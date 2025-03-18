Первые лучи солнца на золотых облаках, скрытые лагуны и уединённые пляжи, доисторические пещеры, знакомство с пернаканской культурой и вкусами, проверенными временем. Эта поездка станет незабываемым опытом, а я — вашим проводником в уникальный мир Таиланда.
Описание водной прогулки
Смотровая площадка «Самет-Нангше»
Здесь мы встретим рассвет. Увидим бесчисленные острова, словно окутанные золотым туманом. Здесь можно наблюдать необычный феномен, когда море и небо будто сливаются воедино.
Парк обезьян
Понаблюдаем за игривыми обитателями парка в их естественной среде. Я расскажу, какое место обезьяны занимают в тайских легендах, и как они стали неотъемлемой частью тайского фольклора.
Завтрак с видом на горы
Перекусим в кафе на вершине горы с потрясающим видом на окружающие пейзажи. Вы попробуете настоящую тайскую кухню — её рецепты веками передавались из поколения в поколение.
Пещеры провинции Краби
Некоторые из пещер, которые мы посетим, известны своими доисторическими рисунками, оставленными людьми тысячи лет назад. Археологи считают, что на них изображены охотничьи сцены и ритуальные обряды древних племён.
Острова Краби
Мы отправимся на длиннохвостой лодке к уединённым островам с белоснежными пляжами. Вы отдохнёте на мягком песке, поплаваете в море и сделаете впечатляющие фото со смотровой площадки.
Лагуна
Затем я покажу вам скрытую лагуну с огромными скалами, хранящими многовековую историю. Расскажу о её геологическом прошлом и значении для местных жителей.
Снорклинг в открытом море
По желанию вы погрузитесь в чистые воды и понаблюдаете за подводным миром. У островов Краби обитают более 200 видов тропических рыб. Если повезёт, увидите не только красочных рыб-клоунов, но и редких морских коньков, которые скромно прячутся среди рифов.
Обед в ресторане пернаканской кухни на Пхукете
Последней точкой нашего маршрута станет дом-музей и ресторан, отмеченный наградой Мишлен «Биб Гурман». Вы погрузитесь в мир, где переплелись китайские и малайские традиции. Многие блюда в этом заведении готовятся по старинным рецептам, которым уже более 100 лет.
Кому подойдёт экскурсия
Эта поездка будет интересна:
- профессиональным фотографам
- любителям природы, приключений и активного отдыха
- тем, кто интересуется культурным наследием и традициями
- романтическим парам
- семьям и друзьям
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Toyota Veloz и традиционной тайской длиннохвостой лодке
- При необходимости можем изменить маршрут по вашему желанию
Дополнительные расходы:
- Вход в национальный парк — 400 батов за чел.
- Питание в ресторанах и кафе — от 150 батов за чел.
- Фотосессия, видеосъёмка, аренда оборудования для снорклинга — по желанию (уточняйте при бронировании)