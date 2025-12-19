Вы — команда исследователей, которая прибывает на Пхукет, чтобы раскрыть тайну старинного талисмана.
По легенде, он принадлежал семье первых переселенцев, которые жили в китайско-португальском квартале, и помогал им сохранять удачу. Со временем его фрагменты рассыпались по городу. Вам нужно разгадать загадки, узнать историю Пхукета и найти спрятанное сокровище.
По легенде, он принадлежал семье первых переселенцев, которые жили в китайско-португальском квартале, и помогал им сохранять удачу. Со временем его фрагменты рассыпались по городу. Вам нужно разгадать загадки, узнать историю Пхукета и найти спрятанное сокровище.
Описание квеста
Чтобы восстановить легенду о талисмане, вы должны:
- пройти по следам семьи через китайско-португальские шопхаусы, маленькие храмы и семейные святыни, колоритные дворики, яркие фотозоны и знаковые точки Старого города.
- заметить символы, которые не видят обычные туристы.
- расшифровать знаки и разгадать загадки, связанные с традициями Пхукета.
Почему квест нравится детям
- Это игра — никакой скучной информации.
- Короткие задания и быстрые результаты.
- Возможность почувствовать себя исследователями.
- Реальное нахождение сокровищ в городе.
Почему квест нравится взрослым
- Контент про культуру и традиции Пхукета легко усваивается через игру.
- Безопасный маршрут по пешеходным улочкам.
- Удобный формат с телеграм-ботом.
- Без привязки к другим группам.
Организационные детали
- Квест ведёт телеграм-бот.
- В случае непогоды квест можно пройти в другой день без доплаты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У статуи Золотого дракона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олика — ваш гид на Пхукете
Провела экскурсии для 32 туристов
Привет, я Олика, и у меня шило в одном месте. Впервые до Пхукета я доехала по земле автостопом из России, проехав Монголию, Китай, Вьетнам и Лаос. Я слишком люблю путешествовать
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Пхукет для всей семьи
Большой Будда и смотровые площадки в компании профессионального гида
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$200
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать на Пхукет
Увидеть основные локации острова, полюбоваться улочками Пхукет-Тауна и видами со смотровых площадок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
26 дек в 08:00
$40 за человека
-
40%
Индивидуальная
до 6 чел.
Пхукет изнутри
Посетить знаковые и тайные места острова на душевной обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
21 дек в 06:30
$354
$590 за всё до 6 чел.