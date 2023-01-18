Полюбоваться первыми лучами солнца вместе с Биг Буддой
Рано утром бывает непросто встать, но поверьте, оно того стоит! Тем более что до вершины мы домчим на машине или мотоциклах, подниматься пешком не придется. Вы окажетесь на самой высокой точке Пхукета с завораживающим видом на бухту. А когда пейзаж окрасят лучи восходящего солнца — вы точно поймете, зачем всё это было. Встретив рассвет, вы сможете взбодриться чашечкой кофе.
Ранний подъем. Главное — не проспать! Вы можете сэкономить время на завтраке, так как перекусить реально уже на месте. В 4:30 или 5 утра мы заберем вас из отеля на автомобиле. Если захотите и погода позволит, поедем не на машине, а на мотоциклах!
Рассвет на холме. Наше место назначения — вершина холма Наккерд. Здесь вас встретит 45-метровая статуя Будды, силуэт которой в предрассветных сумерках выглядит незабываемо. Вокруг — сонные джунгли с пением ранних пташек. И вот — первые лучи солнца из-за моря. Вы побудете в утренней тишине, полюбуетесь красками рассвета и видом на три пляжа — Карон, Ката, Ката Ной, понаблюдаете за проснувшимися обезьянками, сделаете фотографии.
При желании вы выпьете чашечку кофе или фруктовый шейк, позавтракаете в местном кафе, а также повесите табличку с пожеланием внутри монумента Биг Будды и завяжете веревочку-оберег на руку у монаха у подножья статуи. Если захотите, остановимся у фермы, чтобы покормить слонов. После этого мы отвезем вас обратно в отель.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы можем поехать как на машине, так и на мотоциклах, цена не меняется. Сообщите гиду в переписке, какой транспорт вы предпочитаете
Поездка подходит для детей с 12 лет
Дополнительные расходы — напитки, еда в кафе и корм для слоников (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 194 туристов
Привет. Меня зовут Тимур, я опытный гид по острову Пхукет. В моей команде работают лучшие гиды, которые покажут вам Пхукет во всей красе и расскажут увлекательные истории о каждой достопримечательности. Мы живем на острове уже больше 5 лет, за это время успели разведать секретные места, которые с радостью покажем и вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Тимур приехал вовремя Для меня это очень важно, я помешана на времени. Ехал аккуратно, так как я боюсь байков Тимур это учел и очень комфортно доставил до места. Очень приятный читать дальшеуменьшить
молодой человек. Учел все мои пожелания. Теперь о месте Потрясающий рассвет, если вы хотите почувствовать всю красоту этого мира, увидеть за час как сменяются краски на небе, посмотреть как огромное красное раскаленное солнце выходит поприветствовать новый день не пожалейте времени съездите на рассвете к Будде. Обязательно попробуйте потереть круг на вершине проверьте свою карму. Если круг запоет то карма чистая. Вибрации от круга проходят через все тело и вы ощутите как наполняетесь каждой клеткой вашего организма, а звук от круга оповестит всех что вы хороший человек. Встречайте рассвет на вершине Острава Пхукет.
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Н
Наталья
Отличная экскурсия!
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Е
Екатерина
Организация очень хорошая, меня сопровождали сразу 2 гида. Безопасно, комфортно) потрясеые виды) единственное, бронировала на байке, а забрали на машине. Мне не принципиален транспорт, просто интересно было попробовать 😁
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О
Оксана
Все прошло хорошо
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