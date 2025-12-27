Мои заказы

Корал и Рача Яй: путешествие на острова

Прокатиться на скоростном катере, искупаться и поснорклить у кораллового рифа на групповой экскурсии
Отправьтесь в увлекательное путешествие к островам Корал и Рача Яй на целый день! Белоснежные пляжи, коралловые рифы с завораживающим подводным миром, кристально чистая вода, и всё это — всего в 30 минутах от Пхукета. Наслаждаться видами Андаманского моря будем на скоростном катере: незабываемые эмоции обеспечены!
4.8
25 отзывов
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Корал и Рача Яй: путешествие на острова

Описание экскурсии

Часто эти острова сравнивают с Симиланскими: природа здесь не менее завораживающая, а подводный мир богат коралловыми рифами и разнообразными обитателями, которых можно увидеть во время снорклинга. Итак, в программе:

08:00-09:00 — Трансфер из отеля к пирсу Чалонг
09:00 — Инструктаж, посадка на скоростной катер
09:30-09:45 — Отправление к острову Рача Яй
10:15 — Прибытие на остров Рача Яй, снорклинг (опыт не нужен!), пляжный отдых
12:00 — Обед (шведский стол)
13:00 — Отправление на остров Корал, отдых и купание на пляже Кахунг
16:00 — Возвращение на пирс Чалонг
16:30-17:00 — Трансфер в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфердо пирса и обратно с южных отелей Пхукета (Ката, Карон, Патонг, Пхукеттаун, Равай, Найхарн, Чалонг) на комфортабельном микроавтобусе, скоростной катер, обед, страховка, услуги русскоговорящего гида, безалкогольные напитки, маски и трубки
  • Отдельно оплачивается трансфер с других локаций Пхукета — подробности и стоимость уточняйте в переписке
  • Оплата оставшейся суммы производится на месте наличными батами. Также можно заранее оплатить рублями на карту РФ
  • Возможен ранний выезд с завтраком на пирсе с доплатой — 300 батов за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, во вторник в 05:00 и 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 11 лет$47
Стандартный билет$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, во вторник в 05:00 и 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5555 туристов
Я — гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я изучаю историю Юго-Восточной Азии,
читать дальшеуменьшить

постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов. За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании. Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
3
2
2
1
О
Летал в Тайланд уже несколько раз, хотя и только в Бангкок да Паттайю и решил в этот раз попробовать что-то новое, взял морскую экскурсию у Тимура, и на мое удивление
читать дальшеуменьшить

оказалось очень хорошо; времени хватило с лихвой, при этом все не растянулось, как я думал изначально. Организация на уровне, катер тоже, что кстати важно, как и гид - достаточно профессиональный. Может, оттого что я я на таких экскурсиях в первый раз, а может оттого что давно не был на отдыхе, но буквально все (буквально все) было прям на уровне

Летал в Тайланд уже несколько раз, хотя и только в Бангкок да Паттайю и решил в
Летал в Тайланд уже несколько раз, хотя и только в Бангкок да Паттайю и решил в
Летал в Тайланд уже несколько раз, хотя и только в Бангкок да Паттайю и решил в
Летал в Тайланд уже несколько раз, хотя и только в Бангкок да Паттайю и решил в
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Хотим оставить отзыв о экскурсии к островам. Остались довольны - время провели хорошо и без суеты.
Нам понравился Остров Рача - белый песочек и чистейшая вода, все как на фото, много
читать дальшеуменьшить

туристов, это понятно, мы в новогодние дни путешествуем, но не критично.
Как итог, если хотите неутомительную экскурсию на море, поплавать с маской, позагорать, увидеть отличные пляжи, этот маршрут отличный выбор за свои деньги. Впечатления положительные, рекомендую.

