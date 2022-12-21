Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ранний подъем. Главное — не проспать! Вы можете сэкономить время на завтраке, так как перекусить реально уже на месте. В 4:30 или 5 утра мы заберем вас из отеля на автомобиле. Если захотите и погода позволит, поедем не на машине, а на мотоциклах!
Рассвет на холме. Наше место назначения — вершина холма Наккерд. Здесь вас встретит 45-метровая статуя Будды, силуэт которой в предрассветных сумерках выглядит незабываемо. Вокруг — сонные джунгли с пением ранних пташек. И вот — первые лучи солнца из-за моря. Вы побудете в утренней тишине, полюбуетесь красками рассвета и видом на три пляжа — Карон, Ката, Ката Ной, понаблюдаете за проснувшимися обезьянками, сделаете фотографии.
При желании вы выпьете чашечку кофе или фруктовый шейк, позавтракаете в местном кафе, а также повесите табличку с пожеланием внутри монумента Биг Будды и завяжете веревочку-оберег на руку у монаха у подножья статуи. Если захотите, остановимся у фермы, чтобы покормить слонов. После этого мы отвезем вас обратно в отель.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы можем поехать как на машине, так и на мотоциклах, цена не меняется. Сообщите гиду в переписке, какой транспорт вы предпочитаете
Поездка подходит для детей с 12 лет
Дополнительные расходы — напитки, еда в кафе и корм для слоников (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Timur — ваша команда гидов на Пхукете
Привет. Меня зовут Тимур, я опытный гид по острову Пхукет. В моей команде работают лучшие гиды, которые покажут вам Пхукет во всей красе и расскажут увлекательные истории о каждой достопримечательности. Мы живем на острове уже больше 5 лет, за это время успели разведать секретные места, которые с радостью покажем и вам.