Квест на Пхукете «Тайны Старого города»

Самостоятельное весёлое приключение для всей семьи - без гида
Вы — команда исследователей, которая прибывает на Пхукет, чтобы раскрыть тайну старинного талисмана.

По легенде, он принадлежал семье первых переселенцев, которые жили в китайско-португальском квартале, и помогал им сохранять удачу. Со временем его фрагменты рассыпались по городу. Вам нужно разгадать загадки, узнать историю Пхукета и найти спрятанное сокровище.
Описание квеста

Чтобы восстановить легенду о талисмане, вы должны:

  • пройти по следам семьи через китайско-португальские шопхаусы, маленькие храмы и семейные святыни, колоритные дворики, яркие фотозоны и знаковые точки Старого города.
  • заметить символы, которые не видят обычные туристы.
  • расшифровать знаки и разгадать загадки, связанные с традициями Пхукета.

Почему квест нравится детям

  • Это игра — никакой скучной информации.
  • Короткие задания и быстрые результаты.
  • Возможность почувствовать себя исследователями.
  • Реальное нахождение сокровищ в городе.

Почему квест нравится взрослым

  • Контент про культуру и традиции Пхукета легко усваивается через игру.
  • Безопасный маршрут по пешеходным улочкам.
  • Удобный формат с телеграм-ботом.
  • Без привязки к другим группам.

Организационные детали

  • Квест ведёт телеграм-бот.
  • В случае непогоды квест можно пройти в другой день без доплаты.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У статуи Золотого дракона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олика
Олика — ваш гид на Пхукете
Провела экскурсии для 32 туристов
Привет, я Олика, и у меня шило в одном месте. Впервые до Пхукета я доехала по земле автостопом из России, проехав Монголию, Китай, Вьетнам и Лаос. Я слишком люблю путешествовать
читать дальше

и хочу, чтобы таких, как я, было больше. Я живу на Пхукете, хотя, по правде говоря, не хотела его даже посещать — но жизнь жестока))) У меня непереносимость толп людей и туристических локаций, поэтому я постоянно ищу места, о которых не напишут ни в каких путеводителях. И покажу их вам!