Хотим оставить отзыв о экскурсии к островам. Остались довольны - время провели хорошо и без суеты.
Хотим оставить отзыв о экскурсии к островам. Остались довольны - время провели хорошо и без суеты.
Вам был полезен этот отзыв?
R
Отлично провели время во время экскурсии, было достаточно времени поплавать и любоваться живописными пейзажами) Было остановка на 2 островах, больше всего понравился пляж на острове Raya)
Отлично провели время во время экскурсии, было достаточно времени поплавать и любоваться живописными пейзажами) Было остановка
Отлично провели время во время экскурсии, было достаточно времени поплавать и любоваться живописными пейзажами) Было остановка
Отлично провели время во время экскурсии, было достаточно времени поплавать и любоваться живописными пейзажами) Было остановка
Отлично провели время во время экскурсии, было достаточно времени поплавать и любоваться живописными пейзажами) Было остановка
Отлично провели время во время экскурсии, было достаточно времени поплавать и любоваться живописными пейзажами) Было остановка
Отлично провели время во время экскурсии, было достаточно времени поплавать и любоваться живописными пейзажами) Было остановка
Отлично провели время во время экскурсии, было достаточно времени поплавать и любоваться живописными пейзажами) Было остановка
Отлично провели время во время экскурсии, было достаточно времени поплавать и любоваться живописными пейзажами) Было остановка
Вам был полезен этот отзыв?
Райдар
Очень классная прогулка на катере, снорклинг что бы посмотреть на рыбок, пляжи красивые, всегда есть освежающие напитки
Очень классная прогулка на катере, снорклинг что бы посмотреть на рыбок, пляжи красивые, всегда есть освежающие напитки
Очень классная прогулка на катере, снорклинг что бы посмотреть на рыбок, пляжи красивые, всегда есть освежающие напитки
Очень классная прогулка на катере, снорклинг что бы посмотреть на рыбок, пляжи красивые, всегда есть освежающие напитки
Вам был полезен этот отзыв?
А
Всем доброго времени суток. Хочется поделится своими впечатлениями о поездке с ребятами. Сразу оговорюсь, отзыв мамы двух детей, которые в Тайланде не в первый раз, этот раз был без мужа.
читать дальшеуменьшить

Поэтому моя любовь - Симиланы не рассматривались, далеко. И так приобрела поездку на острова Рача или Рая (Raya Island) с Пхукета – знайте, что это один и тот же остров. Точнее их два – Racha Yai и Racha Noi, но туристов высаживают на Racha Yai.
и коралловый остров, остров Корал, Coral Island или Ko He. Постараюсь коротко и по фактам.
Нас забрали первых в 8:20 с Карона, без задержек, позавтракали в отеле комфортно. Собрали всех по списку, просто по очереди на Чалонг, понимаем это буквально 15 минут и мы на месте! Олелуяяя… Инструктаж на отлично, кто впервые обязательно слушаем, это может спасти Вам жизнь! Кто знаком с ситуацией, те гости сразу на кофе-брейк😉 Печенье кофе и чай👍🏻 Нам досталась команда бота N5, Mokky и Nigma - отличная, капитан данного бота и его команда просто супер💋 Послушали, браслетиками обозначились(не теряем, придётся оплатить) и двинулись к на острова Рача - их два – Racha Yai и Racha Noi, но туристов высаживают на Racha Yai. Считаю отличной идеей начать с дальнего и везти гостей все ближе и ближе в дому, тем самым сохраняя силы в нас🙏🏻 Приплыв на Racha Yai, кто на пляж выходят, кто на снорклинг - велком дальше. Для меня снорглинга показалось меньше чем 40 минут заявленных, но оговорюсь время не засекала и на кураже и драйве вполне, что и пролетело мгновенно 🤭 Возвращаемся на остров и обедаем. Обед был классным, на берегу. Еду готовили тайцы. Все свежее и вкусное. После обеда час на пляже и выдвинулись на Coral Island. 10 минут и вы на месте, причём это все ближе и болиде к Чалонг.
‼️И вот здесь очень важно иметь обувь для плавания, коралки по нашему. Не нужно верить отзывам, что это развод(понимайте, что это спасёт вам жизнь. Если у вас аллергия, шок вам обеспечен, если вы здоровы - неприятности лучше обойти🙏🏻 При попадании на ежа, а их здесь как песка🤭🤭🤭 максимум - это вам смахнут шипы, разобьют в муку то-что попало в тело и смажут лаймом. Видели, спасали девочку китаянку, знаем🥲 При таких проблемах и 10-им человек в день, врача нет!!!
Поэтому приобретаем не на пирсе а за ранее, ОБЯЗАТЕЛЬНО 🙏🏻 На этом Остраве для любителей фотосессий просто Рай❤️🔥 локаций тьма.
Я хочу сказать спасибо команде Ботта N5, наш отдых был комфортным. Ребята приятные и воспитанные, ни матов, ни грубости я не слышала. Бот был многонациональными, русских было 11 человек, из них нас 3.
Напитки для детей, чистая вода, ананас и арбуз - предлагались.
От нашей семьи я говорю спасибо, все было просто отлично🙏🏻💋 Чувствовалась забота о безопасности туристов.

Всем доброго времени суток. Хочется поделится своими впечатлениями о поездке с ребятами. Сразу оговорюсь, отзыв мамы
Всем доброго времени суток. Хочется поделится своими впечатлениями о поездке с ребятами. Сразу оговорюсь, отзыв мамы
Всем доброго времени суток. Хочется поделится своими впечатлениями о поездке с ребятами. Сразу оговорюсь, отзыв мамы
Всем доброго времени суток. Хочется поделится своими впечатлениями о поездке с ребятами. Сразу оговорюсь, отзыв мамы
Всем доброго времени суток. Хочется поделится своими впечатлениями о поездке с ребятами. Сразу оговорюсь, отзыв мамы
Всем доброго времени суток. Хочется поделится своими впечатлениями о поездке с ребятами. Сразу оговорюсь, отзыв мамы
Всем доброго времени суток. Хочется поделится своими впечатлениями о поездке с ребятами. Сразу оговорюсь, отзыв мамы
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Забронировали экскурсию примерно за 4 дня до даты отправления. Все очень легко и быстро.
Организатор Тимур по всем вопросам на связи. Отвечает оперативно.
В день поездки точно в назначенное время подъехал трансфер,
читать дальшеуменьшить

все четко.
Приехали на пирс, прослушали инструктаж.
Если есть, берите с собой маску, коралки. Если нет, можно приобрести в месте проведения инструктажа.
Нас сопровождал гид Марио, очень понравился, веселый, легкий, отзывчивый)
Отправились на скоростной лодке на остров Райя. Сама поездка на лодке заслуживает отдельного отзыва. Было очень круто и весело.
По прибытии на место отправились на сноркелинг. Очень красиво. Команда следит за всеми плавающими.
Виды невероятные, рыбы - класс. После отправились уже на берег, там, несмотря на неглубокое море, тоже есть на что посмотреть.
Обед - шведский стол, все вкусно. Столы конечно же не ломятся от яств, но вполне себе достойно.
После обеда отправились обратно к лодке, и поехали на второй остров. Там то и понадобились коралки, так как достаточно много морских ежей.
Подводя итог, хотела бы отметить, что времени "на поплавать" дают вполне достаточно, организация на хорошем уровне.
А также выразить огромную благодарность за прекрасно проведенное время всей команде, в том числе Тимуру и службе поддержки.
Ни разу не пожалели.
Все было прекрасно. Всем советую)

Забронировали экскурсию примерно за 4 дня до даты отправления. Все очень легко и быстро.
Забронировали экскурсию примерно за 4 дня до даты отправления. Все очень легко и быстро.
Забронировали экскурсию примерно за 4 дня до даты отправления. Все очень легко и быстро.
Забронировали экскурсию примерно за 4 дня до даты отправления. Все очень легко и быстро.
Забронировали экскурсию примерно за 4 дня до даты отправления. Все очень легко и быстро.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии на «Корал и Рача Яй: путешествие на острова»

Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
На катере
9 часов
92 отзыва
Групповая
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Снорклинг среди коралловых рифов, необитаемый остров и самая глубокая лагуна Тайланда
Начало: У парковки вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
15 авг в 07:00
18 авг в 07:00
$90 за человека
Острова Рача и Коралловый - полный релакс и снорклинг
На катере
10 часов
50 отзывов
Групповая
Острова Рача и Коралловый - полный релакс и снорклинг
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
$48.50 за человека
Из Пхукета - к островам Корал и Рача Яй
Прогулки на каяках
8 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Из Пхукета - к островам Корал и Рача Яй
Отдохнуть на пляжах, полакомиться свежими фруктами и поплавать среди коралловых рифов
Начало: От вашего отеля
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от $650 за всё до 3 чел.
Морской поход до островов Корал и Рача на комфортабельном катамаране
На катамаране
9 часов
-
11%
1 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Морской поход до островов Корал и Рача на комфортабельном катамаране
Начало: Таиланд, Мыанг Пху Кет, Рауай, Moo 4
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
$1272.70$1430 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете
$50 за человека