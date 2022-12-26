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бутылочка с водой. Мы высказали пожелания заехать еще в контактные зоопарки, с них и начали. Так как после пандемии пхукетский зоо закрылся и закрылись почти все шоу с животными, мы поехали туда, где Николая знают и пускают как старого знакомого. На крокодиловой ферме, некогда процветавшей, сейчас, к сож, запустение и туда не возят туристов, но там остались крокодилы и один единственный сотрудник фермы. Он и провел для нас эксклюзивное шоу - мы кормили крокодилов куриным мясом с удочки, а потом фотографировались с крокодилом, держа его за хвост, было страшно, но интересно, много позитивных эмоций. Потом съездили на змеиную ферму, посмотрели шоу с кобрами и прослушали лекцию о препаратах на основе змеиного яда, можно ничего не покупать, а только послушать. Потом посетили буддистский храм, где хранится прах Будды. Потом погуляли по мангровому лесу. И поехали в центр Пхукет-таун, где погуляли по центральной улице с красивыми домами в китайско-португальском стиле, зашли в отель, где снимали сцены с Леонардо Ди Каприо в фильме «Пляж», поели в японском ресторане. Затем Николай, по нашей просьбе, завез нас в дешевый магазин корейской косметики и мы накупили там разных масочек и кремов, себе и в подарок (дешевле, чем в Москве раза в три или четыре), женский состав нашей группы остался в полном восторге. Потом приехали в отель. Николай все время в дороге что-то рассказывал - о тайцах, местном быте, о пляжах, дал много полезных советов. Мы чудесно провели время, почти не устали, несмотря на жару, всё было в меру и по делу. Наша огромная благодарность Николаю за доброжелательность, индивидуальный подход, умение рассказывать!