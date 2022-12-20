Незабываемое погружение в мир уникальной природы южного Таиланда. Кхао Сок – это особенное место, где в гармонии сосуществуют редчайшие виды животных и Человек, где ландшафты поражают воображение своей причудливостью, где каждый попадает в поистине «затерянный» в джунглях и веках мир и остается во власти этой магии навсегда. Вас ждут удаленные от массовых маршрутов храмы, чистейшее озеро, возникшее по велению короля Таиланда.

6.50 - Начало путешествия из Вашего отеля

08.50 – Остановка у пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха и пещеры сталактитов и летучих мышей

10.35 - Фотографирование у обзорной площадки с видом на озеро Чеолан.

10.50 - Прибытие на Пирс озера Чао Лан, где ожидает длинноносая лодка (лодка в традиционном тайском стиле)

11.20 - Начало сафари по озеру.

11.50 - Прогулка по джунглям. Возможность увидеть диких животных. Посещение красивейшей, секретной пещеры с видом на озеро.

12.50 - Продолжение сафари по озеру. Посещение знаменитых скал Гуилинь.

13.50 - Обед в плавучем ресторане.

14.50 - Свободное время. Прогулки на каноэ, плавание.

16.50 - Окончание сафари по озеру. Прибытие на пирс.

17.50 – Посещение храма Банг Рианг. Красивейший храмовый комплекс, расположенный на вершине горы Као Лан. Он представляет собой архитектурное сочетание стилей тайской и китайской буддистских традиций.

19.20 - Возвращение в отель

Для комфортного пребывания на экскурсии необходимо брать солнцезащитные средства, головной убор, пляжные полотенца, деньги, копии паспорта и медицинской страховки, персональные лекарственные препараты. В минивэне предоставляется питьевая вода.

Особо необходимо отметить, что, по правилам посещения буддийских комплексов, у всех(!) посетителей должна быть одежда, закрывающая плечи и колени, иначе будет отказано во входе внутрь.