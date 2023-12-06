Посетить буддистские храмы и полюбоваться природой Таиланда на автомобильной экскурсии
Эта экскурсия для тех, кто уже всё посмотрел на Пхукете, но хочет продолжить открывать для себя «другой» Таиланд.
Я покажу вам провинции Пханг Нга и Краби, известные впечатляющими известняковыми скалами и красивыми пейзажами.
Вы побываете в буддистских храмах, пещерах, увидите статую Будды и насладитесь сказочным видом со смотровой площадки Самет Нангше.
Я покажу вам провинции Пханг Нга и Краби, известные впечатляющими известняковыми скалами и красивыми пейзажами.
Вы побываете в буддистских храмах, пещерах, увидите статую Будды и насладитесь сказочным видом со смотровой площадки Самет Нангше.
Ближайшие даты:
6
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7
дек
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8
дек
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10
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даты
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Описание
Что вас ожидает
Приглашаю вас в живописное путешествие на автомобиле в соседние с Пхукетом провинции Пханг Нга и Краби. Итак, в программе:
- Мы начнём нашу экскурсию со знаменитой на весь мир смотровой площадки со сказочным видом Самет Нангше.
- Побываем в 4 необычных буддийских святынях: храме Чёрного монаха, пещерном храме с невероятной 15-метровой золотой статуей Будды, самом новом и большом храме в честь нынешнего короля Таиланда Рамы Х и знаменитом храме Ада и Рая.
- Посетим две карстовые пещеры, которые образовались несколько миллионов лет назад.
- Сделаем остановку в панорамном кафе, где вы сможете вкусно перекусить, выпить хороший кофе и при желании покормить на удачу уточек.
Истории о стране вечного лета
Я люблю общаться с новыми людьми и с радостью делюсь своими впечатлениями о жизни в Таиланде. Поэтому в путешествии будет много рассказов! Вы узнаете об истории государства, королевской семье, диковинных обычаях и традициях (например, почему нельзя гладить детей по голове и мять купюры), обитающих здесь животных. Поговорим о быте монахов, менталитете тайцев, их еде и религии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле комфорт-класса с кондиционером Toyota Ativ. В машине для вас всегда есть вода и конфеты.
- Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно
- Наденьте удобную обувь, возьмите с собой солнцезащитный крем, головной убор, солнечные очки и закрытую одежду для посещения храмов
- По желанию могу провести экскурсию на рассвете (без доплат)
Дополнительные расходы
- Обед
- Подъём на смотровую площадку на джипе (90 бат/чел.)
- Входные билеты в два храма (20 и 50 бат/чел.)
- При желании в одном из храмов можете загадать желание, и тайский монах завяжет вам на руку волшебную верёвочку — оберег «сай-син» (50-100 бат/чел.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 139 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Рустам. Живу на Пхукете уже более 9 лет, хорошо его знаю и, самое главное, очень люблю! Моя цель — передать вам эту любовь и подарить незабываемые эмоции и ощущения. Проведение экскурсий — мое хобби, я люблю общаться с новыми людьми и делиться с ними впечатлениями о жизни в Таиланде. Покажу вам остров как своим друзьям. Без стандартных программ, максимально индивидуально и с гибким маршрутом.
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