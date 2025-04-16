Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 отзыв

Оксана Ваш гид на Пхукете Водная прогулка Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов На чём проводится На катере Можно с детьми Да $90 за человека

Описание водной прогулки Программа идеально подойдет для тех, кто уже не первый раз на Пхукете, и уже посетил все популярные острова. Мы предлагаем вам маршрут по неизвестным и мало людным островам. У вас будет много времени чтобы покупаться в кристально чистом море, поваляться на пляже с белым песком под пальмами и, конечно же, сделать множество ярких фотографий.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мы посетим с вами остров Яйо Яй

Лагуну Хонг

Остров Хонг

Острова Лао ладин

Пак Бия

Кай Нок Что включено Трансфер от (до) отеля на Пхукете, программа на скоростном катере, русский гид, обед, билеты в нац парки. Что не входит в цену Суверниры Где начинаем и завершаем? Начало: Мы заберем вас с отеля на Пхукете Завершение: Мы привезем вас обратно в отель Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.