Всего за один день вы получите массу впечатлений! Мы отправимся на самую большую слоновью ферму, где вы покормите и погладите величественных животных. Затем на лодке переправимся на тайный остров, где практически никого не бывает. По пути остановимся для снорклинга. А в конце — пляжный отдых вдали от людей!

Описание водной прогулки

Добро пожаловать на слоновью ферму, где вас ждёт знакомство с этими прекрасными животными. Вы понаблюдаете, как они живут, сможете их погладить и покормить.

Сядем в лодку и отправимся на остров. А по пути сделаем остановку — вы погрузитесь с маской в прозрачную воду и полюбуетесь морскими обитателями.

Отвезём вас на лучший пляж острова. Здесь мы оставим вас для самостоятельного отдыха среди невероятных пейзажей.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

Трансфер от вашего отеля до слоновника, затем от слоновника до причала

Поездка на лодке, оборудование для снорклинга

Дополнительные расходы