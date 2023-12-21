3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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бухту Тонсай. Обед был в деревне морских цыган, что тоже противоречит программе экскурсии, при этом сам обед был очень низкого качества, а еды едва ли хватило всем участникам экскурсии.

В целом же организация экскурсии очень сильно разочаровывает. Начну с того, что по программе трансфер из отеля в 6 утра, однако, накануне нам сообщили, что автобус приедет в 6:30-7.00, по факту же автобус прибыл только в 7:10, далее вас привозят в некий сортировочный центр, где жуткая толпа народу (порядка 100 человек одновременно ютятся в тесном посещении), в этом месте мы ждали фактического начала экскурсии около часа. При этом, за этот час тебя агитируют покупать предлагаемый в этом сортировочном центре инвентарь, к примеру, говорят, что обязательно нужно купить обувь против морских ежей, показывают страшные фото проколотых ног, что очень сильно впечатляет и 90% участников экскурсии бегут покупать эту обувь по завышенным ценам. Также, для пущей убедительности, организаторы рассказывают о том, что на лодке нельзя ходить в своих шлепках, а только в этой специальной обуви либо босяком. Не нужно вестись на эти рассказы, за время нашей экскурсии мы не встретили ни одного морского ежа (хотя организаторы уверяли, что именно сейчас сезон морских ежей), также, весь экипаж лодки ходил в обычных шлепках, удивительно почему же участникам экскурсии нельзя? К слову, до экскурсии нам присылали список вещей, которые необходимо взять с собой. Там указано только «обувь, которую не жалко намочить». И тем более, те тапочки, которые они продавали, это обычные аквашузы, у них тонкая резиновая подошва, которая вряд ли заметно защитит от морских ежей, эта обувь предназначена для защиты от кораллов.

Ну что же, наконец-то мы загрузились на лодку (пусть и с большим отставанием от графика), первые два места мы посетили согласно плану экскурсии, а далее программа оказалась совершенно иная. На наш вопрос к организаторам относительно той программы экскурсии, которую мы купили на Трипстере, внятного ответа не получили, мол у нас вот эта программа, а где Вы другую увидели, мы не знаем. Экскурсовод нам и вовсе сказал, что он не организатор и экскурсию мы брали у других людей, а он просто проводит. То есть получается, что одни продают экскурсии, а совсем другие люди их проводят. Интересно, а фактическая экскурсия стоила такую немаленькую сумму, какую заплатили мы именно за указанную программу? Сразу же написали Алексею, у которого собственно на данном сайте и бронировали экскурсию, однако никакого ответа от него так и не получили. Очень печально, что организатор экскурсий так относится к своим клиентам. Бронировали данную экскурсию только из-за хорошей программы, которая позволяет осмотреть все основные достопримечательности за 1 день, но по факту получили базовую экскурсию, которая явно не стоит своих денег. Но самое смешное, что даже фактическая программа экскурсии не была выполнена, из-за плохой организации, позднего начала экскурсии и отлива в море, в несколько мест мы не успели. Никому не рекомендую данную экскурсию, а также все другие экскурсионные программы, которые организовывает Алексей.