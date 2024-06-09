Рассвет из «Аватара», озеро Чео Лан, водопады и обезьяны - это Пханг Нга

Отправиться в активное путешествие по живописным местам южной провинции (всё включено)
Этот день будет полон ярких моментов с самого начала и до конца.

Начнём утро с рассвета на смотровой площадке, где снимался фильм «Аватар» — только представьте, какие виды вас ждут (а ещё завтрак). После этого вы пройдёте по стеклянному мосту над пропастью. Продолжим любоваться природой на озере Чео Лан с живописными скалами. А в конце отправимся в буддистский храм к обезьянкам.
Рассвет из «Аватара», озеро Чео Лан, водопады и обезьяны - это Пханг Нга
Рассвет из «Аватара», озеро Чео Лан, водопады и обезьяны - это Пханг Нга
Рассвет из «Аватара», озеро Чео Лан, водопады и обезьяны - это Пханг Нга
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Лучший рассвет. За ним поедем на обзорную площадку Самет Нангше, где когда-то снимали блокбастер «Аватар» Джеймса Кэмерона. Здесь же для вас будет фуршетный завтрак — нас ждёт насыщенный день, поэтому важно подзарядиться энергией с утра.

Стеклянный мост Sky Walk. Добавим немного экстрима прогулкой над пропастью — мост прозрачный, но безопасный! С него открываются прекрасные панорамные виды.

Путешествие к озеру и храму. Наша следующая локация — озеро Чео Лан. Мы проплывём по нему на лодке, осмотрим Три Скалы и плавучий отель и насладимся купанием на собственном пляже. Затем посетим буддистский храм, где вы познакомитесь с духовной стороной жизни в Таиланде и понаблюдаете за обезьянками.

Во время поездки мы не только покажем вам удивительные места провинции Пханг Нга, но и расскажем интересные факты из истории, культуры и современной жизни региона.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном легковом авто Toyota
  • Дорога до первой остановки займёт около 1,5 часов
  • Для посещения храма нужна закрытая одежда. Также не забудьте взять купальные принадлежности, солнцезащитный крем, удобную обувь (кроссовки) и воду.
  • Завтрак и все активности по программе входят в стоимость. На обед вы можете взять перекус или мы остановимся в одном из кафе (оплата по счёту).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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