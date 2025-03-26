Всего за один день вы получите массу впечатлений! Мы отправимся на самую большую слоновью ферму, где вы покормите и погладите величественных животных. Затем на лодке переправимся на тайный остров, где практически никого не бывает. По пути остановимся для снорклинга. А в конце — пляжный отдых вдали от людей!
Описание водной прогулки
Добро пожаловать на слоновью ферму, где вас ждёт знакомство с этими прекрасными животными. Вы понаблюдаете, как они живут, сможете их погладить и покормить.
Сядем в лодку и отправимся на остров. А по пути сделаем остановку — вы погрузитесь с маской в прозрачную воду и полюбуетесь морскими обитателями.
Отвезём вас на лучший пляж острова. Здесь мы оставим вас для самостоятельного отдыха среди невероятных пейзажей.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
- Трансфер от вашего отеля до слоновника, затем от слоновника до причала
- Поездка на лодке, оборудование для снорклинга
Дополнительные расходы
- Такси от пляжа обратно до вашего отеля (по желанию мы поможем вам заказать его)
- Еда и напитки — по желанию
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$84
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 29164 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
26 мар 2025
Отличная экскурсия и, конечно же, большое спасибо Сабри, за её проведение. Питомник слонов внушает доверие своим отношением к животным, снорклинг возле секретного острова был отличный и очень красивый, видели огромный
Д
Диана
14 мар 2025
Экскурсия насыщенная и интересная
Прекрасные виды, замечательный пляж 🌴
Для тех, кто занимается снорклингом впервые, может быть сложно начать с открытого моря, лучше потренироваться у берега до поездки или плавать в жилете 🐠
+ не забывайте солнцезащитку, на корабле в море припекает в несколько раз сильнее
Сарби интересно рассказывает про Тайланд, старается, чтобы экскурсия всем понравилась 👍
Прекрасные виды, замечательный пляж 🌴
Для тех, кто занимается снорклингом впервые, может быть сложно начать с открытого моря, лучше потренироваться у берега до поездки или плавать в жилете 🐠
+ не забывайте солнцезащитку, на корабле в море припекает в несколько раз сильнее
Сарби интересно рассказывает про Тайланд, старается, чтобы экскурсия всем понравилась 👍
А
Анастасия
20 фев 2025
Отличная экскурсия, Сабри душевный и общительный гид, подробно рассказал про слонов, показал, как правильно с ними взаимодействовать. Снорклинг нам тоже понравился, подъехали на лодке к необитаемому острову, вокруг было много рыбок, Сабри показал нам морских звезд.
Н
Надежда
18 фев 2025
Классная экскурсия, покормили слонов и насладились общением с ними, там очень круто, готовы приехать туда ещё не раз, дальше поехали на снорклинг, все было организовано отлично, с нами была 6ти
Д
Дмитрий
14 фев 2025
Искали непродолжительную по времени экскурсию к слонам, так сыну 3,5 года и не хотели его переутомлять. Сабри предложил на наш запрос экскурсию к слонам и купание с рыбками с выездом
D
Daria
11 фев 2025
Очень рекомендую. Сабри очень ответственный, образованный гид. Мы были приятно удивлены. Отличная, познавательная экскурсия, стоит посмотреть. Спасибо)
Е
Екатерина
9 фев 2025
Экскурсия очень понравилась, все прошло замечательно!
Н
Наталья
26 янв 2025
Большое спасибо Сабри за эти прекрасные часы! Это была самая добрая, душевная и приятная экскурсия на Пхукете!
1) слоновник - 10 из 10! Слонов много, разного возраста, про каждого Сабри всё
1) слоновник - 10 из 10! Слонов много, разного возраста, про каждого Сабри всё
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Водная прогулка
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Совершить групповое погружение с аквалангом и встретить обитателей тропического моря
Начало: У Chalong Pier
Расписание: ежедневно в 08:00
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$150 за человека
-
5%
Водная прогулка
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
Познакомиться с подводным миром, заглянуть в пещеры и полюбить жизнь
Начало: У вашего отеля на Пхукете
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
$224
$235 за человека
Водная прогулка
На гидроцикле - по островам вокруг Пхукета
Водное приключение со снорклингом, дикими местами и красивыми видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$244 за человека