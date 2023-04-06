Ловля тунцаТунец — хищная, крупная и сильная рыба. Поэтому ловлю тунца нередко называют «охотой». Рыбалка будет увлекательна и интересна как для начинающих, так и для опытных рыбаков. На борту нашего судна будет опытный капитан, который расскажет и покажет как не только поймать, но и вытянуть рыбу. Так же капитан подберет качественное морское удилище в соответствии с погодой и временем года.

Отходить будем с пирса Чалонг и медленно двигаться к островам Рача Яй. Будет возможность пообедать и поплавать с маской. Тур по времени занимает 7-8 часов. На пирс мы должны вернуться до 17:00