На комфортабельной яхте вы отправитесь к островам, до которых обычно не добираются путешественники. Насладитесь кристально чистыми водами и белоснежными песчаными берегами. Отыщете скрытые пляжи и прогуляетесь по песчаным дорожкам между островами. Узнаете легенды о русалках и разберётесь в древних традициях поклонения духам.

Описание водной прогулки

10:15 — встреча в Boat Lagoon

В одном из лучших яхтенных портов Пхукета вас встретит наш экипаж, познакомит с программой дня и обеспечит всем необходимым для комфортного путешествия. После небольшой подготовки и инструктажа мы отправляемся навстречу тропическим островам Андаманского моря.

10:30 — отправление в море

По пути на первый остров вы сможете насладиться плавным ходом яхты, морским бризом и живописными видами островов Пханг Нга.

11:30 — Ко Кхай Нок

Первый остров на нашем маршруте – Ко Кхай Нок с белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Здесь вас ждут:

Снорклинг среди ярких кораллов и разноцветных тропических рыб

SUP-сёрфинг для любителей активного отдыха

Прогулки по острову, пляжный отдых, кафе и бары с прохладительными напитками, кокосами и свежими морепродуктами

14:00 — Ко Яо Яй

После активного отдыха мы направляемся к острову Ко Яо Яй — оазису тишины и комфорта. На территории роскошного экокурорта вас ждут:

Изысканный обед в ресторане с блюдами тайской и европейской кухни

Расслабляющий отдых в тени пальм

Купание в бассейне с водопадом

16:30 — Ко Ранг Яй

Заключительный остров – Ко Ранг Яй — уединённый уголок, где можно насладиться природной гармонией и спокойствием. Здесь для вас:

Чистый песчаный пляж и купание в теплом море

Жемчужная ферма с возможностью узнать больше о процессе выращивания жемчуга

Ресторан, бар и магазин сувениров

Экскурсия на квадроциклах — по желанию

18:30 — возвращение в Boat Lagoon

После насыщенного дня мы возвращаемся в Boat Lagoon, где вас будет ждать трансфер или самостоятельное продолжение отдыха в одном из лучших ресторанов марины.

Организационные детали