Насладиться панорамами, проплыть по заливу Пханг Нга на лодке и сделать запоминающиеся кадры
В этой поездке вы увидите лучшие места Пхукета! Побываете на Самет Нангше и полюбуетесь захватывающими панорамами. Проплывёте по заливу Пханг Нга на лодке и увидите остров Джеймса Бонда и деревню морских цыган. Окажетесь на пляже Май Као, где самолёты пролетают прямо над головой. И сфотографируетесь рядом с огромными кувшинками в Ma Doo Bua. Будет интересно!
На смотровой площадке «Самет Нангше» вы насладитесь восходом солнца и полюбуетесь захватывающим видом на острова Пханг Нга и бескрайние просторы Андаманского моря.
На традиционной тайской лодке пройдём по заливу Пханг Нга (без высадки). Вы увидите знаменитый остров Джеймса Бонда и культовый остров Тапу, ставший символом этого региона. А ещё — деревню морских цыган, мангровые заросли и уникальные известняковые пещеры.
Побываем на пляже Май Као — это одно из самых необычных мест для наблюдения за самолётами. Гигантские лайнеры заходят на посадку так низко, что создаётся ощущение, будто их можно коснуться рукой.
Отправимся к атмосферным прудам Ma Doo Bua — они известны гигантскими кувшинками. Здесь вы сделаете яркие фото и отдохнёте, попробуете тайский чай или местные десерты в уютном кафе с живописным видом.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе
В стоимость включена прогулка на лодке, трансфер на смотровую площадку и вход в Ma Doo Bua Café
По желанию дополнительно оплачивается посещение смотровой площадки Beyond Skywalk с завтраком — 400 бат
С вами буду я или другой русский сопровождающий из нашей команды
Обратите внимание
Поездка не подходит беременным женщинам, детям до года, участникам старше 70 лет и людям с серьёзными проблемами со здоровьем
Трансфер из удалённых районов Пхукета (Найтон, Най Янг, Май Као, Панва, Сире) не предусмотрен
Программа может меняться в связи с погодными условиями, приливами/отливами или другими непредвиденными обстоятельствами
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 03:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Павел — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 1390 туристов
Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимое направление — это море, читать дальше
а особенно национальный парк «Залив Пханг Нга» (остров Джеймса Бонда), с которым я обязательно вас познакомлю на своих индивидуальных и групповых программах. Экскурсии провожу, как правило, сам, но также работаю с командой интересных гидов. До встречи в стране улыбок!
Ксения
9 июл 2025
Ничего особенного сказать про экскурсию не могу.) Все заявленные локации посетили. Красивые виды и смотровые площадки, потрясающе красивый храм Ват Чалонг. Единственное, хотелось немного больше времени, чтобы погулять в старом городе. Но в принципе, если очень хочется, то можно приехать и самостоятельно.
Катерина
19 апр 2025
Экскурсия очень понравилась, ёмко содержательно, посетили столько интересных локаций с комфортом Спасибо гиду Юсуфу за интересное, увлекательное сопровождение 👍🔥