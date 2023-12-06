Эта экскурсия для тех, кто уже всё посмотрел на Пхукете, но хочет продолжить открывать для себя «другой» Таиланд. Я покажу вам провинции Пханг Нга и Краби, известные впечатляющими известняковыми скалами и красивыми пейзажами. Вы побываете в буддистских храмах, пещерах, увидите статую Будды и насладитесь сказочным видом со смотровой площадки Самет Нангше.

Описание

Что вас ожидает

Приглашаю вас в живописное путешествие на автомобиле в соседние с Пхукетом провинции Пханг Нга и Краби. Итак, в программе:

Мы начнём нашу экскурсию со знаменитой на весь мир смотровой площадки со сказочным видом Самет Нангше .

. Побываем в 4 необычных буддийских святынях: храме Чёрного монаха , пещерном храме с невероятной 15-метровой золотой статуей Будды , самом новом и большом храме в честь нынешнего короля Таиланда Рамы Х и знаменитом храме Ада и Рая .

, , самом новом и большом и знаменитом . Посетим две карстовые пещеры , которые образовались несколько миллионов лет назад.

, которые образовались несколько миллионов лет назад. Сделаем остановку в панорамном кафе, где вы сможете вкусно перекусить, выпить хороший кофе и при желании покормить на удачу уточек.

Истории о стране вечного лета

Я люблю общаться с новыми людьми и с радостью делюсь своими впечатлениями о жизни в Таиланде. Поэтому в путешествии будет много рассказов! Вы узнаете об истории государства, королевской семье, диковинных обычаях и традициях (например, почему нельзя гладить детей по голове и мять купюры), обитающих здесь животных. Поговорим о быте монахов, менталитете тайцев, их еде и религии.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле комфорт-класса с кондиционером Toyota Ativ. В машине для вас всегда есть вода и конфеты.

Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно

Наденьте удобную обувь, возьмите с собой солнцезащитный крем, головной убор, солнечные очки и закрытую одежду для посещения храмов

По желанию могу провести экскурсию на рассвете (без доплат)

Дополнительные расходы