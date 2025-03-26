Мои заказы

Такой разный Пхукет: слоны, снорклинг и пляжный отдых

Покормить слонов, побывать на уединенном острове и полюбоваться подводным миром
Всего за один день вы получите массу впечатлений! Мы отправимся на самую большую слоновью ферму, где вы покормите и погладите величественных животных. Затем на лодке переправимся на тайный остров, где практически никого не бывает. По пути остановимся для снорклинга. А в конце — пляжный отдых вдали от людей!
5
8 отзывов
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Добро пожаловать на слоновью ферму, где вас ждёт знакомство с этими прекрасными животными. Вы понаблюдаете, как они живут, сможете их погладить и покормить.

Сядем в лодку и отправимся на остров. А по пути сделаем остановку — вы погрузитесь с маской в прозрачную воду и полюбуетесь морскими обитателями.

Отвезём вас на лучший пляж острова. Здесь мы оставим вас для самостоятельного отдыха среди невероятных пейзажей.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

  • Трансфер от вашего отеля до слоновника, затем от слоновника до причала
  • Поездка на лодке, оборудование для снорклинга

Дополнительные расходы

  • Такси от пляжа обратно до вашего отеля (по желанию мы поможем вам заказать его)
  • Еда и напитки — по желанию

ежедневно в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$84
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 29164 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
А
Анастасия
26 мар 2025
Отличная экскурсия и, конечно же, большое спасибо Сабри, за её проведение. Питомник слонов внушает доверие своим отношением к животным, снорклинг возле секретного острова был отличный и очень красивый, видели огромный
косяк рыб, которому был удивлен и сам Сабри:)
В конце нас доставили на очень приятный песочный пляж в тени деревьев, без переизбытка людей.
Сабри и персонал питомника всегда сами предлагали сфотографировать нас) Из бонусов - трансфера с Раваи, ласты и отличная компания с интересными историями)
В общем всё супер, можно смело ехать!

Д
Диана
14 мар 2025
Экскурсия насыщенная и интересная
Прекрасные виды, замечательный пляж 🌴

Для тех, кто занимается снорклингом впервые, может быть сложно начать с открытого моря, лучше потренироваться у берега до поездки или плавать в жилете 🐠
+ не забывайте солнцезащитку, на корабле в море припекает в несколько раз сильнее

Сарби интересно рассказывает про Тайланд, старается, чтобы экскурсия всем понравилась 👍
А
Анастасия
20 фев 2025
Отличная экскурсия, Сабри душевный и общительный гид, подробно рассказал про слонов, показал, как правильно с ними взаимодействовать. Снорклинг нам тоже понравился, подъехали на лодке к необитаемому острову, вокруг было много рыбок, Сабри показал нам морских звезд.
Н
Надежда
18 фев 2025
Классная экскурсия, покормили слонов и насладились общением с ними, там очень круто, готовы приехать туда ещё не раз, дальше поехали на снорклинг, все было организовано отлично, с нами была 6ти
летняя дочь, Сабри полностью поддерживал её, увидела много рыбок, в восторге. Сабри точно можно доверить детей! После этого прибыли на пляж и отдохнули. Пляж тоже отличный и очень красиво вокруг, вода прозрачная. Однозначно рекомендую!

Д
Дмитрий
14 фев 2025
Искали непродолжительную по времени экскурсию к слонам, так сыну 3,5 года и не хотели его переутомлять. Сабри предложил на наш запрос экскурсию к слонам и купание с рыбками с выездом
на остров на тайской лодке. Парк начинает с 8 утра, длительность трансфера зависит от вашего места проживания, нас забрали точно в назначенное время. Сначала была презентация от команды волонтеров о том как проводят реабилитацию слонов, некоторые факты из жизни, была предложена вода, закуски. далее приготовили еду для слонов. Чистое ухоженное место, слоны были в вольерах рядом. Своей группой пошли кормить. Сын был в восторге! После кормления переехали на новую локацию, сели в лодку, дошли до острова и там купались с рыбками. Увидели большое количество рыб и морских звезд. Дальше вернулись на пляж и самостоятельно отдыхали. Очень довольны экскурсией интересный формат, короткие незатянутые экскурсии в разных локациях. К обеду мы уже вернулись в отель, ребенок везде поучаствовал. Спасибо Сабри и его команде!

D
Daria
11 фев 2025
Очень рекомендую. Сабри очень ответственный, образованный гид. Мы были приятно удивлены. Отличная, познавательная экскурсия, стоит посмотреть. Спасибо)
Е
Екатерина
9 фев 2025
Экскурсия очень понравилась, все прошло замечательно!
Н
Наталья
26 янв 2025
Большое спасибо Сабри за эти прекрасные часы! Это была самая добрая, душевная и приятная экскурсия на Пхукете!
1) слоновник - 10 из 10! Слонов много, разного возраста, про каждого Сабри всё
знает!
В словнике очень следят за состоянием животных: они ухожены, долюблены, опрятные! Покормили их, погладили и Сабри устроил мне крутой фотосет)) Слоны были спасены от рук браконьеров, цирков и тд. Если вы ищите экскурсию с покатушками на слонах - вам не сюда. Здесь животных любят и ценят, а не эксплуатируют!
2) мини остров в море с рифом… Красота! Рыбки разного размера. Сабри нырял на глубину 8 метров без снаряжения, доставал нам разных морских звёзд! Очень душевно и круто!

Отдельно хочется сказать про самого Сарри - Человек с большой буквы! Я безумно боюсь глубины и Сабри оказал мне такую поддержку, когда у меня уже почти начались приступы панической атаки)) Да и вообще на протяжении всей экскурсии он всячески хотел помочь сделать отдых максимально комфортным для всех членов группы!

Входит в следующие категории Пхукета

