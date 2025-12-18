Описание Фото Ответы на вопросы



Глядя на знакомые по фильму скалы KO Tapu, вы словно вновь погрузитесь в остросюжетные кадры читать дальше и ощутите атмосферу кинематографической дуэли.



Путь пролегает через остров KO Phanak с его знаменитой пещерой летучих мышей — идеальное место для тех, кто ищет ярких эмоций.



А для любителей просторов — купание в открытом море и завораживающие фотографии среди скал залива Phang Nga, где природа и кино сошлись в одном потрясающем сюжете. Вас ждет захватывающее путешествие к легендарному острову Джеймса Бонда, где снимали культового «Человека с золотым пистолетом».Глядя на знакомые по фильму скалы KO Tapu, вы словно вновь погрузитесь в остросюжетные кадры

Vladislav Ваш гид на Пхукете Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-10 человек $1500 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Вас ждет увлекательное путешествие к острову, где проходили съемки культового фильма «Человек с золотым пистолетом»! Окунемся и вспомним остросюжетные кадры из фильма, глядя на известный остров Джеймса Бонда или KO TAPY. Именно здесь проходили съемки нескольких сцен, в том числе с дуэлью главных героев! Это место не оставило равнодушным Голливуд, поверьте, что и вы запомните это путешествие! Но это еще не все приключения, которые вас ожидают. Ваш путь пройдет мимо острова KO PHANAK, где расположена знаменитая пещера с летучими мышами. Хотите острых ощущений? Отправляйтесь внутрь! Ну а если вы боитесь замкнутых пространств, можно поплавать в открытом море, сделать красивейшие снимки моря и скал! Залив Phang Nga поражает своей красотой: величественные скалы, которые вырастают из морской глади, покрытые шапкой из растительности. В этом заливе снято немало знаменитых и не очень кинолент, эти места все так же будут привлекать режиссеров со всей планеты! Ваше путешествие продлится с 9-30 до 18-00. Важная информация: Сбор в марине в 9:00.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату