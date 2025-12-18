Вас ждёт яркое путешествие по следам голливудских звёзд, покорённых красотой залива Phang Nga.
Описание экскурсииТолько представьте себе, Вин Дизель, Шарлиз Терон, Мишель Родригез… Их не оставили равнодушными золотые пески и подводный мир залива Phang Nga. Мы будем держать курс на остров Koh Khai Nai, через живописные скалы Koh Sup. Вы сделайте незабываемые кадры на фоне скал и моря. Небольшой по размерам остров Koh Khai Nai популярен среди туристов. Вас ждут песчаные пляжи, под прекрасным обрамлением высоких деревьев и кокосовых пальм, прекрасные места для дайвинга, полное уединение с природой. Так же местные гиды предложат вам прогулку на гидроцикле в стиле «Форсаж». На обратном пути вас ждут остров Koh Khai Nok. Это отличное место для дневной стоянки. Ослепительно белый песок, защищенный от приливов спокойный пляж, большое разнообразие рыб и кораллов, делают этот остров излюбленным местом для любителей снорклинга. Далее мы отправимся в марину через острова Koh Lipi, Koh Nakha Yai. Остановка не предусмотрена, острова небольшие и вблизи очень сильное течение. Но вы полюбуетесь красивыми пейзажами! Путешествие будет проходить на парусно-моторном катамаране Lipari 41 верфи Fountaine Pajot. Катамаран имеет четыре идентичные каюты, два сан. узла, зоны отдыха. Для длительных путешествий предусмотрен опреснитель морской воды, для комфорта кондиционер в каждой каюте. Предоставляем катамаран со шкипером, по запросу стюардесса или повар. Катамаран оформлен на тайскую компанию и имеет тайский флаг. В соответствии с законодательством Таиланда имеет лицензии, страховку и допуск безопасности судна. Капитаны допускаются только с соответствующими международными стандартами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залив Phang Nga
- Острова Koh Khai Nai
- Koh Khai Nok
- Koh Lipi
- Koh Nakha Yai
Что включено
- Фрукты, прохладительные напитки,
- Ласты, маски для снорклинга
- Полноценный обед (тайская кухня)
- Спасательные жилеты
- Страховка
- Билеты в национальные парки
- Опытный экипаж
- Удочки для морской рыбалки
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
- Личные расходы
- Трансфер из отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ао По гранд Марина, Пзукет
Завершение: Ао По гранд Марина Пхукет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Сбор в марине в 9-00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
