Увлекательная морская рыбалка с опытным капитаном и русскоговорящим гидом.
Вы не только узнаете как поймать, а главное вытянуть тунца, но и сможете поплавать в маске, понаблюдать за подводным миром.
Вы не только узнаете как поймать, а главное вытянуть тунца, но и сможете поплавать в маске, понаблюдать за подводным миром.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Рача Яй
- Остров Рача Ной
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ловля тунцаТунец — хищная, крупная и сильная рыба. Поэтому ловлю тунца нередко называют «охотой». Рыбалка будет увлекательна и интересна как для начинающих, так и для опытных рыбаков. На борту нашего судна будет опытный капитан, который расскажет и покажет как не только поймать, но и вытянуть рыбу. Так же капитан подберет качественное морское удилище в соответствии с погодой и временем года.
Отходить будем с пирса Чалонг и медленно двигаться к островам Рача Яй. Будет возможность пообедать и поплавать с маской. Тур по времени занимает 7-8 часов. На пирс мы должны вернуться до 17:00
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Обед вода, газировка, фрукты
- Маски для снорклинга
- Оборудование
- Лодка
- Капитан
- Русскоговорящий гид
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Высадка на островах
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- На ресепшене вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте! Спасибо что выбрали мою экскурсию!
- Я с вами свяжусь в течении 1/2 часов. И мы все детально обсудим.
- +66937519357 это мой мобильный WhatsApp, Telegramm, Viber 24/7
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета
Индивидуальные
Подводное плавание
Водные развлечения
Животные
Необычные
На весь день
Рыбалка
Природа и пейзажи
Сноркелинг
Похожие туры из Пхукета
Индивидуальная
Timur
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Гора обезьян, трущобы морских цыган, цветные улицы Пхукет-тауна и небанальные обзорные площадки
у вашего отеля
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
$110 за человека
Индивидуальная
Артём
Очень популярно сейчас
Рассвет на Биг Будде
Без шумных туристов полюбоваться символом Пхукета и морскими панорамами на дружеской экскурсии
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
100$75 за человека
Групповая
Алексей
Морская прогулка к Симиланским островам
Полюбоваться пейзажами, отдохнуть на белоснежном песке и пообщаться с морскими жителями
в вашем отеле
8 апр
9 апр
10 апр
11 апр
$100 за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии