Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби

Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Посетить буддистские храмы и полюбоваться природой Таиланда на автомобильной экскурсии

Эта экскурсия для тех, кто уже всё посмотрел на Пхукете, но хочет продолжить открывать для себя «другой» Таиланд.

Я покажу вам провинции Пханг Нга и Краби, известные впечатляющими известняковыми скалами и красивыми пейзажами.

Вы побываете в буддистских храмах, пещерах, увидите статую Будды и насладитесь сказочным видом со смотровой площадки Самет Нангше.
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Из Пхукета - в провинции Пханг Нга и Краби
Ближайшие даты:
6
дек
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дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Приглашаю вас в живописное путешествие на автомобиле в соседние с Пхукетом провинции Пханг Нга и Краби. Итак, в программе:

  • Мы начнём нашу экскурсию со знаменитой на весь мир смотровой площадки со сказочным видом Самет Нангше.
  • Побываем в 4 необычных буддийских святынях: храме Чёрного монаха, пещерном храме с невероятной 15-метровой золотой статуей Будды, самом новом и большом храме в честь нынешнего короля Таиланда Рамы Х и знаменитом храме Ада и Рая.
  • Посетим две карстовые пещеры, которые образовались несколько миллионов лет назад.
  • Сделаем остановку в панорамном кафе, где вы сможете вкусно перекусить, выпить хороший кофе и при желании покормить на удачу уточек.

Истории о стране вечного лета

Я люблю общаться с новыми людьми и с радостью делюсь своими впечатлениями о жизни в Таиланде. Поэтому в путешествии будет много рассказов! Вы узнаете об истории государства, королевской семье, диковинных обычаях и традициях (например, почему нельзя гладить детей по голове и мять купюры), обитающих здесь животных. Поговорим о быте монахов, менталитете тайцев, их еде и религии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле комфорт-класса с кондиционером Toyota Ativ. В машине для вас всегда есть вода и конфеты.
  • Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно
  • Наденьте удобную обувь, возьмите с собой солнцезащитный крем, головной убор, солнечные очки и закрытую одежду для посещения храмов
  • По желанию могу провести экскурсию на рассвете (без доплат)

Дополнительные расходы

  • Обед
  • Подъём на смотровую площадку на джипе (90 бат/чел.)
  • Входные билеты в два храма (20 и 50 бат/чел.)
  • При желании в одном из храмов можете загадать желание, и тайский монах завяжет вам на руку волшебную верёвочку — оберег «сай-син» (50-100 бат/чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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