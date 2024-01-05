Прокатиться на скоростном катере, искупаться и поснорклить у кораллового рифа на групповой экскурсии
Отправьтесь в увлекательное путешествие к островам Корал и Рача Яй на целый день! Белоснежные пляжи, коралловые рифы с завораживающим подводным миром, кристально чистая вода, и всё это — всего в 30 минутах от Пхукета. Наслаждаться видами Андаманского моря будем на скоростном катере: незабываемые эмоции обеспечены!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$65
|Дети до 11 лет
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Часто эти острова сравнивают с Симиланскими: природа здесь не менее завораживающая, а подводный мир богат коралловыми рифами и разнообразными обитателями, которых можно увидеть во время снорклинга. Итак, в программе:
08:00-09:00 — Трансфер из отеля к пирсу Чалонг
09:00 — Инструктаж, посадка на скоростной катер
09:30-09:45 — Отправление к острову Рача Яй
10:15 — Прибытие на остров Рача Яй, снорклинг (опыт не нужен!), пляжный отдых
12:00 — Обед (шведский стол)
13:00 — Отправление на остров Корал, отдых и купание на пляже Кахунг
16:00 — Возвращение на пирс Чалонг
16:30-17:00 — Трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от отеля до пирса и обратно на комфортабельном микроавтобусе, обед, страховка, услуги русскоговорящего гида, безалкогольные напитки, маски, поездка на скоростном катере с пляжей Ката, Карон, Патонг
- Отдельно оплачивается трансфер с других локаций: Найхарн, Раваи, Камала — 100 батов/чел., Сурин, Бангтао, Панва — 200 батов/чел., Найтон, Найянг, Майкао, Лагуна, аэропорт — 500 батов/чел.
- Оплата оставшейся суммы производится на месте наличными батами. Также можно заранее оплатить рублями на карту РФ.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 1266 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду! Живу на прекрасном острове Пхукет уже более 8 лет и за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я изучаю историю Юго-Восточной Азии, постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов. За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые также, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании: Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!
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