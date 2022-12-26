Описание экскурсии
Пхукет: смотровые площадки, храмы и мангровые леса
Мы посетим Старый город: пройдем по колоритным улицам, рассмотрим дома в китайско-португальском стиле и образцы местного стрит-арта. А еще прокатимся по Каменному мосту, погуляем по мангровому лесу и понаблюдаем за его обитателями. Посетим самые красивые буддийские храмы и заедем на гору, с которой открывается панорамный вид на Пхукет и ближайшие острова: Пхи-Пхи, Яо, Майтон и Тапао. Кроме того, прикоснемся к аутентичному быту местных жителей и «морских цыган».
Секреты тайского языка и полезные советы
В пути вы пройдете короткий увлекательный курс по тайскому языку. Я раскрою интересные особенности местного словообразования, произношения и правописания. А также проведу забавные параллели с русским языком. Помимо этого, вы получите огромное количество полезных практических советов: какие блюда тайской кухни попробовать, как разобраться в экзотических фруктах, что и где купить по нетуристическим ценам и какие еще места посмотреть в Таиланде.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле класса SUV: семиместном комфортабельном внедорожнике с климат-контролем и тремя рядами сидений
- Вода в автомобиле включена в стоимость
- Я готов скорректировать маршрут исходя из ваших интересов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Получили даже больше, чем рассчитывали: отличные локации, Николай много знает про Пхукет, давно здесь живет и знает остров изнутри.
Крутая рекомендация по обеду в Пхукет таун, очень
Экскурсия длилась даже большего 2 часа, чем