Этот день будет полон ярких моментов с самого начала и до конца. Начнём утро с рассвета на смотровой площадке, где снимался фильм «Аватар» — только представьте, какие виды вас ждут (а ещё завтрак). После этого вы пройдёте по стеклянному мосту над пропастью. Продолжим любоваться природой на озере Чео Лан с живописными скалами. А в конце отправимся в буддистский храм к обезьянкам.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Лучший рассвет. За ним поедем на обзорную площадку Самет Нангше, где когда-то снимали блокбастер «Аватар» Джеймса Кэмерона. Здесь же для вас будет фуршетный завтрак — нас ждёт насыщенный день, поэтому важно подзарядиться энергией с утра.

Стеклянный мост Sky Walk. Добавим немного экстрима прогулкой над пропастью — мост прозрачный, но безопасный! С него открываются прекрасные панорамные виды.

Путешествие к озеру и храму. Наша следующая локация — озеро Чео Лан. Мы проплывём по нему на лодке, осмотрим Три Скалы и плавучий отель и насладимся купанием на собственном пляже. Затем посетим буддистский храм, где вы познакомитесь с духовной стороной жизни в Таиланде и понаблюдаете за обезьянками.

Во время поездки мы не только покажем вам удивительные места провинции Пханг Нга, но и расскажем интересные факты из истории, культуры и современной жизни региона.

Организационные детали