Кхао Сок и озеро Чео Лан (1 день)

Вас забирает из отеля водитель и ваш гид

Вас забирает из отеля водитель и ваш гид, у него на руках будет лист бронирования с вашими данными. Далее вы отправляетесь на программу. После программы водитель вас отвезет в отель. Не забывайте в автобусе свои вещи!
Кхао Сок и озеро Чео Лан (1 день)
Кхао Сок и озеро Чео Лан (1 день)
Кхао Сок и озеро Чео Лан (1 день)
Кхао Сок и озеро Чео Лан (1 день)

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный парк кхао сок
  • Озеро чео лан
  • Буддизм
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Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии
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Описание

Незабываемое погружение в мир уникальной природы южного Таиланда. Кхао Сок – это особенное место, где в гармонии сосуществуют редчайшие виды животных и Человек, где ландшафты поражают воображение своей причудливостью, где каждый попадает в поистине «затерянный» в джунглях и веках мир и остается во власти этой магии навсегда. Вас ждут удаленные от массовых маршрутов храмы, чистейшее озеро, возникшее по велению короля Таиланда.

6.50 - Начало путешествия из Вашего отеля

08.50 – Остановка у пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха и пещеры сталактитов и летучих мышей

10.35 - Фотографирование у обзорной площадки с видом на озеро Чеолан.

10.50 - Прибытие на Пирс озера Чао Лан, где ожидает длинноносая лодка (лодка в традиционном тайском стиле)

11.20 - Начало сафари по озеру.

11.50 - Прогулка по джунглям. Возможность увидеть диких животных. Посещение красивейшей, секретной пещеры с видом на озеро.

12.50 - Продолжение сафари по озеру. Посещение знаменитых скал Гуилинь.

13.50 - Обед в плавучем ресторане.

14.50 - Свободное время. Прогулки на каноэ, плавание.

16.50 - Окончание сафари по озеру. Прибытие на пирс.

17.50 – Посещение храма Банг Рианг. Красивейший храмовый комплекс, расположенный на вершине горы Као Лан. Он представляет собой архитектурное сочетание стилей тайской и китайской буддистских традиций.

19.20 - Возвращение в отель

Для комфортного пребывания на экскурсии необходимо брать солнцезащитные средства, головной убор, пляжные полотенца, деньги, копии паспорта и медицинской страховки, персональные лекарственные препараты. В минивэне предоставляется питьевая вода.

Особо необходимо отметить, что, по правилам посещения буддийских комплексов, у всех(!) посетителей должна быть одежда, закрывающая плечи и колени, иначе будет отказано во входе внутрь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • 1 обед
  • Русскоговорящий гид
  • Страховка
  • Сбор нац. парка
  • Лодка
Что не входит
  • При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм. (оплата составляет 20 бат на месте)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:50
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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