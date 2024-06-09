Рассвет из «Аватара», озеро Чео Лан, водопады и обезьяны - это Пханг Нга
Отправиться в активное путешествие по живописным местам южной провинции (всё включено)
Этот день будет полон ярких моментов с самого начала и до конца.
Начнём утро с рассвета на смотровой площадке, где снимался фильм «Аватар» — только представьте, какие виды вас ждут (а ещё завтрак). После этого вы пройдёте по стеклянному мосту над пропастью. Продолжим любоваться природой на озере Чео Лан с живописными скалами. А в конце отправимся в буддистский храм к обезьянкам.
Лучший рассвет. За ним поедем на обзорную площадку Самет Нангше, где когда-то снимали блокбастер «Аватар» Джеймса Кэмерона. Здесь же для вас будет фуршетный завтрак — нас ждёт насыщенный день, поэтому важно подзарядиться энергией с утра.
Стеклянный мост Sky Walk. Добавим немного экстрима прогулкой над пропастью — мост прозрачный, но безопасный! С него открываются прекрасные панорамные виды.
Путешествие к озеру и храму. Наша следующая локация — озеро Чео Лан. Мы проплывём по нему на лодке, осмотрим Три Скалы и плавучий отель и насладимся купанием на собственном пляже. Затем посетим буддистский храм, где вы познакомитесь с духовной стороной жизни в Таиланде и понаблюдаете за обезьянками.
Во время поездки мы не только покажем вам удивительные места провинции Пханг Нга, но и расскажем интересные факты из истории, культуры и современной жизни региона.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Поездка проходит на комфортабельном легковом авто Toyota
Дорога до первой остановки займёт около 1,5 часов
Для посещения храма нужна закрытая одежда. Также не забудьте взять купальные принадлежности, солнцезащитный крем, удобную обувь (кроссовки) и воду.
Завтрак и все активности по программе входят в стоимость. На обед вы можете взять перекус или мы остановимся в одном из кафе (оплата по счёту).
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов на Пхукете
Наша команда — истинные профессионалы с опытом более 5 лет 😎
Мы предлагаем полную экипировку для безопасного и комфортного вождения, индивидуальный подход к обучению под ваши запросы и уровень вождения.
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на площадке и дорогах Пхукета помогут освоить все тонкости управления.
Мы также поможем с получением водительского удостоверения и арендой мотоциклов и скутеров. А ещё приглашаем вас в путешествия по красивым уголкам Таиланда на автомобиле.