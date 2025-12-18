Вас ждет захватывающее путешествие к легендарному острову Джеймса Бонда, где снимали культового «Человека с золотым пистолетом».
Глядя на знакомые по фильму скалы KO Tapu, вы словно вновь погрузитесь в остросюжетные кадры
Описание экскурсииВас ждет увлекательное путешествие к острову, где проходили съемки культового фильма «Человек с золотым пистолетом»! Окунемся и вспомним остросюжетные кадры из фильма, глядя на известный остров Джеймса Бонда или KO TAPY. Именно здесь проходили съемки нескольких сцен, в том числе с дуэлью главных героев! Это место не оставило равнодушным Голливуд, поверьте, что и вы запомните это путешествие! Но это еще не все приключения, которые вас ожидают. Ваш путь пройдет мимо острова KO PHANAK, где расположена знаменитая пещера с летучими мышами. Хотите острых ощущений? Отправляйтесь внутрь! Ну а если вы боитесь замкнутых пространств, можно поплавать в открытом море, сделать красивейшие снимки моря и скал! Залив Phang Nga поражает своей красотой: величественные скалы, которые вырастают из морской глади, покрытые шапкой из растительности. В этом заливе снято немало знаменитых и не очень кинолент, эти места все так же будут привлекать режиссеров со всей планеты! Ваше путешествие продлится с 9-30 до 18-00. Важная информация: Сбор в марине в 9:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- KO TAPY или остров Джеймса Бонда
- KO PHANAK
- Залив Phang Nga
Что включено
- Гид
- Билеты в национальный парк
- Маски ласты, полотенца/n
- Прохладительные напитки и фрукты
- Обед (тайская кухня)
- Спасательные жилеты
- Опытный экипаж
- Страховка
- Удочки для морской рыбалки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Алкогольные напитка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ао По гранд Марина, Пзукет
Завершение: Ао По гранд Марина Пхукет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Сбор в марине в 9:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
