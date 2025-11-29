Насладитесь целым днём на борту комфортабельного катамарана: острова с белоснежными пляжами, снорклинг в прозрачных водах, свежая рыбалка и легендарный закат на мысе Промтеп. Это идеальный микс релакса, приключений и гастрономии.
Описание водной прогулкиОстров Корал — рай для отдыха Отправляйтесь на белоснежный пляж Банана Бич и откройте для себя яркий подводный мир. Здесь вас ждёт снорклинг в кристально чистой воде, возможность заняться парасейлингом или расслабиться во время массажа. Тропический остров идеально подходит для отдыха и перезагрузки. Остров Рача — лучшие места для снорклинга Бирюзовые воды Рача таят богатый подводный мир — разноцветные кораллы и ярких морских обитателей. Рача считается одним из лучших локаций Таиланда для подводного плавания. На борту вас ждет настоящий гастрономический опыт: наша команда поможет вам поймать рыбу, а после вы попробуете её в виде свежего сашими прямо с катамарана. Мыс Промтеп — легендарный закат Финал незабываемого дня — наблюдение заката с самого романтичного места Пхукета. Небо раскрасится в золотые и розовые оттенки, создавая идеальную атмосферу для завершения вашего путешествия. Важная информация:
- Что взять с собой: купальник, солнцезащитный крем, головной убор.
- Просим обратить внимание что трансфер до районов Ката-Карон-Патонг-Раваи-Най Харн-Кату-Камала — включен в стоимость. Цену за остальные районы Пхукета уточните у гида по переписке.
Данная программа проводится по Понедельникам, Средам, Пятницам и Субботам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Корал
- Пляж Банана Бич
- Остров Рача
- Мыс Промтеп
Что включено
- Страховка
- Безалкогольные прохладительные напитки
- Фруктовая тарелка
- Паддлборд и каяк
- Маски для ныряния
- Полотенца
- Капитан и экипаж
- Приветственный напиток
- Рыболовные снасти
- Трансфер (Ката-Карон-Патонг-Раваи-НайХарн-Кату-Камала)
- Входной билет на пляж Банана Бич
- Обед - буфет
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Активности на островах
- Трансфер в районы (Cape Panwa-Khao Kad-Phuket town-Koh Sirey - Maikhao-Naiyang-Nithon-Laguna-Layan-BangTao-Surin)
Место начала и завершения?
R8CV+FV5, Chalong, Mueang Phuket District, Phuket 83000
Когда и сколько длится?
Когда: Данная программа проводится по Понедельникам, Средам, Пятницам и Субботам
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: купальник, солнцезащитный крем, головной убор
- Просим обратить внимание что трансфер до районов Ката-Карон-Патонг-Раваи-Най Харн-Кату-Камала - включен в стоимость. Цену за остальные районы Пхукета уточните у гида по переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Водная прогулка
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Прокатиться на скоростном катере, искупаться и поснорклить у кораллового рифа на групповой экскурсии
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, во вторник в 05:00 и 08:00
Завтра в 08:00
2 дек в 08:00
$48 за человека
Водная прогулка
К островам Рача и Корал (Ко Хэ)
Насыщенное приключение в колоритных тропических пейзажах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
30 ноя в 08:45
$75 за человека
-
12%
Групповая
Пхукетские «Мальдивы» острова Корал и Рача
Начало: Мы забираем вас из вашего отеля, с некоторых район...
Расписание: Ежедневно с 7:00.
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$39.60
$45 за человека