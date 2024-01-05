Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Групповая экскурсия на Пхукете

Прокатиться на скоростном катере, искупаться и поснорклить у кораллового рифа на групповой экскурсии

Отправьтесь в увлекательное путешествие к островам Корал и Рача Яй на целый день! Белоснежные пляжи, коралловые рифы с завораживающим подводным миром, кристально чистая вода, и всё это — всего в 30 минутах от Пхукета. Наслаждаться видами Андаманского моря будем на скоростном катере: незабываемые эмоции обеспечены!
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Ближайшие даты:
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$65
Дети до 11 лет$55
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Часто эти острова сравнивают с Симиланскими: природа здесь не менее завораживающая, а подводный мир богат коралловыми рифами и разнообразными обитателями, которых можно увидеть во время снорклинга. Итак, в программе:

08:00-09:00 — Трансфер из отеля к пирсу Чалонг
09:00 — Инструктаж, посадка на скоростной катер
09:30-09:45 — Отправление к острову Рача Яй
10:15 — Прибытие на остров Рача Яй, снорклинг (опыт не нужен!), пляжный отдых
12:00 — Обед (шведский стол)
13:00 — Отправление на остров Корал, отдых и купание на пляже Кахунг
16:00 — Возвращение на пирс Чалонг
16:30-17:00 — Трансфер в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от отеля до пирса и обратно на комфортабельном микроавтобусе, обед, страховка, услуги русскоговорящего гида, безалкогольные напитки, маски, поездка на скоростном катере с пляжей Ката, Карон, Патонг
  • Отдельно оплачивается трансфер с других локаций: Найхарн, Раваи, Камала — 100 батов/чел., Сурин, Бангтао, Панва — 200 батов/чел., Найтон, Найянг, Майкао, Лагуна, аэропорт — 500 батов/чел.
  • Оплата оставшейся суммы производится на месте наличными батами. Также можно заранее оплатить рублями на карту РФ.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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