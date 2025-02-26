Мы посетим самые интересные локации Пхукета и южной части материка — провинции Пханг Нга.
Начнём день с релакса в спа центре под открытым небом, затем поднимемся на обзорную площадку «Самет-Нангше», после пересядем на традиционные тайские лодки и отправимся исследовать залив: заглянем в пещеры, побываем на острове Джеймса Бонда. А завершим путешествие наблюдением за самолётами или ужином в японском безлимитном буфете.
Начнём день с релакса в спа центре под открытым небом, затем поднимемся на обзорную площадку «Самет-Нангше», после пересядем на традиционные тайские лодки и отправимся исследовать залив: заглянем в пещеры, побываем на острове Джеймса Бонда. А завершим путешествие наблюдением за самолётами или ужином в японском безлимитном буфете.
Описание экскурсии
- Вы начнёте день с посещения “Mantra Forest Spa” под открытым небом. Вас ждут четыре локации: бассейн с морской водой и паром, озеро с лотосами и огромными кувшинками, термальная зона с душем Шарко, сауной, ваннами с разным наполнением и температурой воды, кафе
- Побываете на смотровой площадке «Самет-Нангше» и оцените сказочную картину залива Пхан Нга — как в «Аватаре»
- Совершите прогулку на длиннохвостой лодке по заливу: полюбуетесь островами (их здесь более 100!), заглянете в пещеру, сделаете фото на фоне острова Джеймса Бонда
Далее на ваш выбор:
- Окажетесь в парке с красивым водопадом, познакомитесь с народностью карены (женщины этого племени невероятно красивы, и у них очень длинные шеи!)
- Заглянете в гости к слоновьей семье на экоферму. Вы сможете покормить животных или помыть их
- Посетите аутентичный музей тайского Плюшкина, где собраны предметы быта и техника прошлого столетия
- Заедете в один из древних буддистских храмов и загадаете желание
- Прогуляетесь по пляжу Май Кхао и понаблюдаете за посадками и взлётами самолётов
- По возвращению на Пхукет можно завершить путешествие вкусным ужином в безлимитном японском буфете. Вы попробуете суши, горячие блюда из рыбы и мяса, сашими, овощи, фрукты, десерты и б/а напитки
К основной программе можно выбрать только одну активность из списка.
По пути я расскажу о достопримечательностях на маршруте, о жизни на Пхукете. И с радостью отвечу на ваши вопросы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota 2024 года
- Программа подходит взрослым и детям с 10 лет
- Отдельно оплачивается: спа 1190 — батов с чел., посещение смотровой площадки «Самет-Нангше» — 100 батов с чел., вход в парк — 100 батов с чел., прогулка к острову Джеймса Бонда — от 2000 батов за лодку, японский буфет — 600 батов с чел. А также по желанию: кормление слонов — 100 батов, мытьё слоников — 800 батов, вход в музей — 100 батов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 77 туристов
Будем знакомы, я — Татьяна. Много путешествую по России и по миру. Всегда выбираю интересные индивидуальные маршруты с погружением в среду обитания. Я активна, практична, любознательна. Зимой живу в Таиланде,
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
14 февраля взяли экскурсию для празднования дня рождения оригинальным способом встречая рассвет.
Остались в непередаваемом восторге от экскурсии и самого гида. Татьяна не только отличный гид, но и как оказалось просто
Остались в непередаваемом восторге от экскурсии и самого гида. Татьяна не только отличный гид, но и как оказалось просто
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