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Пхукет изнутри

Посетить знаковые и тайные места острова на душевной обзорной экскурсии
Пхукет — шкатулка с драгоценностями, где каждый найдет для себя что-то интересное. И я вам в этом помогу! Покажу смотровые площадки и храмы, где нет толп туристов. Проведу по извилистым улицам Старого города и поделюсь особенностями колониальной архитектуры. А если пожелаете, устрою для вас веселый экспресс-курс по тайскому языку.
4.8
14 отзывов
Пхукет изнутри
Пхукет изнутри
Пхукет изнутри

Описание экскурсии

Пхукет: смотровые площадки, храмы и мангровые леса

Мы посетим Старый город: пройдем по колоритным улицам, рассмотрим дома в китайско-португальском стиле и образцы местного стрит-арта. А еще прокатимся по Каменному мосту, погуляем по мангровому лесу и понаблюдаем за его обитателями. Посетим самые красивые буддийские храмы и заедем на гору, с которой открывается панорамный вид на Пхукет и ближайшие острова: Пхи-Пхи, Яо, Майтон и Тапао. Кроме того, прикоснемся к аутентичному быту местных жителей и «морских цыган».

Секреты тайского языка и полезные советы

В пути вы пройдете короткий увлекательный курс по тайскому языку. Я раскрою интересные особенности местного словообразования, произношения и правописания. А также проведу забавные параллели с русским языком. Помимо этого, вы получите огромное количество полезных практических советов: какие блюда тайской кухни попробовать, как разобраться в экзотических фруктах, что и где купить по нетуристическим ценам и какие еще места посмотреть в Таиланде.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле класса SUV: семиместном комфортабельном внедорожнике с климат-контролем и тремя рядами сидений
  • Вода в автомобиле включена в стоимость
  • Я готов скорректировать маршрут исходя из ваших интересов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коля
Коля — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 622 туристов
Я живу в Таиланде с 2010 года и неплохо владею тайским языком. Я проехал всю страну с юга на север и с запада на восток и особенно люблю северные горные
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районы Таиланда, местный климат и менталитет людей. Увлекаюсь мотоциклами, велосипедами и пешим туризмом. Организую здесь экскурсии и работаю только с проверенными лицензированными тайскими гидами, некоторые из них немного владеют русским языком. Мы покажем вам Таиланд изнутри и с радостью адаптируем любую экскурсию под ваши индивидуальные пожелания.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Сегодня мы ездили с Николаем на экскурсию и остались очень довольны организацией, поездкой, комфортом и интереснейшими рассказами. Николай приехал за нами в отель вовремя, машина очень удобная, для каждого была
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бутылочка с водой. Мы высказали пожелания заехать еще в контактные зоопарки, с них и начали. Так как после пандемии пхукетский зоо закрылся и закрылись почти все шоу с животными, мы поехали туда, где Николая знают и пускают как старого знакомого. На крокодиловой ферме, некогда процветавшей, сейчас, к сож, запустение и туда не возят туристов, но там остались крокодилы и один единственный сотрудник фермы. Он и провел для нас эксклюзивное шоу - мы кормили крокодилов куриным мясом с удочки, а потом фотографировались с крокодилом, держа его за хвост, было страшно, но интересно, много позитивных эмоций. Потом съездили на змеиную ферму, посмотрели шоу с кобрами и прослушали лекцию о препаратах на основе змеиного яда, можно ничего не покупать, а только послушать. Потом посетили буддистский храм, где хранится прах Будды. Потом погуляли по мангровому лесу. И поехали в центр Пхукет-таун, где погуляли по центральной улице с красивыми домами в китайско-португальском стиле, зашли в отель, где снимали сцены с Леонардо Ди Каприо в фильме «Пляж», поели в японском ресторане. Затем Николай, по нашей просьбе, завез нас в дешевый магазин корейской косметики и мы накупили там разных масочек и кремов, себе и в подарок (дешевле, чем в Москве раза в три или четыре), женский состав нашей группы остался в полном восторге. Потом приехали в отель. Николай все время в дороге что-то рассказывал - о тайцах, местном быте, о пляжах, дал много полезных советов. Мы чудесно провели время, почти не устали, несмотря на жару, всё было в меру и по делу. Наша огромная благодарность Николаю за доброжелательность, индивидуальный подход, умение рассказывать!

