Откройте для себя удивительные острова Лао Ладинг и Хонг, где вас ждут живописные пляжи, сноркелинг и потрясающие виды со смотровых площадок.
Насладитесь отдыхом на белоснежных песчаных косах и сделайте незабываемые фото на фоне тропической природы!
Описание водной прогулки
Что вас ждёт:
- В 5:30 встреча в отеле, прибытие на пирс Boat Lagoon, знакомство с гидом и небольшой перерыв на чай, кофе. Начало в 6:30 • Отправление от пирса • Остров Lao Lading Живописный остров. Небольшой уютный пляж окруженный отвесными скалами покрытыми тропической зеленью. Здесь можно сделать красивые фото и поплавать.
- Лагуна острова Хонг • Остров Хонг Также является Национальным парком, как и предыдущий остров. Длинный красивый пляж с белым песком. Отдых на пляже, снорклинг, прогулка по джунглям. Подъем на смотровую площадку с прекрасным круговым обзором на морскую часть провинции Краби.
- Обед • Остров Nok Отдых на пляже, купание. Подъем на вершину горы откуда открываться потрясающий вид на морские окрестности.
- Песчаная коса Laem Haad Koh Yaw Красивая песчаная коса. Расположена на выходе из пролива между Ko Yao Yai и Ko Yao Noi. Красивые фото обеспечены. Можно позагорать на белом песочке. Много разных фильмов снимали в этом живописно месте. Завершение в 14:00 • Возвращение на пирс Основные моменты• Множество остановок для фотографий с потрясающими видами.
- Возможность насладиться живописной природой одного из самых красивых национальных парков Таиланда.
- Полюбуйтесь очаровательными, белоснежными пляжами и незабываемыми видами Андаманского моря.
- Погрузитесь в увлекательную историю и быт морских цыган, узнаете множество интересных фактов о их жизни и культуре.
- Проведёте незабываемое время, исследуя укромные уголки нашей планеты. Важная информация: Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ. Трансфер забирает из вашего отеля, с отдаленных пляже есть доплата за трансфер, уточняйте у организаторов (Ката/Карон/Патонг доплат нет) Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. Внимание: данная экскурсия запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране. Трансфер забирает из вашего отеля, с отдаленных пляже есть доплата за трансфер уточняйте у организаторов (Ката/Карон/Патонг доплат нет)@.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Lao Lading
- Лагуна острова Хонг
- Остров Хонг
- Остров Nok
- Песчаная коса Laem Haad Koh Yaw
Что включено
- Русско - и англоговорящий гид и экипаж
- Вход в национальные парки
- Спасательные жилеты
- Страхование от несчастных случаев
- Обед
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
- Трансфер забирает из вашего отеля, с отдаленных пляже есть доплата за трансфер, уточняйте у организаторов (Ката/Карон/Патонг доплат нет)
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
- Внимание: данная экскурсия запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, Т. К. проходит на скоростном катере или катамаране
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Maria
18 мар 2025
A
Anya
17 мар 2025
Мы за отпуск съездили на 3 экскурсии, все прошло отлично! Рекомендую
