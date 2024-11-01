Исследовать загадочную пещеру, заняться снорклингом и насладиться потрясающей тайской природой
Любителям величественных скал и просторных пляжей предлагаю оценить великолепие Краби — искупаться в чистейшей воде, изучить глубины с маской, увидеть необитаемый остров и полюбоваться окрестностями со смотровых площадок. А дополнят поездку мои нескучные рассказы об истории этих мест и их секретах.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание водной прогулки
Остров Хонг: красивые пляжи и виды с высоты
Водитель встретит вас у отеля и довезёт до пирса, где я и буду вас ждать. Оттуда на комфортабельном катере мы отправимся в захватывающее путешествие. Пройдём мимо живописных островов Яо Яй и Яо Ной и прибудем к острову Хонг с белоснежным песком и известняковыми скалами. По желанию высадимся на остров и поднимемся на его смотровую площадку.
Полуостров Рейли: пещера плодородия и дикий подъём
Мимо резиденции короля Таиланда направимся к полуострову Рейли, на который можно попасть только по воде. Здесь вы прогуляетесь, оцените гигантские сталактиты и сталагмиты, исследуете пещеру Прананг — пещеру плодородия. Если захотите, по дикому скальному подъёму с верёвками подниметесь на видовую площадку.
Острова Куриный и Пода: снорклинг и невероятная природа
Поедем на удивительные острова Куриный и Пода. Вы поплаваете с масками и трубками у Куриного острова и понаблюдаете за многочисленными подводными обитателями. Сделаете фотографию крошечного необитаемого острова Пода. По желанию погуляете по самим островам.
Организационные детали
Экскурсия не подойдёт беременным женщинам и маленьким детям (на усмотрение родителей)
Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке
В стоимость включено:
Трансфер на автомобиле Toyota Corolla Altis или микроавтобусе от отеля до пирса и обратно
Поездка на двухмоторном катере
Безалкогольные напитки на катере
Аренда оборудования для снорклинга
Дополнительные расходы:
Выход на остров Хонг — 300 бат за взрослого, 200 бат за ребёнка
Выход на остров Куриный — 400 бат за взрослого, 200 бат за ребёнка
Выход на остров Пад — 400 бат за взрослого, 200 бат за ребёнка
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коля — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 361 туриста
Меня зовут Коля, я живу на Пхукете более 10 лет и неплохо владею тайским языком. Увлекаюсь мотоциклами, велосипедами и пешим туризмом. Покажу вам Таиланд изнутри и с радостью адаптирую любую экскурсию под ваши индивидуальные пожелания. До скорой встречи!