Пхукет — шкатулка с драгоценностями, где каждый найдет для себя что-то интересное. И я вам в этом помогу! Покажу смотровые площадки и храмы, где нет толп туристов. Проведу по извилистым улицам Старого города и поделюсь особенностями колониальной архитектуры. А если пожелаете, устрою для вас веселый экспресс-курс по тайскому языку.

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Описание

Что вас ожидает

Пхукет: смотровые площадки, храмы и мангровые леса

Мы посетим Старый город: пройдем по колоритным улицам, рассмотрим дома в китайско-португальском стиле и образцы местного стрит-арта. А еще прокатимся по Каменному мосту, погуляем по мангровому лесу и понаблюдаем за его обитателями. Посетим самые красивые буддийские храмы и заедем на гору, с которой открывается панорамный вид на Пхукет и ближайшие острова: Пхи-Пхи, Яо, Майтон и Тапао. Кроме того, прикоснемся к аутентичному быту местных жителей и «морских цыган».

Секреты тайского языка и полезные советы

В пути вы пройдете короткий увлекательный курс по тайскому языку. Я раскрою интересные особенности местного словообразования, произношения и правописания. А также проведу забавные параллели с русским языком. Помимо этого, вы получите огромное количество полезных практических советов: какие блюда тайской кухни попробовать, как разобраться в экзотических фруктах, что и где купить по нетуристическим ценам и какие еще места посмотреть в Таиланде.

Организационные детали