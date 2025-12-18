Мои заказы

Морское путешествие по следам мирового кинематографа: «Форсаж»

Морское путешествие по следам мирового кинематографа
Вас ждёт яркое путешествие по следам голливудских звёзд, покорённых красотой залива Phang Nga.

Маршрут проходит через живописные скалы Koh Sup к острову Koh Khai Nai с его золотыми пляжами, пальмами и
читать дальше

отличными местами для дайвинга. Здесь можно насладиться уединением и даже прокатиться на гидроцикле в стиле «Форсажа».

На обратном пути вы посетите остров Koh Khai Nok — рай для снорклинга с белым песком и множеством кораллов и рыб. Финалом станут красивые панорамные виды на острова Koh Lipi и Koh Nakha Yai.

Описание экскурсии

Только представьте себе, Вин Дизель, Шарлиз Терон, Мишель Родригез… Их не оставили равнодушными золотые пески и подводный мир залива Phang Nga. Мы будем держать курс на остров Koh Khai Nai, через живописные скалы Koh Sup. Вы сделайте незабываемые кадры на фоне скал и моря. Небольшой по размерам остров Koh Khai Nai популярен среди туристов. Вас ждут песчаные пляжи, под прекрасным обрамлением высоких деревьев и кокосовых пальм, прекрасные места для дайвинга, полное уединение с природой. Так же местные гиды предложат вам прогулку на гидроцикле в стиле «Форсаж». На обратном пути вас ждут остров Koh Khai Nok. Это отличное место для дневной стоянки. Ослепительно белый песок, защищенный от приливов спокойный пляж, большое разнообразие рыб и кораллов, делают этот остров излюбленным местом для любителей снорклинга. Далее мы отправимся в марину через острова Koh Lipi, Koh Nakha Yai. Остановка не предусмотрена, острова небольшие и вблизи очень сильное течение. Но вы полюбуетесь красивыми пейзажами! Путешествие будет проходить на парусно-моторном катамаране Lipari 41 верфи Fountaine Pajot. Катамаран имеет четыре идентичные каюты, два сан. узла, зоны отдыха. Для длительных путешествий предусмотрен опреснитель морской воды, для комфорта кондиционер в каждой каюте. Предоставляем катамаран со шкипером, по запросу стюардесса или повар. Катамаран оформлен на тайскую компанию и имеет тайский флаг. В соответствии с законодательством Таиланда имеет лицензии, страховку и допуск безопасности судна. Капитаны допускаются только с соответствующими международными стандартами. Важная информация: сбор в марине в 9-00

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Залив Phang Nga
  • Острова Koh Khai Nai
  • Koh Khai Nok
  • Koh Lipi
  • Koh Nakha Yai
Что включено
  • Фрукты, прохладительные напитки,
  • Ласты, маски для снорклинга
  • Полноценный обед (тайская кухня)
  • Спасательные жилеты
  • Страховка
  • Билеты в национальные парки
  • Опытный экипаж
  • Удочки для морской рыбалки
Что не входит в цену
  • Алкогольные напитки
  • Личные расходы
  • Трансфер из отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ао По гранд Марина, Пзукет
Завершение: Ао По гранд Марина Пхукет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Сбор в марине в 9-00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пхукета

