3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Увидите пещеры и скалы, искупаетесь в омолаживающих водах лагуны Пиле, понаблюдаете за подводной жизнью и отдохнете на пляжах Пхи-Пхи, где песок нежен, как мука.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Острова залива Пханг Нга
Мы проплывём по заливу, где насчитывается около сотни островков, и высадимся на одном из самых известных — острове Джеймса Бонда. Здесь снимали фильм «Человек с золотым пистолетом». На каноэ вы доберётесь до пещер островов Панак и Хонг, увидите сталактиты и сталагмиты, летучих мышей и мангровые заросли, посетите рынок морских цыган и пообедаете в местном ресторане. А после понежитесь на пляже острова Ко Хонг.
Пляжи и бухты архипелага Пхи-Пхи
Мы посетим два самых крупных острова архипелага — Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Лей. После обеда вы прогуляетесь к пляжу обезьян и заглянете в священную пещеру викингов. Окунетесь в голубые воды лагуны Пиле, окруженной высокими скалами — и самой глубокой в Таиланде. Фанаты Леонардо Ди Каприо будут рады посетить бухту Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж». Завершением станет снорклинг среди коралловых рифов у острова Майтон.
Подробная программа
- 06.00. Встреча из отеля. Прибытие на пирс, встреча с гидом, перерыв на чай и кофе.
- 08:00. Отправление от пирса в бухту Пханг Нга
- 08:40. Осмотр достопримечательностей Ко Панак, удивительного острова в заливе Пханг Нга. Геологическая история района.
- 09:30. Остановка на острове Джеймса Бонда (Кхао Пинг Кан) с видом на остров ТаПу. Посещение рынка морских цыган.
- 10:40. Сплав на каноэ возле острова Талу: идеальное место для катания на каноэ, так как остров окаймлен мангровыми зарослями и имеет множество пещер
- 11:40. Посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган, обед в местном ресторане
- 13:30. Посещение острова Ко Хонг, осмотр фантастической лагуны. Отдых на пляже Хонг.
- 14.40. Отправление на остров Пхи-Пхи. Осмотр острова Пхи-Пхи Дон с лодки.
- 16:00. Посещение пляжа обезьян в заливе Йонг Касем
- 16:15. Осмотр Пещеры Викингов
- 16:30. Купание в лагуне Пиле (Внимание! Посещение лагуны Пиле возможно только во время прилива)
- 17:00. Осмотр бухты Лох Сама. Посещение пляжа Майя — отсюда открывается великолепный вид на залив Майя, тут проходили съёмки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо
- 19:20. Прибытие на пирс, выезд в отель
Организационные детали
Как проходит прогулка
- Прогулка проходит на скоростной лодке, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до года
- Прогулку для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Прогулка проходит на английском и русском языке
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: обед, трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно, страховка, спасательный жилет, трубки и маски для плавания
- Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Как проходит бронирование
- После внесения предоплаты на сайте для завершения бронирования необходимо заранее оплатить гиду 50% стоимости экскурсии
- Отмена экскурсии с полным возвратом денежных средств возможна минимум за 2 дня до поездки. Исключение — болезнь и предъявление справки от врача (действуют только для того, кому она выдана).
- Для завершения бронирования необходимо отправить гиду фото паспортов для оформления страховки на время тура, название отеля и номер комнаты
во вторник и субботу в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$200
|Дети до 9 лет
|$190
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Всем спасибо за непередаваемые эмоции 🥹
Трансфер (заказывали индивидуальный) - водитель опоздал. утром, когда хочется поспать лишние полчаса - это обидно.
Место сбора - все организованно хорошо. Были предложены бесплатные закуски. Минус - туалет, который