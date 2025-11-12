Путешествие по самым живописным местам залива Пханг Нга: вы увидите остров Джеймса Бонда, проплывете на каноэ через таинственные лагуны, прогуляетесь по пещерам с древними рисунками и посетите деревню морских цыган.
Описание трансферПриключение в заливе Пханг Нга: от острова Джеймса Бонда до деревни морских цыган Исследуйте живописный залив Пханг Нга и откройте для себя его удивительные красоты: посетите знаменитый остров Джеймса Бонда, прокатитесь на каноэ по загадочным лагунам и прогуляйтесь по пещерам с древними рисунками. На острове Джеймса Бонда сделайте незабываемые фотографии на фоне впечатляющих скал, а на Коаг Хиан узнайте о тайнах древних цивилизаций. В деревне морских цыган на Ко Паньи вас ждет возможность попробовать традиционную тайскую кухню и погрузиться в уникальную культуру региона. Важная информация:
- Одежда и обувь: Рекомендуется легкая одежда и удобная обувь, подходящая для прогулок и отдыха на пляже. Не забудьте купальники, полотенца и солнцезащитные средства.
- Возрастные ограничения: Экскурсия подходит для гостей любого возраста.
- Физическая подготовка: Не требует специальной физической подготовки, но стоит быть готовыми к небольшим прогулкам и посадке в каноэ.
- Транспорт: Трансфер осуществляется на комфортабельных седанах, стоимость включена для гостей из районов Патонг, Ката, Карон, Камала. Для других районов предусмотрена дополнительная плата (1300 бат для группы до 3 человек, 1500 бат для 4 и более).
- Погодные условия: Программа экскурсии может изменяться в зависимости от погодных условий для вашей безопасности.
- Особенности питания: Обед в деревне морских цыган включает блюда тайской кухни. Если у вас есть аллергии или особые предпочтения, пожалуйста, сообщите об этом заранее.
По понедельник, вторникам и субботам
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Панак
- Пещера Ай-Тим
- Бриллиантовая пещера
- Пещеры летучих мышей
- Остров Хонг
- Остров Ко Паньи
- Деревня морских цыган
- Осмотр древних наскальных рисунков на острове Коаг Хиан
- Остров Тапу (Остров Джеймса Бонда)
- Остров Кайя
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер (для Патонга, Каты, Карона и Камалы)
- Обед
- Напитки
- Фрукты
- Оборудование для плавания
Что не входит в цену
- Трансфер из других районов:/n - 1300 бат до 3 человек/n - 1500 бат от 4 человек
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельник, вторникам и субботам
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Важная информация
- Одежда и обувь: Рекомендуется легкая одежда и удобная обувь, подходящая для прогулок и отдыха на пляже. Не забудьте купальники, полотенца и солнцезащитные средства
- Возрастные ограничения: Экскурсия подходит для гостей любого возраста
- Физическая подготовка: Не требует специальной физической подготовки, но стоит быть готовыми к небольшим прогулкам и посадке в каноэ
- Транспорт: Трансфер осуществляется на комфортабельных седанах, стоимость включена для гостей из районов Патонг, Ката, Карон, Камала. Для других районов предусмотрена дополнительная плата (1300 бат для группы до 3 человек, 1500 бат для 4 и более)
- Погодные условия: Программа экскурсии может изменяться в зависимости от погодных условий для вашей безопасности
- Особенности питания: Обед в деревне морских цыган включает блюда тайской кухни. Если у вас есть аллергии или особые предпочтения, пожалуйста, сообщите об этом заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
-
25%
Водная прогулка
Острова Джеймса Бонда и Хонг на скоростном катамаране
Морское релакс-путешествие с потрясающими видами, катанием на каяке и обедом (в группе)
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30
12 ноя в 08:30
14 ноя в 08:30
$116
$154 за человека
Водная прогулка
К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
Прокатиться на каноэ, побывать на острове Тапу и увидеть карстовые скалы на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
12 ноя в 07:30
14 ноя в 07:30
$70 за человека
Водная прогулка
Из Пхукета - к острову Джеймса Бонда на прогулочном корабле
Посетить несколько островов, поплавать на каноэ и искупаться в открытом море на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:30
11 ноя в 07:30
13 ноя в 07:30
$64 за человека