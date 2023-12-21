3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Групповая прогулка «Жемчужины Андамана»

Острова как в кино, белоснежные пляжи, пещеры, снорклинг и катание на каноэ
На скоростной лодке в группе до 40 человек вы осмотрите главные достопримечательности таиландских островов.

Увидите пещеры и скалы, искупаетесь в омолаживающих водах лагуны Пиле, понаблюдаете за подводной жизнью и отдохнете на пляжах Пхи-Пхи, где песок нежен, как мука.
4
6 отзывов
Групповая прогулка «Жемчужины Андамана»
Групповая прогулка «Жемчужины Андамана»
Групповая прогулка «Жемчужины Андамана»

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Острова залива Пханг Нга

Мы проплывём по заливу, где насчитывается около сотни островков, и высадимся на одном из самых известных — острове Джеймса Бонда. Здесь снимали фильм «Человек с золотым пистолетом». На каноэ вы доберётесь до пещер островов Панак и Хонг, увидите сталактиты и сталагмиты, летучих мышей и мангровые заросли, посетите рынок морских цыган и пообедаете в местном ресторане. А после понежитесь на пляже острова Ко Хонг.

Пляжи и бухты архипелага Пхи-Пхи

Мы посетим два самых крупных острова архипелага — Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Лей. После обеда вы прогуляетесь к пляжу обезьян и заглянете в священную пещеру викингов. Окунетесь в голубые воды лагуны Пиле, окруженной высокими скалами — и самой глубокой в Таиланде. Фанаты Леонардо Ди Каприо будут рады посетить бухту Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж». Завершением станет снорклинг среди коралловых рифов у острова Майтон.

Подробная программа

  • 06.00. Встреча из отеля. Прибытие на пирс, встреча с гидом, перерыв на чай и кофе.
  • 08:00. Отправление от пирса в бухту Пханг Нга
  • 08:40. Осмотр достопримечательностей Ко Панак, удивительного острова в заливе Пханг Нга. Геологическая история района.
  • 09:30. Остановка на острове Джеймса Бонда (Кхао Пинг Кан) с видом на остров ТаПу. Посещение рынка морских цыган.
  • 10:40. Сплав на каноэ возле острова Талу: идеальное место для катания на каноэ, так как остров окаймлен мангровыми зарослями и имеет множество пещер
  • 11:40. Посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган, обед в местном ресторане
  • 13:30. Посещение острова Ко Хонг, осмотр фантастической лагуны. Отдых на пляже Хонг.
  • 14.40. Отправление на остров Пхи-Пхи. Осмотр острова Пхи-Пхи Дон с лодки.
  • 16:00. Посещение пляжа обезьян в заливе Йонг Касем
  • 16:15. Осмотр Пещеры Викингов
  • 16:30. Купание в лагуне Пиле (Внимание! Посещение лагуны Пиле возможно только во время прилива)
  • 17:00. Осмотр бухты Лох Сама. Посещение пляжа Майя — отсюда открывается великолепный вид на залив Майя, тут проходили съёмки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо
  • 19:20. Прибытие на пирс, выезд в отель

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Прогулка проходит на скоростной лодке, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до года
  • Прогулку для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Прогулка проходит на английском и русском языке

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: обед, трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно, страховка, спасательный жилет, трубки и маски для плавания
  • Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.

Как проходит бронирование

  • После внесения предоплаты на сайте для завершения бронирования необходимо заранее оплатить гиду 50% стоимости экскурсии
  • Отмена экскурсии с полным возвратом денежных средств возможна минимум за 2 дня до поездки. Исключение — болезнь и предъявление справки от врача (действуют только для того, кому она выдана).
  • Для завершения бронирования необходимо отправить гиду фото паспортов для оформления страховки на время тура, название отеля и номер комнаты

во вторник и субботу в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$200
Дети до 9 лет$190
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1894 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
1
Ольга
Отличный тур. Если нет возможности поехать на 2-х дневный тур по островам, то это отличный вариант! Бонусом увидите закат в море. У нас был гид Игорь, все прошло отлично, без каких либо нареканий. Последнее купание в бухте было волшебным!
Отличный тур. Если нет возможности поехать на 2-х дневный тур по островам, то это отличный вариант!
Отличный тур. Если нет возможности поехать на 2-х дневный тур по островам, то это отличный вариант!
Отличный тур. Если нет возможности поехать на 2-х дневный тур по островам, то это отличный вариант!
Отличный тур. Если нет возможности поехать на 2-х дневный тур по островам, то это отличный вариант!
Отличный тур. Если нет возможности поехать на 2-х дневный тур по островам, то это отличный вариант!
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В
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! 🌸 Мы максимально довольны программой ☀️ Ребята, Виктор, Алексей и другие отработали очень профессионально!
Всем спасибо за непередаваемые эмоции 🥹
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Л
Очень хорошая екскурсия. Организаторы, гид, и команда, все стараються угодить всем гостям. Советую!
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Ольга
Отлично организованная экскурсия! Интересно, безопасно, комфортно!
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Н
Постараюсь быть объективной.
Трансфер (заказывали индивидуальный) - водитель опоздал. утром, когда хочется поспать лишние полчаса - это обидно.
Место сбора - все организованно хорошо. Были предложены бесплатные закуски. Минус - туалет, который
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использовали в основном для переодевания, на огромное количество народу был один.
Ласты,оказалось,надо брать в аренду (ну тут сама виновата, не внимательно смотрела условия). Коралки продают за 200 бат, перед посадкой на катер из можно купить уже за 100.
Купить стоит скорее из гигиенических соображений. По катеру все передвигаются босиком, в том числе в туалете, а скорость у катера такая, что весь пол там залит.
До обеда экскурсии как таковой не было. Была долгая, утомительная, трясучая езда по часу между островами. И стоянки по полчаса. Перед высадкой наш экскурсовод Дмитрий давал краткую информацию. К обеду уже бунтовало полкатера.
На обед повезли в ресторан с шведским столом. Выбор блюд скудный, но это обычно для экскурсий. Сам ресторан грязный.
После обеда программа была более интересной. Переезды не столь длительны. Дмитрий шутил, настроение улучшилось.
Но в общем - не рекомендую.

