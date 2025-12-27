Отправьтесь в увлекательное путешествие к островам Корал и Рача Яй на целый день! Белоснежные пляжи, коралловые рифы с завораживающим подводным миром, кристально чистая вода, и всё это — всего в 30 минутах от Пхукета. Наслаждаться видами Андаманского моря будем на скоростном катере: незабываемые эмоции обеспечены!
Описание экскурсии
Часто эти острова сравнивают с Симиланскими: природа здесь не менее завораживающая, а подводный мир богат коралловыми рифами и разнообразными обитателями, которых можно увидеть во время снорклинга. Итак, в программе:
08:00-09:00 — Трансфер из отеля к пирсу Чалонг
09:00 — Инструктаж, посадка на скоростной катер
09:30-09:45 — Отправление к острову Рача Яй
10:15 — Прибытие на остров Рача Яй, снорклинг (опыт не нужен!), пляжный отдых
12:00 — Обед (шведский стол)
13:00 — Отправление на остров Корал, отдых и купание на пляже Кахунг
16:00 — Возвращение на пирс Чалонг
16:30-17:00 — Трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфердо пирса и обратно с южных отелей Пхукета (Ката, Карон, Патонг, Пхукеттаун, Равай, Найхарн, Чалонг) на комфортабельном микроавтобусе, скоростной катер, обед, страховка, услуги русскоговорящего гида, безалкогольные напитки, маски и трубки
- Отдельно оплачивается трансфер с других локаций Пхукета — подробности и стоимость уточняйте в переписке
- Оплата оставшейся суммы производится на месте наличными батами. Также можно заранее оплатить рублями на карту РФ
- Возможен ранний выезд с завтраком на пирсе с доплатой — 300 батов за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, во вторник в 05:00 и 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 11 лет
|$47
|Стандартный билет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, во вторник в 05:00 и 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5555 туристов
Я — гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я изучаю историю Юго-Восточной Азии,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Летал в Тайланд уже несколько раз, хотя и только в Бангкок да Паттайю и решил в этот раз попробовать что-то новое, взял морскую экскурсию у Тимура, и на мое удивление
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Хотим оставить отзыв о экскурсии к островам. Остались довольны - время провели хорошо и без суеты.
Нам понравился Остров Рача - белый песочек и чистейшая вода, все как на фото, много
Нам понравился Остров Рача - белый песочек и чистейшая вода, все как на фото, много
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R
Отлично провели время во время экскурсии, было достаточно времени поплавать и любоваться живописными пейзажами) Было остановка на 2 островах, больше всего понравился пляж на острове Raya)
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Очень классная прогулка на катере, снорклинг что бы посмотреть на рыбок, пляжи красивые, всегда есть освежающие напитки
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А
Всем доброго времени суток. Хочется поделится своими впечатлениями о поездке с ребятами. Сразу оговорюсь, отзыв мамы двух детей, которые в Тайланде не в первый раз, этот раз был без мужа.
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Забронировали экскурсию примерно за 4 дня до даты отправления. Все очень легко и быстро.
Организатор Тимур по всем вопросам на связи. Отвечает оперативно.
В день поездки точно в назначенное время подъехал трансфер,
Организатор Тимур по всем вопросам на связи. Отвечает оперативно.
В день поездки точно в назначенное время подъехал трансфер,
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