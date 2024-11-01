Из Пхукета на катере - к красотам провинции Краби

Исследовать загадочную пещеру, заняться снорклингом и насладиться потрясающей тайской природой
Любителям величественных скал и просторных пляжей предлагаю оценить великолепие Краби — искупаться в чистейшей воде, изучить глубины с маской, увидеть необитаемый остров и полюбоваться окрестностями со смотровых площадок. А дополнят поездку мои нескучные рассказы об истории этих мест и их секретах.
Из Пхукета на катере - к красотам провинции Краби
Из Пхукета на катере - к красотам провинции Краби
Из Пхукета на катере - к красотам провинции Краби
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Остров Хонг: красивые пляжи и виды с высоты

Водитель встретит вас у отеля и довезёт до пирса, где я и буду вас ждать. Оттуда на комфортабельном катере мы отправимся в захватывающее путешествие. Пройдём мимо живописных островов Яо Яй и Яо Ной и прибудем к острову Хонг с белоснежным песком и известняковыми скалами. По желанию высадимся на остров и поднимемся на его смотровую площадку.

Полуостров Рейли: пещера плодородия и дикий подъём

Мимо резиденции короля Таиланда направимся к полуострову Рейли, на который можно попасть только по воде. Здесь вы прогуляетесь, оцените гигантские сталактиты и сталагмиты, исследуете пещеру Прананг — пещеру плодородия. Если захотите, по дикому скальному подъёму с верёвками подниметесь на видовую площадку.

Острова Куриный и Пода: снорклинг и невероятная природа

Поедем на удивительные острова Куриный и Пода. Вы поплаваете с масками и трубками у Куриного острова и понаблюдаете за многочисленными подводными обитателями. Сделаете фотографию крошечного необитаемого острова Пода. По желанию погуляете по самим островам.

Организационные детали

  • Экскурсия не подойдёт беременным женщинам и маленьким детям (на усмотрение родителей)
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке

В стоимость включено:

  • Трансфер на автомобиле Toyota Corolla Altis или микроавтобусе от отеля до пирса и обратно
  • Поездка на двухмоторном катере
  • Безалкогольные напитки на катере
  • Аренда оборудования для снорклинга

Дополнительные расходы:

  • Выход на остров Хонг — 300 бат за взрослого, 200 бат за ребёнка
  • Выход на остров Куриный — 400 бат за взрослого, 200 бат за ребёнка
  • Выход на остров Пад — 400 бат за взрослого, 200 бат за ребёнка
  • Обед в кафе на полуострове Рейли — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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