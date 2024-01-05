Отправьтесь в увлекательное путешествие к островам Корал и Рача Яй на целый день! Белоснежные пляжи, коралловые рифы с завораживающим подводным миром, кристально чистая вода, и всё это — всего в 30 минутах от Пхукета. Наслаждаться видами Андаманского моря будем на скоростном катере: незабываемые эмоции обеспечены!

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Часто эти острова сравнивают с Симиланскими: природа здесь не менее завораживающая, а подводный мир богат коралловыми рифами и разнообразными обитателями, которых можно увидеть во время снорклинга. Итак, в программе:

08:00-09:00 — Трансфер из отеля к пирсу Чалонг

09:00 — Инструктаж, посадка на скоростной катер

09:30-09:45 — Отправление к острову Рача Яй

10:15 — Прибытие на остров Рача Яй, снорклинг (опыт не нужен!), пляжный отдых

12:00 — Обед (шведский стол)

13:00 — Отправление на остров Корал, отдых и купание на пляже Кахунг

16:00 — Возвращение на пирс Чалонг

16:30-17:00 — Трансфер в отель

Организационные детали