Сегодня мы ездили с Николаем на экскурсию и остались очень довольны организацией, поездкой, комфортом и интереснейшими
Сегодня мы ездили с Николаем на экскурсию и остались очень довольны организацией, поездкой, комфортом и интереснейшими
Сегодня мы ездили с Николаем на экскурсию и остались очень довольны организацией, поездкой, комфортом и интереснейшими
Сегодня мы ездили с Николаем на экскурсию и остались очень довольны организацией, поездкой, комфортом и интереснейшими
Сегодня мы ездили с Николаем на экскурсию и остались очень довольны организацией, поездкой, комфортом и интереснейшими
Сегодня мы ездили с Николаем на экскурсию и остались очень довольны организацией, поездкой, комфортом и интереснейшими
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Надежда
Прекрасный день с прекрасным гидом!
Получили даже больше, чем рассчитывали: отличные локации, Николай много знает про Пхукет, давно здесь живет и знает остров изнутри.
Крутая рекомендация по обеду в Пхукет таун, очень
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вкусно и дешево, да ещё и атмосферно!
Николай учел все наши пожелания по передвижениям. Мега удобно, что заехал прямо в отель и привёз сюда же.
Готовьтесь, что будет много-много-много интереснейшей информации! Мне показалось, что Николай знает ВСЁ! Мы услышали ответы на все наши вопросы, а мы бывалые путешественники и нам много интересно!
Очень круто, что Николай немного рассказывал про тайский язык и это очень удобно, что он сам на нем говорит, это сильно помогало при заказе обеда в местном Кафе и у храмов, нас пустили даже туда, где было закрыто 🤗.
Однозначная рекомендация! Не пожалеете нисколечко! Даже завидую тем, кто еще не был на этой экскурсии, вам будет очень интересно!

Прекрасный день с прекрасным гидом!
Прекрасный день с прекрасным гидом!
Прекрасный день с прекрасным гидом!
Прекрасный день с прекрасным гидом!
Прекрасный день с прекрасным гидом!
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О
Замечательная экскурсия. Интересно, информативно и не скучно. Николай прекрасный собеседник, о Пхукете знает всё и даже больше. У нас были определенные пожелания к экскурсионной программе. Николай составил программу так, чтобы
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все они были выполнены. Объехали весь Пхукет и даже заглянули на материк. Узнали об особенностях тайского языка, об интересных, не исхоженных туристами местах, об отелях и пляжах. Спасибо огромное Николаю как гиду и как человеку за прекрасно проведенное время.

Замечательная экскурсия. Интересно, информативно и не скучно. Николай прекрасный собеседник, о Пхукете знает всё и даже
Замечательная экскурсия. Интересно, информативно и не скучно. Николай прекрасный собеседник, о Пхукете знает всё и даже
Замечательная экскурсия. Интересно, информативно и не скучно. Николай прекрасный собеседник, о Пхукете знает всё и даже
Замечательная экскурсия. Интересно, информативно и не скучно. Николай прекрасный собеседник, о Пхукете знает всё и даже
Замечательная экскурсия. Интересно, информативно и не скучно. Николай прекрасный собеседник, о Пхукете знает всё и даже
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Светлана
Очень интересный рассказчик, Николай замечательный гид проводник, нам понравилось. Еще отвез нас в магазины по пути, где мы приобрели всякие мелочи(сушеное манго, кокос, крема)
Экскурсия длилась даже большего 2 часа, чем
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заявлено. И денег с нас за это не взяли. Заехали и за жемчугом, и в парк тигров, и на крокодиловую ферму и на змеиную ферму, а также в старый город и в храм. Николай пунктуальный, вежливый, коммуникабельный. Своих денег экскурсия стоит однозначно. Спасибо большое

Очень интересный рассказчик, Николай замечательный гид проводник, нам понравилось. Еще отвез нас в магазины по пути,
Очень интересный рассказчик, Николай замечательный гид проводник, нам понравилось. Еще отвез нас в магазины по пути,
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М
Николай, это гид-экскурсовод от Бога, показал и рассказал такое, что сложно представить на этом маленьком острове. Очень познавательная экскурсия, море эмоций и впечатлений! Если бы можно было поставить оценку «6», я бы ее поставил. Отдельно хочу отметить экскурс по Тайскому языку, не реально интересно, как на самом лучшем уроке в Вашей жизни. Пишу отзывы редко, но эту экскурсию Рекомендую!!!
Николай, это гид-экскурсовод от Бога, показал и рассказал такое, что сложно представить на этом маленьком острове.
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Татьяна
Экскурсия нам понравилась! Николай забрал нас и наших друзей из отелей, отвёз в те точки, которые мы совместно согласовали. На змеиной ферме таец увооачивался от бросков кобры, не с первого
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раза, но все же поцеловал её в капюшон 🙈 Если они и правда не с удалёнными железа и, а ядовитые, то это очень страшно! Потом втюхивали лекарства змеиные, но зато посещение бесплатно. Там все на поток поставлено, рассказывают интересно, но прям конвейер. На крокодиловой ферме заброшенной никакой постановки, но по эмоциям мне больше зашло. Храм посмотрели, смотровую площадку. Во время переездов приятно болтали. Возможно это даже лучше заученной лекции в автобусе. Можно уточнить именно те моменты, которые интересны. В целом поездку рекомендую! Не в чистом виде экскурсия, а именно от местного жителя тур по интересным местам)

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