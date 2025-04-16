Описание водной прогулкиПрограмма идеально подойдет для тех, кто уже не первый раз на Пхукете, и уже посетил все популярные острова. Мы предлагаем вам маршрут по неизвестным и мало людным островам. У вас будет много времени чтобы покупаться в кристально чистом море, поваляться на пляже с белым песком под пальмами и, конечно же, сделать множество ярких фотографий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы посетим с вами остров Яйо Яй
- Лагуну Хонг
- Остров Хонг
- Острова Лао ладин
- Пак Бия
- Кай Нок
Что включено
- Трансфер от (до) отеля на Пхукете, программа на скоростном катере, русский гид, обед, билеты в нац парки.
Что не входит в цену
- Суверниры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас с отеля на Пхукете
Завершение: Мы привезем вас обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
16 апр 2025
Очень понравилось отношение организаторов - быстрое решение нестандартной задачи…. там мы немножко ошиблись при выборе количества людей! Сама экскурсия очень красочная, быстрая - не устаешь - так как происходит постоянная смена пейзажей. Катер просто класс скоростной) Особая благодарность гиду Владу за внимательное отношение к клиентам - все расскажет, покажет, ответит на любой вопрос по экскурсии! РЕКОМЕНДУЕМ)
