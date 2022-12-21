Встречать рассвет - на вершину острова Пхукет

Полюбоваться первыми лучами солнца вместе с Биг Буддой

Рано утром бывает непросто встать, но поверьте, оно того стоит! Тем более что до вершины мы домчим на машине или мотоциклах, подниматься пешком не придется. Вы окажетесь на самой высокой точке Пхукета с завораживающим видом на бухту. А когда пейзаж окрасят лучи восходящего солнца — вы точно поймете, зачем всё это было. Встретив рассвет, вы сможете взбодриться чашечкой кофе.
Встречать рассвет - на вершину острова Пхукет
Встречать рассвет - на вершину острова Пхукет
Встречать рассвет - на вершину острова Пхукет
Встречать рассвет - на вершину острова Пхукет
Встречать рассвет - на вершину острова Пхукет
Встречать рассвет - на вершину острова Пхукет
Встречать рассвет - на вершину острова Пхукет
Ближайшие даты:
19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ранний подъем. Главное — не проспать! Вы можете сэкономить время на завтраке, так как перекусить реально уже на месте. В 4:30 или 5 утра мы заберем вас из отеля на автомобиле. Если захотите и погода позволит, поедем не на машине, а на мотоциклах!

Рассвет на холме. Наше место назначения — вершина холма Наккерд. Здесь вас встретит 45-метровая статуя Будды, силуэт которой в предрассветных сумерках выглядит незабываемо. Вокруг — сонные джунгли с пением ранних пташек. И вот — первые лучи солнца из-за моря. Вы побудете в утренней тишине, полюбуетесь красками рассвета и видом на три пляжа — Карон, Ката, Ката Ной, понаблюдаете за проснувшимися обезьянками, сделаете фотографии.

При желании вы выпьете чашечку кофе или фруктовый шейк, позавтракаете в местном кафе, а также повесите табличку с пожеланием внутри монумента Биг Будды и завяжете веревочку-оберег на руку у монаха у подножья статуи. Если захотите, остановимся у фермы, чтобы покормить слонов. После этого мы отвезем вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы можем поехать как на машине, так и на мотоциклах, цена не меняется. Сообщите гиду в переписке, какой транспорт вы предпочитаете
  • Поездка подходит для детей с 12 лет
  • Дополнительные расходы — напитки, еда в кафе и корм для слоников (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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