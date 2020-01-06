3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Жемчужины Андамана за один день

Острова как в кино, белоснежные пляжи, пещеры, снорклинг и катание на каноэ

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Это путешествие позволит вам за один день посетить главные достопримечательности таиландских островов.

Вы исследуете пещеры и скалы, искупаетесь в омолаживающих водах лагуны Пиле, понаблюдаете за подводной жизнью и отдохнете на пляжах Пхи-Пхи, где песок нежен, как мука.

Уникальная природа Таиланда сделает поездку незабываемой.
$128 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 9 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день

Что вас ожидает

Острова залива Пханг Нга
Вы отправитесь на осмотр «коллекции» красивейших мест Андаманского моря. На скоростной лодке проплывете по заливу Пханг Нга, где насчитывается около сотни островков. Мы высадимся на один из самых известных — остров Джеймса Бонда, где снимали фильм «Человек с золотым пистолетом». На каноэ вы доберетесь до пещер островов Панак и Хонг, увидите сталактиты и сталагмиты, летучих мышей и мангровые заросли. А после отдохнете на пляже Райлей, который занесен в список ЮНЕСКО — это очень романтичное место.

Пляжи и бухты архипелага Пхи-Пхи
Мы посетим два самых крупных острова архипелага — Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Лей. После обеда вы прогуляетесь к пляжу обезьян и заглянете в священную пещеру викингов. Окунетесь в голубые воды лагуны Пиле, окруженной высокими скалами — и самой глубокой в Таиланде. Фанаты Леонардо Ди Каприо будут рады посетить бухту Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж». А после вас ждет действительно райское наслаждение на острове Баунти (Бамбу). Нетронутый цивилизацией, он сохранил тихую и удивительную атмосферу спокойствия. Прекрасным завершением станет снорклинг у острова Майтон, чьи коралловые рифы всех цветов радуги дали кров удивительнейшим морским обитателям.

Подробная программа

  • 6:00 Сбор из отелей;
  • Отправление к заливу Пханг Нга;
  • Остров Джеймса Бонда, возможность сфотографировать острова Тапу и Као Пинг Кан;
  • Осмотр горных пород (сталактитов и сталагмитов) возле острова Панак;
  • Катание на каное у острова Хонг;
  • Посещение пещеры Прананг (пещеры плодородия), пляж Райлей;
  • Отправление к островам Пхи-Пхи;
  • Снорклинг и купание у бухты Тонсай, обед;
  • Посещение пляжа обезьян;
  • Осмотр пещеры викингов, лагуны Пиле, бухты Ло Сама, купание вблизи коралловых рифов;
  • Осмотр достопримечательностей бухты Майя, где снимался фильм «Пляж»;
  • Свободное время на острове Бамбу;
  • Снорклинг у острова Майтон в кристально чистой воде над коралловым рифом;
  • Возвращение на Пхукет, трансфер в отель.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на скоростной лодке, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до года
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: обед, трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно, страховка, спасательный жилет, трубки и маски для плавания
  • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день

Экскурсия проводится в понедельник и пятницу в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Постараюсь быть объективной.
Трансфер (заказывали индивидуальный) - водитель опоздал. утром, когда хочется поспать лишние полчаса - это обидно.
Место сбора - все организованно хорошо. Были предложены бесплатные закуски. Минус - туалет, который использовали в основном для переодевания, на огромное количество народу был один.
Ласты,оказалось,надо брать в аренду (ну тут сама виновата, не внимательно смотрела условия). Коралки продают за 200 бат, перед посадкой на катер из можно купить уже за 100.
Купить стоит скорее из гигиенических соображений. По катеру все передвигаются босиком, в том числе в туалете, а скорость у катера такая, что весь пол там залит.
До обеда экскурсии как таковой не было. Была долгая, утомительная, трясучая езда по часу между островами. И стоянки по полчаса. Перед высадкой наш экскурсовод Дмитрий давал краткую информацию. К обеду уже бунтовало полкатера.
На обед повезли в ресторан с шведским столом. Выбор блюд скудный, но это обычно для экскурсий. Сам ресторан грязный.
После обеда программа была более интересной. Переезды не столь длительны. Дмитрий шутил, настроение улучшилось.
Но в общем - не рекомендую.
7 февраля 2019
Отлично организованная экскурсия! Интересно, безопасно, комфортно!
25 января 2019
Очень хорошая екскурсия. Организаторы, гид, и команда, все стараються угодить всем гостям. Советую!

Алексей проводит ещё 23 экскурсии

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6 отзывов
Белоснежные пляжи, коралловые рифы и фантастические лагуны
За один день вы успеете посетить три потрясающих острова в Андаманском море. Вы побываете на недавно открытом частном острове Майтон, откроете белоснежные, похожие на муку, пляжи Корала, окруженного красочными рифами, а на Раче поплаваете в одной из прекрасных лагун и пообедаете в приятном местном ресторанчике.

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