - смотровая площадка с потрясающим видом на залив. Между делом еще пробуете разные вкусности и фрукты. В ресторане мы просто объелись, было вкусно и интересно. Валерий-очень приятный человек и интересный собеседник. Это одна из самых запоминающихся экскурсий, впечатления о которой нас еще долго будут согревать:)

Чудесная экскурсия, где вы почти все время наедине с прекрасной природой, наслаждаетесь окружающими вас видами, слышите
Чудесная экскурсия, где вы почти все время наедине с прекрасной природой, наслаждаетесь окружающими вас видами, слышите
Чудесная экскурсия, где вы почти все время наедине с прекрасной природой, наслаждаетесь окружающими вас видами, слышите
Чудесная экскурсия, где вы почти все время наедине с прекрасной природой, наслаждаетесь окружающими вас видами, слышите
Чудесная экскурсия, где вы почти все время наедине с прекрасной природой, наслаждаетесь окружающими вас видами, слышите
Чудесная экскурсия, где вы почти все время наедине с прекрасной природой, наслаждаетесь окружающими вас видами, слышите
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Это было волшебно и бесподобно!
В уединении, комфорте, с прекрасным гидом и собеседником Валерием мы встретили невероятно красивый рассвет. Дальше были завораживающие пейзажи: острова, напоминающие гигантских животных, пещеры в сталактитовом убранстве,
читать дальшеуменьшить

сочная в лучах солнца зелень мангровых деревьев.
Макаки приветствовали наше каноэ с бананами. Валерий заботливо угощал нас кофе и необычными закусками. А чудесные дети в деревне дарили нам цветы.
Спасибо за потрясающий, вкусный, незабываемый день!

Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!+10
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Это было волшебно и бесподобно!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Прекрасное приключение. Толпы туристов? Не видели. Только мы и потрясающие места. Валера очень приятный человек, отзывчивый, корректный, веселый и реально заинтересованный, он подарил нам день полный позитивных впечатлений! Очень рекомендую, это того стоит - ни о чем не волноваться и по-настоящему кайфовать 🐒
Прекрасное приключение. Толпы туристов? Не видели. Только мы и потрясающие места. Валера очень приятный человек, отзывчивый,
Прекрасное приключение. Толпы туристов? Не видели. Только мы и потрясающие места. Валера очень приятный человек, отзывчивый,
Прекрасное приключение. Толпы туристов? Не видели. Только мы и потрясающие места. Валера очень приятный человек, отзывчивый,
Прекрасное приключение. Толпы туристов? Не видели. Только мы и потрясающие места. Валера очень приятный человек, отзывчивый,
Прекрасное приключение. Толпы туристов? Не видели. Только мы и потрясающие места. Валера очень приятный человек, отзывчивый,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии на «Пхукет all inclusive: приключения и комфорт»

К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
На лодке
Прогулки на каяках
9 часов
82 отзыва
Групповая
К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
Прокатиться на каноэ, побывать на острове Тапу и увидеть карстовые скалы на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
10 авг в 07:30
12 авг в 07:30
$77 за человека
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
На машине
8 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
Отправиться в путешествие по заливу Пханг Нга, чтобы отыскать самые красивые места Таиланда
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
от $470 за всё до 4 чел.
Острова Джеймса Бонда и Хонг на скоростном катамаране
На катере
Прогулки на каяках
На катамаране
11 часов
8 отзывов
Групповая
Острова Джеймса Бонда и Хонг на скоростном катамаране
Морское релакс-путешествие с потрясающими видами, катанием на каяке и обедом (в группе)
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$117 за человека
Индивидуальная экскурсия к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
На лодке
Прогулки на каяках
На микроавтобусе
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Индивидуальная экскурсия к острову Джеймса Бонда на скоростной лодке
Прокатиться на каноэ, побывать на острове Тапу и увидеть карстовые скалы
Начало: В вашем отеле
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $1000 за всё до 13 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете
от $660 за экскурсию