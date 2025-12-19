Мои заказы

Из Пхукета по роскошным островам на яхте Monterey

Исследовать острова Ко Кхай Нок, Ко Яо Яй, Ко Ранг Яй и понежиться под солнцем
На комфортабельной яхте вы отправитесь к островам, до которых обычно не добираются путешественники. Насладитесь кристально чистыми водами и белоснежными песчаными берегами. Отыщете скрытые пляжи и прогуляетесь по песчаным дорожкам между островами. Узнаете легенды о русалках и разберётесь в древних традициях поклонения духам.
Описание водной прогулки

10:15 — встреча в Boat Lagoon

В одном из лучших яхтенных портов Пхукета вас встретит наш экипаж, познакомит с программой дня и обеспечит всем необходимым для комфортного путешествия. После небольшой подготовки и инструктажа мы отправляемся навстречу тропическим островам Андаманского моря.

10:30 — отправление в море

По пути на первый остров вы сможете насладиться плавным ходом яхты, морским бризом и живописными видами островов Пханг Нга.

11:30 — Ко Кхай Нок

Первый остров на нашем маршруте – Ко Кхай Нок с белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Здесь вас ждут:

  • Снорклинг среди ярких кораллов и разноцветных тропических рыб
  • SUP-сёрфинг для любителей активного отдыха
  • Прогулки по острову, пляжный отдых, кафе и бары с прохладительными напитками, кокосами и свежими морепродуктами

14:00 — Ко Яо Яй

После активного отдыха мы направляемся к острову Ко Яо Яй — оазису тишины и комфорта. На территории роскошного экокурорта вас ждут:

  • Изысканный обед в ресторане с блюдами тайской и европейской кухни
  • Расслабляющий отдых в тени пальм
  • Купание в бассейне с водопадом

16:30 — Ко Ранг Яй

Заключительный остров – Ко Ранг Яй — уединённый уголок, где можно насладиться природной гармонией и спокойствием. Здесь для вас:

  • Чистый песчаный пляж и купание в теплом море
  • Жемчужная ферма с возможностью узнать больше о процессе выращивания жемчуга
  • Ресторан, бар и магазин сувениров
  • Экскурсия на квадроциклах — по желанию
  • 18:30 — возвращение в Boat Lagoon
    После насыщенного дня мы возвращаемся в Boat Lagoon, где вас будет ждать трансфер или самостоятельное продолжение отдыха в одном из лучших ресторанов марины.

Организационные детали

  • В стоимость включены: путешествие на моторной яхте Monterey, страховка, питьевая вода, безалкогольные напитки, фрукты на борту, спасательный жилет, маска, трубка и ласты для подводного плавания, набор для рыбалки
  • Отдельно по желанию оплачиваются:
    — обед
    — трансфер от вашего отеля и обратно на Toyota Commuter или Isuzu MUX — 1000-2000 батов в зависимости от удалённости
    — экскурсия на квадроциклах — от 1500 батов
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет. Морские прогулки не рекомендованы беременным женщинам
  • С собой можно брать напитки и еду
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пирсе Boat Lagoon
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 210 туристов
Добро пожаловать на Пхукет! Меня зовут Игорь, я — ваш главный гид и основатель туристической компании. Мы с моей командой профессиональных гидов с 2010 года живём на этом острове и
читать дальше

знаем его как свои пять пальцев. Каждый из нас глубоко изучил местные традиции, культуру, историю и природные красоты. Мы с радостью поделимся с вами нашими знаниями и проведём по самым интересным и уникальным уголкам тропического рая.

