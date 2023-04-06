Морская рыбалка на тунца

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Ответы на вопросы
Увлекательная морская рыбалка с опытным капитаном и русскоговорящим гидом.

Вы не только узнаете как поймать, а главное вытянуть тунца, но и сможете поплавать в маске, понаблюдать за подводным миром.
Морская рыбалка на тунца
Морская рыбалка на тунца
Морская рыбалка на тунца
Морская рыбалка на тунца
Морская рыбалка на тунца
Морская рыбалка на тунца
Морская рыбалка на тунца
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
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апр
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10
апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Остров Рача Яй
  • Остров Рача Ной
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ловля тунцаТунец — хищная, крупная и сильная рыба. Поэтому ловлю тунца нередко называют «охотой». Рыбалка будет увлекательна и интересна как для начинающих, так и для опытных рыбаков. На борту нашего судна будет опытный капитан, который расскажет и покажет как не только поймать, но и вытянуть рыбу. Так же капитан подберет качественное морское удилище в соответствии с погодой и временем года.
Отходить будем с пирса Чалонг и медленно двигаться к островам Рача Яй. Будет возможность пообедать и поплавать с маской. Тур по времени занимает 7-8 часов. На пирс мы должны вернуться до 17:00

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Обед вода, газировка, фрукты
  • Маски для снорклинга
  • Оборудование
  • Лодка
  • Капитан
  • Русскоговорящий гид
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Высадка на островах
  • Сувениры
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте! Спасибо что выбрали мою экскурсию!
  • Я с вами свяжусь в течении 1/2 часов. И мы все детально обсудим.
  • +66937519357 это мой мобильный WhatsApp, Telegramm, Viber 24/7
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Подводное плавание
Водные развлечения
Животные
Необычные
На весь день
Рыбалка
Природа и пейзажи
Сноркелинг

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