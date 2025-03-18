Представьте себе путешествие, где каждый шаг — это открытие нового и удивительного. Первые лучи солнца на золотых облаках, скрытые лагуны и уединённые пляжи, доисторические пещеры, знакомство с пернаканской культурой и вкусами, проверенными временем. Эта поездка станет незабываемым опытом, а я — вашим проводником в уникальный мир Таиланда.

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от $1000 за 1–5 человек или $200 за человека, если вас больше

Описание водной прогулки

Смотровая площадка «Самет-Нангше»

Здесь мы встретим рассвет. Увидим бесчисленные острова, словно окутанные золотым туманом. Здесь можно наблюдать необычный феномен, когда море и небо будто сливаются воедино.

Парк обезьян

Понаблюдаем за игривыми обитателями парка в их естественной среде. Я расскажу, какое место обезьяны занимают в тайских легендах, и как они стали неотъемлемой частью тайского фольклора.

Завтрак с видом на горы

Перекусим в кафе на вершине горы с потрясающим видом на окружающие пейзажи. Вы попробуете настоящую тайскую кухню — её рецепты веками передавались из поколения в поколение.

Пещеры провинции Краби

Некоторые из пещер, которые мы посетим, известны своими доисторическими рисунками, оставленными людьми тысячи лет назад. Археологи считают, что на них изображены охотничьи сцены и ритуальные обряды древних племён.

Острова Краби

Мы отправимся на длиннохвостой лодке к уединённым островам с белоснежными пляжами. Вы отдохнёте на мягком песке, поплаваете в море и сделаете впечатляющие фото со смотровой площадки.

Лагуна

Затем я покажу вам скрытую лагуну с огромными скалами, хранящими многовековую историю. Расскажу о её геологическом прошлом и значении для местных жителей.

Снорклинг в открытом море

По желанию вы погрузитесь в чистые воды и понаблюдаете за подводным миром. У островов Краби обитают более 200 видов тропических рыб. Если повезёт, увидите не только красочных рыб-клоунов, но и редких морских коньков, которые скромно прячутся среди рифов.

Обед в ресторане пернаканской кухни на Пхукете

Последней точкой нашего маршрута станет дом-музей и ресторан, отмеченный наградой Мишлен «Биб Гурман». Вы погрузитесь в мир, где переплелись китайские и малайские традиции. Многие блюда в этом заведении готовятся по старинным рецептам, которым уже более 100 лет.

Кому подойдёт экскурсия

Эта поездка будет интересна:

профессиональным фотографам

любителям природы, приключений и активного отдыха

тем, кто интересуется культурным наследием и традициями

романтическим парам

семьям и друзьям

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Toyota Veloz и традиционной тайской длиннохвостой лодке

При необходимости можем изменить маршрут по вашему желанию

Дополнительные расходы: