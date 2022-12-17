Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более Чем за 96 часа до наступления даты экскурсии. Возврат 50% от стоимости заказа в случае его отмены более Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии. В случае отмены менее Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии Стоимость заказа не возвращается
Описание
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ "МИР ХАНУМАНА"
ПРОГРАММА C - 10 платформы (Zip Line),
3 спусков по канатной дороге, самый длинный спуск 400 м. (Zip Line),
2 вертикальных спуска (Abseil Point),
1 спиральная лестница (Spiral Staircase),
прогулка по мосту (Sky Walk),
1 скоростная монорельса сквозь джунгли 800 м. (Jungle Roller Coaster).
обед (сет-меню, безалкогольные напитки, фрукты),
Длительность: 1 час
Ответы на вопросы
Что входит
Англоговорящий инструктор и оборудование
Трансфер от/до отеля
Приветственный напиток (чай или сок)
Вода и сезонные фрукты
Дополнительная медицинская страховка
Что не входит
Трансфер с пляжей Лаян
Най Янг
Найтон
Май Као не включен в стоимость и оплачивается дополнительно при бронировании экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор на Пхукете
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета