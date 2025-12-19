Исследовать острова Ко Кхай Нок, Ко Яо Яй, Ко Ранг Яй и понежиться под солнцем
На комфортабельной яхте вы отправитесь к островам, до которых обычно не добираются путешественники. Насладитесь кристально чистыми водами и белоснежными песчаными берегами. Отыщете скрытые пляжи и прогуляетесь по песчаным дорожкам между островами. Узнаете легенды о русалках и разберётесь в древних традициях поклонения духам.
Описание водной прогулки
10:15 — встреча в Boat Lagoon
В одном из лучших яхтенных портов Пхукета вас встретит наш экипаж, познакомит с программой дня и обеспечит всем необходимым для комфортного путешествия. После небольшой подготовки и инструктажа мы отправляемся навстречу тропическим островам Андаманского моря.
10:30 — отправление в море
По пути на первый остров вы сможете насладиться плавным ходом яхты, морским бризом и живописными видами островов Пханг Нга.
11:30 — Ко Кхай Нок
Первый остров на нашем маршруте – Ко Кхай Нок с белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Здесь вас ждут:
Снорклинг среди ярких кораллов и разноцветных тропических рыб
SUP-сёрфинг для любителей активного отдыха
Прогулки по острову, пляжный отдых, кафе и бары с прохладительными напитками, кокосами и свежими морепродуктами
14:00 — Ко Яо Яй
После активного отдыха мы направляемся к острову Ко Яо Яй — оазису тишины и комфорта. На территории роскошного экокурорта вас ждут:
Изысканный обед в ресторане с блюдами тайской и европейской кухни
Расслабляющий отдых в тени пальм
Купание в бассейне с водопадом
16:30 — Ко Ранг Яй
Заключительный остров – Ко Ранг Яй — уединённый уголок, где можно насладиться природной гармонией и спокойствием. Здесь для вас:
Чистый песчаный пляж и купание в теплом море
Жемчужная ферма с возможностью узнать больше о процессе выращивания жемчуга
Ресторан, бар и магазин сувениров
Экскурсия на квадроциклах — по желанию
18:30 — возвращение в Boat Lagoon После насыщенного дня мы возвращаемся в Boat Lagoon, где вас будет ждать трансфер или самостоятельное продолжение отдыха в одном из лучших ресторанов марины.
Организационные детали
В стоимость включены: путешествие на моторной яхте Monterey, страховка, питьевая вода, безалкогольные напитки, фрукты на борту, спасательный жилет, маска, трубка и ласты для подводного плавания, набор для рыбалки
Отдельно по желанию оплачиваются: — обед — трансфер от вашего отеля и обратно на Toyota Commuter или Isuzu MUX — 1000-2000 батов в зависимости от удалённости — экскурсия на квадроциклах — от 1500 батов
Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет. Морские прогулки не рекомендованы беременным женщинам
С собой можно брать напитки и еду
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пирсе Boat Lagoon
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Игорь — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 210 туристов
Добро пожаловать на Пхукет! Меня зовут Игорь, я — ваш главный гид и основатель туристической компании. Мы с моей командой профессиональных гидов с 2010 года живём на этом острове и читать дальше
знаем его как свои пять пальцев. Каждый из нас глубоко изучил местные традиции, культуру, историю и природные красоты. Мы с радостью поделимся с вами нашими знаниями и проведём по самым интересным и уникальным уголкам тропического рая.