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А
В первую очередь хочу обратить внимание на несоответствие программы, указанной в описании, с тем, что было по факту, к примеру мы не высаживались на остров Пхи-Пхи-Дон, не посетили пещеру плодородия,
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бухту Тонсай. Обед был в деревне морских цыган, что тоже противоречит программе экскурсии, при этом сам обед был очень низкого качества, а еды едва ли хватило всем участникам экскурсии.
В целом же организация экскурсии очень сильно разочаровывает. Начну с того, что по программе трансфер из отеля в 6 утра, однако, накануне нам сообщили, что автобус приедет в 6:30-7.00, по факту же автобус прибыл только в 7:10, далее вас привозят в некий сортировочный центр, где жуткая толпа народу (порядка 100 человек одновременно ютятся в тесном посещении), в этом месте мы ждали фактического начала экскурсии около часа. При этом, за этот час тебя агитируют покупать предлагаемый в этом сортировочном центре инвентарь, к примеру, говорят, что обязательно нужно купить обувь против морских ежей, показывают страшные фото проколотых ног, что очень сильно впечатляет и 90% участников экскурсии бегут покупать эту обувь по завышенным ценам. Также, для пущей убедительности, организаторы рассказывают о том, что на лодке нельзя ходить в своих шлепках, а только в этой специальной обуви либо босяком. Не нужно вестись на эти рассказы, за время нашей экскурсии мы не встретили ни одного морского ежа (хотя организаторы уверяли, что именно сейчас сезон морских ежей), также, весь экипаж лодки ходил в обычных шлепках, удивительно почему же участникам экскурсии нельзя? К слову, до экскурсии нам присылали список вещей, которые необходимо взять с собой. Там указано только «обувь, которую не жалко намочить». И тем более, те тапочки, которые они продавали, это обычные аквашузы, у них тонкая резиновая подошва, которая вряд ли заметно защитит от морских ежей, эта обувь предназначена для защиты от кораллов.
Ну что же, наконец-то мы загрузились на лодку (пусть и с большим отставанием от графика), первые два места мы посетили согласно плану экскурсии, а далее программа оказалась совершенно иная. На наш вопрос к организаторам относительно той программы экскурсии, которую мы купили на Трипстере, внятного ответа не получили, мол у нас вот эта программа, а где Вы другую увидели, мы не знаем. Экскурсовод нам и вовсе сказал, что он не организатор и экскурсию мы брали у других людей, а он просто проводит. То есть получается, что одни продают экскурсии, а совсем другие люди их проводят. Интересно, а фактическая экскурсия стоила такую немаленькую сумму, какую заплатили мы именно за указанную программу? Сразу же написали Алексею, у которого собственно на данном сайте и бронировали экскурсию, однако никакого ответа от него так и не получили. Очень печально, что организатор экскурсий так относится к своим клиентам. Бронировали данную экскурсию только из-за хорошей программы, которая позволяет осмотреть все основные достопримечательности за 1 день, но по факту получили базовую экскурсию, которая явно не стоит своих денег. Но самое смешное, что даже фактическая программа экскурсии не была выполнена, из-за плохой организации, позднего начала экскурсии и отлива в море, в несколько мест мы не успели. Никому не рекомендую данную экскурсию, а также все другие экскурсионные программы, которые организовывает Алексей.

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Благодарим Вас за бронирование и обратную связь. Ваши замечания учтены и на сайте внесены изменения, теперь программа тура расписана более
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подробно. Приносим извинения за десятиминутную задержку выезда из отеля и неточности в программе. Описание тура носит информационный характер и может немного меняться по разным, в т. ч. и природным, причинам. Все основные заявленные локации (залив Пхан Нга, остров Хонг, Краби, Пхи Пхи с высадкой в Майя Бэй) группа посетила. Что касается обуви и сезонных предупреждений о ежах, медузах и т. д., то это делается только с целью безопасности, на момент тура гиды и команда скоростной лодки несут ответственность за каждого туриста, а в море и на островах медицинских работников нет. Обувь покупать необязательно, но аккуратными на лодке и в море надо быть, чтобы не травмироваться. Многие групповые туры в Таиланде ориентированы на сторонников экотуризма, поэтому некоторым путешественникам может не хватать комфорта. Сожалеем, что экскурсия Вас разочаровала и надеемся, что природная красота островов Вам понравилась.

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