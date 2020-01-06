3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Острова залива Пханг Нга

Вы отправитесь на осмотр «коллекции» красивейших мест Андаманского моря. На скоростной лодке проплывете по заливу Пханг Нга, где насчитывается около сотни островков. Мы высадимся на один из самых известных — остров Джеймса Бонда, где снимали фильм «Человек с золотым пистолетом». На каноэ вы доберетесь до пещер островов Панак и Хонг, увидите сталактиты и сталагмиты, летучих мышей и мангровые заросли. А после отдохнете на пляже Райлей, который занесен в список ЮНЕСКО — это очень романтичное место.

Пляжи и бухты архипелага Пхи-Пхи

Мы посетим два самых крупных острова архипелага — Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Лей. После обеда вы прогуляетесь к пляжу обезьян и заглянете в священную пещеру викингов. Окунетесь в голубые воды лагуны Пиле, окруженной высокими скалами — и самой глубокой в Таиланде. Фанаты Леонардо Ди Каприо будут рады посетить бухту Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж». А после вас ждет действительно райское наслаждение на острове Баунти (Бамбу). Нетронутый цивилизацией, он сохранил тихую и удивительную атмосферу спокойствия. Прекрасным завершением станет снорклинг у острова Майтон, чьи коралловые рифы всех цветов радуги дали кров удивительнейшим морским обитателям.

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