Королевская аптека Моринга, Храм Ранг Хилл, Розовое кафе, Улица Таланг Роуд, набережная Панва, смотровая площадка Као Кад на 360 градусов, Ювелирная фабрика "Галерея Самоцветов", Королевский Павильон Самоцветов.
Описание экскурсииКоролевский Пхукет: экскурсия, достойная вашего отпуска Атмосфера королевской элегантности, природной красоты и культурных сокровищ Пхукета — всего за один день. «Королевский Пхукет» — это эксклюзивный маршрут, сочетающий лучшее: старинные улицы, храмы, смотровые площадки, цветочные кафе и роскошь тайских драгоценностей. Эта экскурсия — настоящая находка для красочных фото, сердца и памяти. Почему стоит выбрать эту экскурсию:
- Максимум локаций за 1 день без спешки.
- Идеальный маршрут для любителей фото, истории и уюта.
- Плавное сочетание природы, духовности и шопинга.
• Красивые виды, стильные места и тайский шарм в каждой остановке. Важная информация:
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных.
- Возьмите с собой воду, напитки и перекус, защиту от солнца (крем, очки, головной убор, рубашку), закрытую одежду для посещения храма, удобную одежду и обувь, телефон, камеру (по желанию — непромокаемые чехлы), а также деньги на личные расходы.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевская аптека Моринга
- Храм Ранг Хилл
- Розовое кафе
- Улица Таланг Роуд
- Набережная Панва
- Смотровая площадка Као Кад на 360 градусов
- Ювелирная фабрика «Галерея Самоцветов»
- Королевский Павильон Самоцветов
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Русскоговорящий гид
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Питание и вода
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
