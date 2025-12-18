Описание Фото Ответы на вопросы



Описание экскурсии Только представьте себе, Вин Дизель, Шарлиз Терон, Мишель Родригез… Их не оставили равнодушными золотые пески и подводный мир залива Phang Nga. Мы будем держать курс на остров Koh Khai Nai, через живописные скалы Koh Sup. Вы сделайте незабываемые кадры на фоне скал и моря. Небольшой по размерам остров Koh Khai Nai популярен среди туристов. Вас ждут песчаные пляжи, под прекрасным обрамлением высоких деревьев и кокосовых пальм, прекрасные места для дайвинга, полное уединение с природой. Так же местные гиды предложат вам прогулку на гидроцикле в стиле «Форсаж». На обратном пути вас ждут остров Koh Khai Nok. Это отличное место для дневной стоянки. Ослепительно белый песок, защищенный от приливов спокойный пляж, большое разнообразие рыб и кораллов, делают этот остров излюбленным местом для любителей снорклинга. Далее мы отправимся в марину через острова Koh Lipi, Koh Nakha Yai. Остановка не предусмотрена, острова небольшие и вблизи очень сильное течение. Но вы полюбуетесь красивыми пейзажами! Путешествие будет проходить на парусно-моторном катамаране Lipari 41 верфи Fountaine Pajot. Катамаран имеет четыре идентичные каюты, два сан. узла, зоны отдыха. Для длительных путешествий предусмотрен опреснитель морской воды, для комфорта кондиционер в каждой каюте. Предоставляем катамаран со шкипером, по запросу стюардесса или повар. Катамаран оформлен на тайскую компанию и имеет тайский флаг. В соответствии с законодательством Таиланда имеет лицензии, страховку и допуск безопасности судна. Капитаны допускаются только с соответствующими международными стандартами. Важная информация: сбор в марине в 9-00

