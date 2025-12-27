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Поэтому моя любовь - Симиланы не рассматривались, далеко. И так приобрела поездку на острова Рача или Рая (Raya Island) с Пхукета – знайте, что это один и тот же остров. Точнее их два – Racha Yai и Racha Noi, но туристов высаживают на Racha Yai.

и коралловый остров, остров Корал, Coral Island или Ko He. Постараюсь коротко и по фактам.

Нас забрали первых в 8:20 с Карона, без задержек, позавтракали в отеле комфортно. Собрали всех по списку, просто по очереди на Чалонг, понимаем это буквально 15 минут и мы на месте! Олелуяяя… Инструктаж на отлично, кто впервые обязательно слушаем, это может спасти Вам жизнь! Кто знаком с ситуацией, те гости сразу на кофе-брейк😉 Печенье кофе и чай👍🏻 Нам досталась команда бота N5, Mokky и Nigma - отличная, капитан данного бота и его команда просто супер💋 Послушали, браслетиками обозначились(не теряем, придётся оплатить) и двинулись к на острова Рача - их два – Racha Yai и Racha Noi, но туристов высаживают на Racha Yai. Считаю отличной идеей начать с дальнего и везти гостей все ближе и ближе в дому, тем самым сохраняя силы в нас🙏🏻 Приплыв на Racha Yai, кто на пляж выходят, кто на снорклинг - велком дальше. Для меня снорглинга показалось меньше чем 40 минут заявленных, но оговорюсь время не засекала и на кураже и драйве вполне, что и пролетело мгновенно 🤭 Возвращаемся на остров и обедаем. Обед был классным, на берегу. Еду готовили тайцы. Все свежее и вкусное. После обеда час на пляже и выдвинулись на Coral Island. 10 минут и вы на месте, причём это все ближе и болиде к Чалонг.

‼️И вот здесь очень важно иметь обувь для плавания, коралки по нашему. Не нужно верить отзывам, что это развод(понимайте, что это спасёт вам жизнь. Если у вас аллергия, шок вам обеспечен, если вы здоровы - неприятности лучше обойти🙏🏻 При попадании на ежа, а их здесь как песка🤭🤭🤭 максимум - это вам смахнут шипы, разобьют в муку то-что попало в тело и смажут лаймом. Видели, спасали девочку китаянку, знаем🥲 При таких проблемах и 10-им человек в день, врача нет!!!

Поэтому приобретаем не на пирсе а за ранее, ОБЯЗАТЕЛЬНО 🙏🏻 На этом Остраве для любителей фотосессий просто Рай❤️🔥 локаций тьма.

Я хочу сказать спасибо команде Ботта N5, наш отдых был комфортным. Ребята приятные и воспитанные, ни матов, ни грубости я не слышала. Бот был многонациональными, русских было 11 человек, из них нас 3.

Напитки для детей, чистая вода, ананас и арбуз - предлагались.

От нашей семьи я говорю спасибо, все было просто отлично🙏🏻💋 Чувствовалась забота о безопасности туристов.