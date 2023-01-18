Рано утром бывает непросто встать, но поверьте, оно того стоит! Тем более что до вершины мы домчим на машине или мотоциклах, подниматься пешком не придется. Вы окажетесь на самой высокой точке Пхукета с завораживающим видом на бухту. А когда пейзаж окрасят лучи восходящего солнца — вы точно поймете, зачем всё это было. Встретив рассвет, вы сможете взбодриться чашечкой кофе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ранний подъем. Главное — не проспать! Вы можете сэкономить время на завтраке, так как перекусить реально уже на месте. В 4:30 или 5 утра мы заберем вас из отеля на автомобиле. Если захотите и погода позволит, поедем не на машине, а на мотоциклах!

Рассвет на холме. Наше место назначения — вершина холма Наккерд. Здесь вас встретит 45-метровая статуя Будды, силуэт которой в предрассветных сумерках выглядит незабываемо. Вокруг — сонные джунгли с пением ранних пташек. И вот — первые лучи солнца из-за моря. Вы побудете в утренней тишине, полюбуетесь красками рассвета и видом на три пляжа — Карон, Ката, Ката Ной, понаблюдаете за проснувшимися обезьянками, сделаете фотографии.

При желании вы выпьете чашечку кофе или фруктовый шейк, позавтракаете в местном кафе, а также повесите табличку с пожеланием внутри монумента Биг Будды и завяжете веревочку-оберег на руку у монаха у подножья статуи. Если захотите, остановимся у фермы, чтобы покормить слонов. После этого мы отвезем вас обратно в отель.

Организационные детали