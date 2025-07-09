В этой поездке вы увидите лучшие места Пхукета! Побываете на Самет Нангше и полюбуетесь захватывающими панорамами. Проплывёте по заливу Пханг Нга на лодке и увидите остров Джеймса Бонда и деревню морских цыган. Окажетесь на пляже Май Као, где самолёты пролетают прямо над головой. И сфотографируетесь рядом с огромными кувшинками в Ma Doo Bua. Будет интересно!

Описание экскурсии

На смотровой площадке «Самет Нангше» вы насладитесь восходом солнца и полюбуетесь захватывающим видом на острова Пханг Нга и бескрайние просторы Андаманского моря.

На традиционной тайской лодке пройдём по заливу Пханг Нга (без высадки). Вы увидите знаменитый остров Джеймса Бонда и культовый остров Тапу, ставший символом этого региона. А ещё — деревню морских цыган, мангровые заросли и уникальные известняковые пещеры.

Побываем на пляже Май Као — это одно из самых необычных мест для наблюдения за самолётами. Гигантские лайнеры заходят на посадку так низко, что создаётся ощущение, будто их можно коснуться рукой.

Отправимся к атмосферным прудам Ma Doo Bua — они известны гигантскими кувшинками. Здесь вы сделаете яркие фото и отдохнёте, попробуете тайский чай или местные десерты в уютном кафе с живописным видом.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе

В стоимость включена прогулка на лодке, трансфер на смотровую площадку и вход в Ma Doo Bua Café

По желанию дополнительно оплачивается посещение смотровой площадки Beyond Skywalk с завтраком — 400 бат

С вами буду я или другой русский сопровождающий из нашей команды

Обратите внимание