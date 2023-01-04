Пхукет изнутри

Посетить знаковые и тайные места острова на душевной обзорной экскурсии

Пхукет — шкатулка с драгоценностями, где каждый найдет для себя что-то интересное. И я вам в этом помогу! Покажу смотровые площадки и храмы, где нет толп туристов. Проведу по извилистым улицам Старого города и поделюсь особенностями колониальной архитектуры. А если пожелаете, устрою для вас веселый экспресс-курс по тайскому языку.
Пхукет изнутри
Пхукет изнутри
Пхукет изнутри
Пхукет изнутри
Пхукет изнутри
Пхукет изнутри
Пхукет изнутри
Пхукет изнутри
Пхукет изнутри
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пхукет: смотровые площадки, храмы и мангровые леса

Мы посетим Старый город: пройдем по колоритным улицам, рассмотрим дома в китайско-португальском стиле и образцы местного стрит-арта. А еще прокатимся по Каменному мосту, погуляем по мангровому лесу и понаблюдаем за его обитателями. Посетим самые красивые буддийские храмы и заедем на гору, с которой открывается панорамный вид на Пхукет и ближайшие острова: Пхи-Пхи, Яо, Майтон и Тапао. Кроме того, прикоснемся к аутентичному быту местных жителей и «морских цыган».

Секреты тайского языка и полезные советы

В пути вы пройдете короткий увлекательный курс по тайскому языку. Я раскрою интересные особенности местного словообразования, произношения и правописания. А также проведу забавные параллели с русским языком. Помимо этого, вы получите огромное количество полезных практических советов: какие блюда тайской кухни попробовать, как разобраться в экзотических фруктах, что и где купить по нетуристическим ценам и какие еще места посмотреть в Таиланде.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле класса SUV: семиместном комфортабельном внедорожнике с климат-контролем и тремя рядами сидений
  • Вода в автомобиле включена в стоимость
  • Я готов скорректировать маршрут исходя из ваших интересов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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