Любителям величественных скал и просторных пляжей предлагаю оценить великолепие Краби — искупаться в чистейшей воде, изучить глубины с маской, увидеть необитаемый остров и полюбоваться окрестностями со смотровых площадок. А дополнят поездку мои нескучные рассказы об истории этих мест и их секретах.

Описание водной прогулки

Остров Хонг: красивые пляжи и виды с высоты

Водитель встретит вас у отеля и довезёт до пирса, где я и буду вас ждать. Оттуда на комфортабельном катере мы отправимся в захватывающее путешествие. Пройдём мимо живописных островов Яо Яй и Яо Ной и прибудем к острову Хонг с белоснежным песком и известняковыми скалами. По желанию высадимся на остров и поднимемся на его смотровую площадку.

Полуостров Рейли: пещера плодородия и дикий подъём

Мимо резиденции короля Таиланда направимся к полуострову Рейли, на который можно попасть только по воде. Здесь вы прогуляетесь, оцените гигантские сталактиты и сталагмиты, исследуете пещеру Прананг — пещеру плодородия. Если захотите, по дикому скальному подъёму с верёвками подниметесь на видовую площадку.

Острова Куриный и Пода: снорклинг и невероятная природа

Поедем на удивительные острова Куриный и Пода. Вы поплаваете с масками и трубками у Куриного острова и понаблюдаете за многочисленными подводными обитателями. Сделаете фотографию крошечного необитаемого острова Пода. По желанию погуляете по самим островам.

Организационные детали

Экскурсия не подойдёт беременным женщинам и маленьким детям (на усмотрение родителей)

Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке

В стоимость включено:

Трансфер на автомобиле Toyota Corolla Altis или микроавтобусе от отеля до пирса и обратно

Поездка на двухмоторном катере

Безалкогольные напитки на катере

Аренда оборудования для снорклинга

Дополнительные расходы: